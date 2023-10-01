800 тыс. малышей в Украине нуждаются в помощи психологов! Какие главные проблемы детей с ООП и что нужно знать

Полномасштабная война подняла наружу комплексные проблемы, которые усугубляются каждый день. Психологическое состояние детей и взрослых стало шатким, а малыши, которые имели особые образовательные потребности, из-за войны стали терять базовые навыки, которые приобретали годами.

Кого-то война травмировала настолько, что дети и родители не способны справиться с этим самостоятельно, и эта тенденция ежедневно растет.

В совместном спецпроекте Вікон, Фактов ICTV.Здоровья, ОО Let’s Do It, Green Ukraine и детского фонда ООН (ЮНИСЕФ Украина) мы расскажем важные истории украинских семей — участников проекта Обійми для кожного, хто потребує.

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Проект занимается не только диагностикой и коррекцией детей с особыми потребностями, но и повышением образованности в вопросе поддержки детей с ООП.

Этими материалами мы хотим подсветить для общества, государства и благотворительных организаций проблемы, которые необходимо решить для жизни и будущего украинских детей.

Сегодня мы расскажем о детях с особыми образовательными потребностями, проблемах, с которыми сталкиваются семьи, сколько детей нуждаются в квалифицированной помощи и где можно получить ее бесплатно.

В Украине около 800 тыс. детей с расстройствами ментального характера

Вице-президент по молодежному развитию и инклюзивным проектам ОО Let’s Do It, Green Ukraine Олег Рыбалка рассказал, что по данным ОО Институт молодежи, в начале 2022 года в Украине проживало 7 млн 348 тыс. детей и подростков от 0 до 18 лет.

По меньшей мере 10% из них имели расстройства ментального характера. Это около 800 тыс. детей. Начало полномасштабной войны увеличило количество обращений за психологической помощью, в том числе тех, у которых не были диагностированы ООП.

В заявлении ВОЗ по состоянию на декабрь 2022 говорилось, что около 25% населения Украины (приблизительно 10 млн человек) стали склонными к психическим расстройствам. Есть высокая вероятность на 2023-2024 годы, что не менее 1,5 млн детей и подростков будут нуждаться в систематической диагностике и психологической помощи, сообщил Рыбалка.

Среди основных симптомов психологических расстройств у детей Олег Рыбалка назвал следующие: нарушение сна и ночные кошмары, перепады настроения, панические атаки, всплески агрессии. Это снижает успешность обучения.

Олег Рыбалка сообщил, что есть высокая вероятность ежегодного прироста в 15% детей и подростков, которые будут нуждаться в психологической коррекции и реабилитации.

Недостаточная компетентность родителей — одна из проблем детей с ООП

По мнению нейропсихолога Дмитрия Вакуленко, распространенной проблемой является низкий уровень компетентности родителей в сфере психического здоровья собственного и своих детей:

Значительная часть родителей имеют низкий уровень компетентности в сфере психического здоровья — это база. Дело в довольно примитивных вопросах. Когда дети демонстрируют проблемы разного характера, в том числе психологического, родители неправильно интерпретируют это, не учитывают, углубляют и так далее.

— Соответственно родители не обращаются к специалистам. Или если обращаются, то считают, что ребенок “перерастет”, потому что, к сожалению, такое мнение до сих пор фигурирует в обществе. Но родители ответственны за свои действия, а в случае недостаточной компетенции, они могут принимать недостаточно правильные решения.

В начале работы проекта Обійми для кожного, хто потребує была возможность предоставлять психотерапевтические консультации родителям, которые сталкиваются с подобными проблемами детей впервые, или не знают, как правильно поступать и вести себя.

Такой возможности в рамках этого проекта сейчас нет. Родители, сталкивающиеся с психологическими и другими проблемами собственных детей, ищут помощи либо самостоятельно, либо в других проектах.

Эмоционально неподготовленные и неосведомленные в нуждах своих детей родители не смогут в полной мере давать все необходимое детям. К тому же они сами становятся уязвимыми, ведь об их моральном состоянии приходится только догадываться.

