Без розовых очков и ужасающих деталей — как рассказать и объяснить ребенку, что такое Голодомор

Мир детства — беззаботное и безопасное место, где малыш спокойно может познавать себя и все, что его окружает. Но в один момент этот карточный домик в призме розовых очков начинает разрушаться, когда в дверь неожиданно постучатся трагические события.

Около ста лет назад украинским детям пришлось столкнуться в жизни с голодом, потерей родных, а иногда и собственной жизни. Сейчас ежедневно современные малыши вынуждены вместо обеда и здорового сна выбирать холодный подвал как укрытие, чтобы спастись от российских ракет.

Так что когда столкновения с реальностью не избежать, появляется вопрос, стоит ли в водовороте несчастья вспоминать еще и о трагических событиях прошлого. И если да, то как правильно ребенку рассказывать об истории его родной страны, которая пережила немало потрясений, в том числе и Голодомор.

В преддверии Дня памяти жертв голодоморов Вікна пообщались с детским нейропсихологом с опытом работы более десяти лет и руководителем детского коррекционного направления благотворительного фонда Mental help 365 Дмитрием Вакуленко и подробно разобрали следующие вопросы:

как выбрать момент для разговора о трагедии;

как подготовиться к разговору о трагическом событии, в том числе о Голодоморе;

если хочешь рассказать ребенку о трагическом моменте c истории, то в какой форме лучше предоставить информацию;

когда можно начинать совместно посещать мероприятия по чествованию памяти жертв Голодоморов;

что делать, если ребенок услышал ложную, манипулятивную информацию о Голодоморе;

почему важно говорить с детьми о трагических событиях, в том числе и о Голодоморе.

Когда ребенка следует начинать знакомить с историей Родины

Дмитрий Вакуленко объясняет, что знакомство ребенка с историей своей Родины — процесс длительный. Поэтому начинать его нужно уже с детства с около двух лет.

С двух лет уже смело можно с ребенком рассматривать историю Украины, нашу культуру, передавать ему ценности нашего народа.

Уже с пяти лет у ребенка формируется понимание, что такое смерть, поэтому если в рамках исторической темы возникнут смежные вопросы, можно попытаться осторожно отвечать на них.

Однако следует не забывать, что дошкольникам не стоит рассказывать все в подробностях, а лучше выбрать тактику “широких мазков”. Кроме того, разговор не должен напоминать лекции.

Лучше детей дошкольного возраста знакомить с историей Родины прикладным способом: через игры, посещение культурно-массовых мероприятий, торжеств, или дней траура и памяти, например, как День памяти жертв голодоморов. Но важно помнить, что такое обучение должно изначально внедряться в семье.

Своим собственным примером родители должны демонстрировать свое отношение к нашей культуре, ценностям, государству.

Со школьного возраста родители могут уже рассказывать об основных исторических событиях, украинских исторических деятелях, но тоже условно широкими мазками, то есть без углубления в жуткие, трагические или сложные подробности. Потому что тогда это не будет приносить никакой пользы.

Мы должны беречь ребенка от сильного эмоционального стресса, перегрузки и от таких историй, которые он просто не сможет понять.

Со старшей школы, подросткового возраста, уже можно рассказывать ребенку подробнее об истории страны с подробностями, описывая сложные социальные и политические проблемы, которые были в то время.

Можно двигаться в рамках школьной программы с истории Украины: начинать с рассказов о древних временах и продолжать до настоящего времени, постепенно раскрывая исторические события, персонажей, их мотивы и тому подобное. А уже с юношеского возраста, с 16 лет, есть смысл углублять знания с изучением литературы и кинематографа.

Когда и как начинать национально-патриотическое воспитание

Национально-патриотическое воспитание — процесс формирования нашей национальной идентичности, который можно разделить на несколько блоков: язык, любовь к собственному государству, гражданская ответственность, взаимопонимание, а иногда и толерантность к другим культурам. Формировать национальное сознание у ребенка тоже можно уже с двух лет на примере родителей.

Любовь к государству не должна формироваться с какого-то периода. Это происходит постоянно, начиная с семьи, а затем постепенно эта ответственность обычно ложится на плечи работников образования.

Национально-патриотическое воспитание происходит уже тогда, когда родители с ребенком придерживаются определенных ценностей и культуры, присущих их народу. Способствовать формированию понимания у ребенка, кто он по национальности, можно путем игр, чтения сказок, просмотра мультфильмов, проведения обычных разговоров или даже дискуссий.

