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800 тыс. малышей в Украине нуждаются в помощи психологов! Какие главные проблемы детей с ООП и что нужно знать

Анастасия Грубрина, редактор сайта 01 октября 2023, 18:00
Що таке ООП: в Україні понад 800 тис. дітей потребують допомоги
Фото: Pexels

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