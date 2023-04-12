Чем отличается военное положение от войны в Украине — объясняет политолог

С 24 февраля прошлого года в Украине было введено военное положение и общая мобилизация на 90 дней. С тех пор их продлевали много раз.

В ноябре 2022 года профильный комитет ВР поддержал законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.

В настоящее время они продолжаются до 20 мая 2023 года. Чем отличается военное положение от войны в Украине и в чем состоят основные отличия в этих понятиях — читай в материале.

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Чем отличается военное положение от войны в Украине: определение понятия военное положение

По словам политолога, кандидата политических наук Емельяна Тарнавского, военное положение — это конкретный правовой режим, который вводится в случае угрозы или фактического нападения на страну другим или даже несколькими государствами.

Ключевое в этом определении — режим, то есть совокупность политико-правовых действий президента и органов власти, которые должны способствовать преодолению вызовов, возникших перед государством и обществом, и нормализации внутриполитической, экономической и ситуации безопасности.

Прямым побочным эффектом военного положения является ограничение политических и гражданских прав и свобод, большая централизация (концентрация) власти в руках главы государства, запрет на проведение выборов, перевод бюджета страны и местных общин на военные рельсы.

Военное положение вводится, в частности, тогда, когда другая страна начинает против нас войну.

Следует четко понимать, что военное положение — это правовой режим, а война — это процесс, в ходе которого ведутся боевые действия и сопутствующие психологические, информационные и политические/дипломатические операции между государствами.

Почему в Украине объявлено военное положение, а не война

По словам эксперта, обстоятельства на момент 24 февраля 2022 года и многие исторические факты свидетельствуют о том, что война не обязательно может быть формально объявлена, но вестись в то же время вполне реально.

Отсюда логический вывод: если войну не объявили де-юре, это не значит, что ее нет де-факто.

Не объявляя войну Украине, Россия действует лицемерно и цинично, не называя вещи своими именами.

Такую тактику Кремль избрал еще в 2014 году (если говорить только об измерении российско-украинской войны), когда в Крыму были “зеленые человечки”, а на территории Донбасса ополченцы. Хотя это были военные российской армии и их украинские пособники (сепаратисты).

Россия как начала вести против Украины именно гибридную войну, так и продолжает, называя ее специальной военной операцией.

Ее целями Кремль называет “денацификацию” и демилитаризацию Украины (хотя цели у Кремля меняются регулярно для подпитки украинофобии и оправдания военных действий против нашей страны).

Такими манипуляционными и обманчивыми действиями путинский режим пытается избежать международно-правовой ответственности за начавшуюся войну и создать себе пространство для маневров на случай фиаско.

А ведь операцию можно остановить в любой момент, заявив, что ее цели выполнены.

Если бы Россия официально объявила нам войну, ей бы пришлось ее формально проиграть или выиграть. Однако в Москве не были точно уверены, что смогут выиграть, а проигрывать не хотели.

Поэтому был создан такой идеологический нарратив, как “специальная военная операция”, позволяющая проиграть войну, не проиграв в ней формально.

Украине в ответ на начатую “спецоперацию” России объявлять ей войну было бы бессмысленно, поскольку юридически мы стали бы инициаторами этой войны и, несмотря на глобальную солидарность, были бы скованы в действиях нашей поддержки на международной арене.

Военное положение можно вводить и без войны (если существует угроза ее начала, например), но войны без введения военного положения представить невозможно.

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