Чем старше ребенок по возрасту, тем больше мы привлекаем формат дискуссии и вопросов/ответов.

Таким образом, можно привлекать ребенка в достаточно естественный для него процесс познания мира вокруг и самого себя. Стоит только не бояться отвечать на его вопросы, искать решения и источники информации вместе, исследовать интересующую малыша тему, чтобы формировать в будущем здоровую личность, которая будет готова к взрослой жизни. Тогда он сможет позаботиться о себе, защитить себя и свою семью, а также способствовать развитию общества, в котором он живет.

Это сформирует взрослого человека с общественной ответственностью. А понимание всех исторических процессов обеспечит ему больше шансов на счастливое будущее.

Как понять, что ребенок готов к разговору

Дмитрий Вакуленко предлагает обратить внимание родителей на введение формата постоянных разговоров с ребенком в семье.

То есть должно быть определенное время, когда малыши привыкли, что у него есть время для того, чтобы задать вопрос, а также поделиться тем, что волнует. Это может способствовать развитию более доверительных отношений в семье.

Я всегда рекомендую родителям вводить в практику ежедневных условных чаепитий вместе, когда вы по меньшей мере один час тратите на простой разговор, на общение с ребенком на разные темы.

Если такая традиция уже существует, тогда можно предложить ребенку поговорить об определенном моменте с истории Украины, например, Голодоморе.

Так можно напомнить о том, что 25 ноября — это День памяти жертв голодоморов, что это такой общий национальный исторический день, когда мы там вспоминаем и чествуем жертв, помним об этом. И потом дальше развивать эту тему.

Раскрывать тему голодоморов следует более комплексно и масштабно. Не говорить об этом слишком сухо. Следует объяснять, что это не действие одного лица Сталина, а большого количества людей, которые намеренно создавали геноцид.

Как подготовиться к разговору о трагическом событии

Выучить тему самостоятельно

Прежде всего, необходимо качественно исследовать самостоятельно нужную тему и изучить факты. Если родители планируют говорить с детьми о трагедии Голодомора, следует помнить, что это не был один случай масштабного голода, а по меньшей мере три.

Также важно понять все причинно-следственные цепочки, как и почему это происходило, что было накануне, какова была цель. Для этого придется исследовать разные источники.

В то же время нужно проверять, нет ли источников пророссийского характера, потому что эта тема для наших восточных соседей до сих пор остается под негласным табу и местом для манипуляций.

Подготовить комфортную и спокойную среду

Следует помнить, что такое общение не должно быть принуждением, а ребенок должен чувствовать себя комфортно, чтобы открыться и легко спросить о том, что для него важно. Поэтому лучше не только подобрать время для разговора, но и место, где ребенок будет чувствовать себя комфортно и спокойно может говорить, где ничего не будет отвлекать.

Подобрать момент и спланировать время для разговора

Нужно подобрать момент, когда спокойно можно говорить с ребенком. То есть общение не должно происходить, пока кто-то из родителей за рулем в пути, или когда заняты другими делами, или когда ребенок чем-то отвлекается, или присутствует какой-то стрессовый фон.

Поэтому следует обратить внимание на внедрение регулярного общения с ребенком, когда и он, и родители будут готовы уделить свое внимание разговору.

— Таким образом, мы являемся источником достоверной информации, во-первых, для ребенка. Во-вторых, формируются ваши доверительные отношения. В-третьих, у ребенка есть ответы на большинство своих вопросов и он ищет их в первую очередь дома, где в принципе и должен их находить.

Также в этом процессе важно быть внимательными к вопросам малышей, а также эмоций. Поэтому нужно планировать свое время так, чтобы можно было не только изложить информацию, но и условно получить обратную связь.

Еще одна вещь, которую следует помнить: чем старше ребенок, тем дольше такой разговор может продолжаться. Чем младше ребенок, тем меньше времени должно продолжаться общение на соответствующую тему. Кроме того, для малышей лучше сопровождать рассказ играми и прикладным материалом в соответствии с возрастом.

Не бояться вопросов, на которые не знаешь ответа

Также перед разговором следует быть готовыми, что у ребенка могут возникнуть вопросы, на которые родители не будут знать ответы, несмотря на высокий уровень подготовки.

— Это нормально, если ты ничего не знаешь. Это нормально сказать своему ребенку: “Слушай, у тебя классный вопрос. Я не знаю, как на него ответить. Я поищу ответ на следующий день или дай мне паузу в 20 минут и я тебе отвечу”.

