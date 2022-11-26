Помнят, как люди пухли с голоду. Истории женщин, которые пережили Голодомор

Голодомор 1932–1933 годов оставил после себя травмированный народ. Наши бабушки, которые всегда запасались едой на зиму — свидетели и молчаливое доказательство российскому террору, который велся на территории Украины. Лишь сейчас, наглядно столкнувшись с открытой агрессией РФ, мы смогли понять масштабность трагедии нашего народа.

Переживших искусственный голод уже почти не осталось. Поэтому ради национальной памяти и чествования всех тех, кто умер страшной голодной смертью 1932–33 годов, мы перескажем тебе историю двух женщин, которые помнят те времена. О них рассказали Суспільне медіа.

94-летняя Любовь Кочерга проживает в доме с деревянной верандой в селе Поповка Опишнянского общества. Здесь она родилась, здесь выросла, здесь же переживает современную войну. Когда российские власти устроили геноцид украинского народа в 1932 году, ей было пять.

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— Это специально созданная голодовка. Выкачивали все по селам местные правители. Им дан указ, и они выкачивали все по селам. По хатам ходили и все забирали. Где узелок фасоли, проса, где что ни есть, — рассказывает Любовь. Также признается: в их селе в Полтавской области власть была более лояльная, поэтому и сама она не сильно помнит те времена.

— А старшая женщина, я к ней ходила, она уже умерла, с 1917 года. Говорит, что может душ десять умерло. Все, говорит, понемногу жили бедно, но ели все. В голодовку даже отец купил корову.

Я помню, что привели корову две женщины, ноги такие пухлые как мешки. И корова очень худая, вбежала в сарай, там была кукуруза, хватала что-то съедобное.

О том, что голод делали искусственно, знали все. Но тогда против советской власти ничего нельзя было говорить, так что и молчали.

— В колхозе у нас варили 50-литровый котел чечевичного супа. Я помню, как я бегала за этим супом с мисочкой маленькой черепяной. А она горячая. Несла домой бегом ту мисочку. Кусочек хлебца, мелкого картофеля мама наварит, как орешки, может и поменьше. Высыплет на тряпочку и зовет: девочки, идите чистить.

Хлеба тоже резала, но только по кусочку всем, хлеб самый ценный. Так я тот кусочек хлеба так прячу, пока суп выем, а потом хлебом закусываю.

Пережила Голодомор и Мария Соловьева. Сейчас она проживает в Полтавской области, в поселке Опишня. Но родилась в 1927 году в Валуйках Белгородской области, в России. Ее семья стала жертвой советского раскулачивания.

Рассказывает, что ее семья была богатой: отец был хозяйственником в церкви, имели даже собственную ветряную мельницу.

— Это как раз такое время было, что раскулачивали. Моя семья была зажиточной. Была у нас и ветряная мельница, было много машин при дворе. А отец мой был хозяйственником в церкви. Я родилась в 1927 году, когда уже церковь прикрыли, а отца моего сослали туда, в Архангельск.

Отец так и не вернулся из ссылки, а Мария с сестрой и матерью перебрались в Луганскую область, где и застали Голодомор.

Тогда везде было плохо. Мы ходили, выживали. Кусок хлеба, еще что-нибудь печеное может. Что соберем, то домой принесем. Когда дадут, когда не дадут, а когда еще натравят собаку. Голод был очень великий.

— Ели траву, мама где-то рвала, не знаю, укроп. Принесет и дает: “На, ешь, ешь”. Листья из щавеля уже появлялись, еще трава голубым цветет. Ходили за ними в степь, вот нарвешь, нарвешь, зажимаешь и по одной ешь. Было страшно.

Ничего, выживали. Но и умирало много. Хоронили на кладбище, — вспоминает Мария Соловьева.

Помнит женщина, как люди пухли от голода. Даже шахтеры, хотя им выдавали карточки на хлеб и крупу. Благодаря тем карточкам их семья выжила, потому что сестра пошла работать на шахту. Но и она ходила с пухлыми ногами.

Лучшим воспоминанием для нее стало событие, когда в доме наконец-то появился хлеб.

Мама пошла за хлебом очередь занимать, а там уже нет очереди. И хлеба очень много, и хлеб дают только за деньги. Карточки отменили, не было карточек. Это был такой праздник, что мама принесла такой хлеб. И ели.

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