Война в Украине

Чем отличается военное положение от войны в Украине — объясняет политолог

Анна Голишевская, редактор сайта 12 апреля 2023, 16:00
Війна
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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