Поэтому нужно быть готовыми, что это будет не пятиминутный разговор и неоднократная акция, а длительная история на несколько встреч, чтобы возвращаться к вопросу.

Следует оставаться честными и достоверными. Лучше взять паузу, найти ответ и поговорить с ребенком позже, чем на ходу сказать, что не знаешь, что это не имеет значения, или пренебрегать потребностью ребенка.

С чего начать разговор о Голодоморе с ребенком

Прежде всего, в подборе материала необходимо ориентироваться на возраст ребенка. Существует общее правило, которого детский нейропсихолог рекомендует придерживаться родителям: чем младше ребенок, тем меньше жутких подробностей.

Также по возрасту нужно подбирать словарный запас для рассказа и не оперировать сложными терминами. Например, можно говорить, что имущество во времена голодоморов не конфисковали, а отобрали.

Начинать разговор следует с общих историй, рассказать, что было до Голодомора, какие были предпосылки и причины. Можно напомнить о Дне памяти жертв голодоморов.

Также, если есть такая информация, можно попытаться рассказать ребенку, как семья жила во времена голодоморов, или что тогда происходило на территории города, села, области или региона, где он родился. Это поможет дать ощущение, что эта история касается его родных и его самого.

Мы должны понимать, что это не где-то там далеко. Это следует проговаривать, чтобы ребенок понимал, что это касается именно его культуры, ценностей, семьи.

Если разговор планируется со старшим ребенком, подростком, то есть смысл поискать кино, видеоматериалы на нужную тему. Например, с 14 лет можно попробовать показывать анимационный фильм от Минкульта под названием Дух голода.

В то же время, важно не забывать, что необходимо раскрыть тему с разных сторон и проговорить с ребенком, чему эта история учит, какие выводы можно сделать, как можно себя защитить от подобного. То есть, нужно не оставлять ребенка только в страхе перед историческими событиями, но и дать возможность ему найти механизмы, чтобы защититься.

Иначе это просто останется как факт и вероятнее всего не запомнится, или еще хуже ребенок может от этого очень сильно стрессировать, испугаться от этого и не чувствовать себя в безопасности. Этого следует избегать.

Почему ребенок может не заинтересоваться информацией, отвлекаться, не слушать

Дмитрий Вакуленко предупреждает, что причин может быть много, почему тот или иной академический материал может ребенку не заходить.

Если говорить об общем состоянии, то может быть причина в том, что родители вытащили ребенка из состояния, когда он общался со своими друзьями или когда у него время на гаджеты. Поэтому, прежде всего, стоит обратить внимание именно на организационный момент.

Очень рекомендую не отрывать ребенка из какого-либо процесса. Лучше предложить вместе выпить чаю и пообщаться: “Пожалуйста, ты присоединяйся. У меня есть интересная тема для разговора. Она очень важна”.

Еще причиной может быть непонятная лексика для ребенка: когда подбираемые слова неизвестны ребенку, когда рассказ неинтересен, когда он не причастен к тем проблемам, которые касаются ребенка. Поэтому можно попробовать использовать сравнения, метафоры и в целом объяснять все доступным языком.

Третья причина — это наша подготовка к такому разговору. Если мы сами плаваем в теме, то рассказ сразу станет неинтересным.

Как подбирать фото и видео со времен Голодомора в зависимости от возраста ребенка

Детский нейропсихолог уверяет, что неуместно показывать детям дошкольного возраста иллюстрации, демонстрирующие эту трагедию. Исторические фото можно показывать детям старше 16 лет.

Анимированные иллюстрации, в которых нет деталей и подробностей, можно показывать в подростковом возрасте. Однако нужно просматривать весь контент, который планируется показать детям, в частности, на наличие российской пропаганды.

Когда можно начинать совместно посещать мероприятия по чествованию памяти жертв Голодоморов

Перед посещением мероприятий следует ребенка проинформировать, о чем будет событие и чему оно посвящено. С первого класса уже можно постепенно у ребенка формировать понимание темы голодоморов, но без внутренних подробностей. Говорить о том, что отбирали хлеб, заставляли голодать наш народ для того, чтобы над ним властвовать. Это очень простое послание.

А потом постепенно можно поподробнее рассказывать и посещать культурные массовые мероприятия вместе.

Также можно и с раннего возраста посещать подобные события, но нужно понимать, что время пребывания ребенка на этих мероприятиях должно быть ограничено: чем младше ребенок, тем меньше времени он должен там находиться.

