У ребенка точно все хорошо? “Красные флажки” в поведении, при которых нужна психологическая помощь

Иногда дети стесняются рассказывать родителям, что чувствуют и о чем думают. События вокруг, полномасштабная война, экология в семье или что-либо другое может влиять на психологическое здоровье детей. У них могут развиваться травмы, комплексы и синдромы.

Когда детям нужна психологическая помощь? Чтобы родители знали, на что ориентироваться в поведении и заботились о моральном здоровье детей вовремя, мы пообщались со специалистами.

Кризисный консультант, практический психолог и член Украинского союза психотерапевтов Елена Фроленкова и психолог и кандидат в сертифицированный транзакционный аналитик Ирина Басистая рассказали больше, как определить, что детям нужна помощь психологов.

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Психологическая помощь детям: как определить, что она нужна

Проблема психологической помощи в Украине возникла особенно остро после начала полномасштабной войны. По данным ОО Институт молодежи, по меньшей мере 800 тыс. детей в Украине нуждаются в помощи психологов и имеют определенные ментальные расстройства.

Чтобы родители вовремя могли заметить, что ребенка что-то беспокоит, Ирина Басистая советует обращать внимание на такие особенности поведения:

Если ребенок начал себя вести не так, как обычно: стал активнее или апатичнее, появилась агрессия или наоборот — стал неестественно мягким и нежным, если появляются навязчивые действия, мысли и тому подобное. Если родители чувствуют изменение эмоционального фона или поведенческих проявлений. Родителям в таком случае лучше повести ребенка на консультацию психолога, чтобы понять, что все в норме. Если есть видимые невротические проявления — нарушение сна, энурез, грызение ногтей, нервные тики, содрогания и т.д. Параллельно следует посетить невролога. Если ребенок самостоятельно заявляет о необходимости общения с психологом.

Во всех этих случаях взрослые должны позаботиться о психологической помощи для ребенка, — отмечает психолог Ирина Басиста.

Если родители начинают подозревать у ребенка определенные “отклонения” от нормы или проявления психологических травм, они не сразу знают, к кому обращаться и что делать сперва.

Елена Фроленкова говорит, что роль именно родителей в преодолении последствий стрессовой ситуации у ребенка очень важна. И если родители способны оказать необходимую поддержку, это ценно. В случае, когда это не удается, следует обратиться за помощью к специалистам.

Как поддержать ребенка после травматической ситуации

Кризисный консультант Елена Фроленкова выделила несколько важных советов, которые помогут родителям правильно действовать и подобрать удачные слова поддержки:

Родителям важно находиться рядом, поддерживать с ребенком зрительный контакт, обнимать или держать за руку, не забывать о словах поддержки.

Нужно дать возможность ребенку проявить его чувства в стрессовых обстоятельствах. Хорошо, если родители помогут ребенку назвать их: гнев, страх, обида, отчаяние и другие.

Следует сказать ребенку, что его понимают. Даже если проблема не кажется родителям достаточно значимой.

Следует объяснить ребенку, что его переживания в стрессовых обстоятельствах являются естественными.

Родителям лучше демонстрировать уравновешенность. Восприятие ребенком стрессовых ситуаций во многом зависит от того, как к этим обстоятельствам относятся взрослые.

В зависимости от случая можно помочь ребенку составить план действий, которые помогут преодолеть стрессовые обстоятельства. Важно проговорить варианты. Это поможет ребенку научиться преодолевать трудности.

Случается так, что родители из-за определенных жизненных обстоятельств не имеют внутренних ресурсов для помощи. Взрослые в семье могут быть истощены. И в таких случаях стоит обратиться к психологу, — советует Елена Фроленкова.

Еще одним поводом обратиться к психологу может быть отсутствие результатов после самостоятельной помощи родителей.

Что травмирует психику детей: распространенные причины

Травмировать психику ребенка может не только полномасштабная война, смена места жительства и потеря дома. На внутренние чувства влияют и образ жизни семьи, ситуация в ней, методы воспитания, окружение ребенка. Даже случайная фраза или злая шутка могут травмировать.

Ребенок абсолютно зависим от родителей и все детство формируется как личность. Поэтому на него влияет все происходящее вокруг, как положительное, так и негативное, — говорит Ирина Басиста.

Частыми причинами детских и подростковых психологических травм являются: пренебрежение потребностями ребенка, насилие, общая неблагополучная атмосфера в семье и вокруг.

На заниженную самооценку, ограниченность мировоззрения и волеизъявления влияют критика, отсутствие поддержки, обесценивание ребенка. Все это относится к травмам развития ребенка.

— Ребенок может испытать психологические травмы во время ситуаций, где была угроза его жизни или близких, например, он стал свидетелем трагедии, преступления, потери одного из родителей, насилия за пределами семьи, буллинга в школе или садике и другого.

Ирина Басиста говорит, что сложные жизненные ситуации могут стать только опытом, который ребенок будет помнить, если вовремя получит поддержку и заботу от родителей. Однако если вместо поддержки ребенка ругают и оставляют наедине с переживаниями, он может испытать психологическую травму.

Как родители могут контролировать психологическое здоровье ребенка

Чтобы знать, что психологическое здоровье и благополучие ребенка в норме, Елена Фроленкова советует обращаться к психологам в случае возникновения сомнений, тревог или подозрений. Также, предотвратить появление серьезных проблем можно профилактикой.

— Профилактика предусматривает целый комплекс мер, в который может в качестве отдельного пункта входить посещение психолога. Это об обустройстве родителями своей жизни и жизни детей определенным образом, — объясняет психолог Елена Фроленкова.

Специалист напоминает, что взрослым следует внимательно относиться и к своему психическому здоровью, заботиться о нем так же как и о физическом.

Чтобы помочь себе и детям сохранять психическое здоровье, важно:

сохранять дружескую атмосферу в семье;

иметь налаженный режим сна и сбалансированное питание;

достаточно времени находиться на свежем воздухе;

заниматься любимыми делами, много двигаться, вместе с детьми играть в разные игры;

общаться с приятными людьми;

пытаться избегать стрессов;

быть внимательными к своему состоянию и состоянию детей;

своевременно обращаться к психологу в случае наличия “тревожных звонков”.

Должны ли родители ходить к психологу вместе с ребенком

— В случаях с детьми до трех лет на первом плане работа с родителями — с чувствами, тревогами, подозрениями, наблюдениями родителей относительно их детей, — объясняет психолог Елена Фроленкова.

А также добавляет, психологическое состояние родителей влияет на маленького ребенка, потому что он чувствует атмосферу в семье. И через родителей можно решать некоторые проблемы ребенка.

Психолог начинает работать с ребенком самостоятельно (без участия родителей на сеансе) с трех лет. Работа с маленькими детьми обычно проходит в специально оборудованных кабинетах, где много игрушек и диагностического материала.

Во время первой встречи ребенка с психологом, родители на ней присутствуют. Затем консультации для родителей назначают обычно один раз на каждые четыре-пять встреч психолога с ребенком. При этом родители должны работать с психологом отдельно от ребенка.

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