Мы должны действовать не с позиции, которую люди скажут. Нужно действовать в интересах ребенка и думать, что полезно и уместно ему.

Если чувствуешь, что ребенок после разговора чувствует себя обеспокоенно

Важно понимать, что нет волшебного слова, что родители могли сказать и все стало хорошо. Необходимо помнить, что ребенок — индивидуальность. Поэтому, чтобы понять, что происходит, нужно провести минимальный анализ и уже отталкиваться от него.

Во-первых, нужно переместить себя с ребенком в безопасную среду, например домой.

Во-вторых, создать такие условия, где все спокойно, тихо, не надо никуда бежать, ничего критического не происходит, никто никуда не торопится и спокойно поговорить.

Можно сказать: “Я вижу, что ты расстроен/расстроена, что тебе как страшно, дискомфортно. Давай поговорим об этом? Что вызывало такие эмоции?”

Дмитрий Вакуленко объясняет, что действительно взрослым без понимания причины не удастся ребенку помочь. Кроме того, сквозь призму собственного восприятия может показаться, что ребенка, например, испугала музыка или слова или картинка. А его, возможно, это вообще не задело, а напомнило о какой-то другой истории, которая вызвала у нее такие эмоции.

Поэтому, прежде чем помогать ребенку в любой ситуации, нужно спросить, что ребенок чувствует и думает, задать простые понятные вопросы. В результате разговора нужно сделать конструктивный вывод, выработать защитный механизм, алгоритм действий, что можно предпринять, чтобы подобное не повторилось.

Не оставляй ребенка наедине с его проблемой. Дай ему решение, выход.

Если заметно, что ребенок не может себя контролировать, ему страшно, если слова родителей ему не помогают, то есть смысл обратиться с этим вопросом к детскому психологу.

— Сейчас поводов для того, чтобы чувствовать тревожность и демонстрировать симптомы психотравматизации достаточно. Поэтому дети могут чувствовать себя как минимум дискомфортно. Поэтому имеет смысл обращать внимание и оперативно обращаться за компетентной профессиональной помощью.

Если ребенок услышал ложную, манипулятивную информацию о Голодоморе

В случае, если ребенок услышал ложную информацию об определенной трагедии, в частности о Голодоморе, тогда родителям нужно выслушать ребенка, а затем предложить обсудить и проверить информацию на достоверность.

Стоит искать контраргументы и позиционировать это не так, что “я тебе сейчас докажу, что ты неправ/неправа”, а что мы с тобой бок о бок будем искателями правды и истины.

Почему важно разговаривать с детьми о трагических событиях, в том числе о Голодоморах

Дмитрий Вакуленко объясняет, что базовая задача родителей — подготовить ребенка к взрослой самостоятельной желанной счастливой жизни.

Поэтому не стоит растить ребенка в розовых очках, что все хорошо, все классно повсюду, ведь он будет совершенно не адаптирован к реальности настоящего. Если он будет владеть информацией, у него будет больше возможностей делать удачные решения и защитить себя, заботиться о своих интересах.

А если говорить в масштабе общества, то чем больше людей в Украине будут знать о трагедиях прошлого, тем больше людей смогут выстраивать причинно-следственные связи и, основываясь на таком опыте, делать меньше ошибок и выбирать лучший путь.

Чем больше людей просто будут в курсе этих событий, чем больше они будут знать о происходящем, что такое наш восточный сосед и на что он способен, тем меньше людей будет в будущем хотеть выстраивать какие-то доверительные толерантные отношения с ним.

И речь не о взращивании ненависти к другому народу, а о защите национальных интересов и всех украинцев. Ведь наше общество пытались разъединить, чтобы нас разрушить. Поэтому мы должны помнить свою историю, чтобы не подвергаться чужому влиянию, а объединяться, особенно в современной борьбе за свою свободу.

— Мы должны быть как один кулак вместе, борясь против террористов. Мы должны заботиться о себе в долгосрочной перспективе, поэтому нужно формировать гражданскую позицию, гражданскую ответственность, любовь к нашему государству.

Наша генетическая память — это то, что объединяет семью. Совместные исторические события — то, что объединяет украинцев. А нам нужна сегодня как раз консолидация.

Узнавать о событиях искусственного голода бывает трудно, свидетельств очевидцев осталось мало, а на книгу не всегда находится время. Чтобы тебе проще было узнавать историю Украины, смотри подборку фильмов о Голодоморе 1932 и 1933 годов.