Кто-то ищет помощи у психологов, а кто-то не может прийти к этому из-за личных, финансовых и других проблем. Поэтому приоритетом должна стать еще и эффективная работа с родителями детей с ООП.

Руководитель Национальной социальной сервисной службы Украины Василий Луцик сообщил, что с 1 июня 2023 были внесены изменения в Постановление об определении статуса детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.

С того времени все дети могут считаться жертвами психологического насилия, не требующего доказательства.

Поэтому готовность партнеров оказывать помощь детям и родителям, пострадавшим в результате войны, чрезвычайно ценна и нужна. Государство готово поддерживать все инициативы и совместно их реализовывать, о чем заявил Луцик.

Как получить бесплатную помощь детям с ООП

Проект Обійми для кожного, хто потребує бесплатный, однако места ограничены. Это связано с количеством специалистов и востребованностью программы. Записаться на проект и узнать все детали можно по этой ссылке.

Этот проект нацелен помочь детям с особыми образовательными потребностями в онлайн и офлайн форматах. Он включает в себя комплексную диагностику, коррекцию и реабилитацию детей, а также консультирование и передачу опыта детской психологии родителям.

Родители, имеющие детей с ООП, или подозрение, если не диагностировали ребенка, могут записаться в центр. Кроме того, платформа публикует бесплатные видео Академия ответственного родительства, которые родители могут просматривать и решать конкретные проблемы.

Это серия из 20 видеороликов на разные темы детской психологии для детей и подростков. Темы затрагивают четыре блока — работа с сенсорными, моторной, когнитивной и социальной сферами.

Очередь на коррекционную работу с детьми сейчас составляет более 2 тыс. детей, поэтому ее периодически закрывают. Но перед каждым открытием обязательно уведомляют об этом.

Что такое ООП — какие это диагнозы и кто обращается за помощью

Наиболее распространенными случаями работы проекта с детьми, которые имеют особые образовательные потребности, являются:

тревожность, фобия, агрессия;

расстройства аутистического спектра (РАС);

расстройства дефицита внимания и гиперактивности (РДВГ);

нарушения речи;

интеллектуальные нарушения и другие.

В среднем дети имеют возможность получить 10-15 сессий со специалистами. Сначала проходит комплексная диагностика. Специалист определяет, в скольких сессиях нуждается ребенок. Львиная доля детей требует значительно большего количества занятий (к примеру от 50), чем может предоставить сервис благотворительной организации.

Здесь стоит выбор: либо дать очень углубленную помощь, но пяти детям, либо дать достаточную, базовую помощь и компетентность значительно большему количеству людей. Акцент — на передачу нужного опыта родителям по поводу их ребенка. Родителей учат применять нейропсихологические инструменты.

За 10-15 занятий удается добиться видимого результата, например, побороть приступы агрессии, истерики по какой-либо причине или без нее, тревожность или другие индивидуальные проблемы, — рассказывает Дмитрий Вакуленко.

Дети и родители могут работать каждый день, но количество сессий закончится за две недели. Также есть возможность сессий раз в месяц, где родители и дети получают конкретные задания, имеют время на их выполнение, фидбек и фиксирование результатов. Оптимальным решением с точки зрения эффективности является 1-2 встречи в неделю.

Таким образом, 15 сессий можно распределить на год. За это время и при выполнении родителями всех рекомендаций специалистов удастся достичь большего. Специалист корректирует проблемы в дистанционном формате. Всего специалистов в проекте, работающих с детьми и родителями, сейчас 40.

Такое количество людей может проводить в среднем 50 сессий в день, но иногда это гораздо больше. Это объем сети, но и таких усилий недостаточно. Поэтому команда стремится эффективно масштабироваться, чтобы помочь большему числу детей и родителей, которые в этом нуждаются.

Повторно обратиться детям и родителям сейчас нет возможности, ведь помочь нужно многим. Дети имеют разные диагнозы, а чаще всего — не установленные, ведь родители либо не замечают появления расстройств из-за некомпетентности, либо не обращаются за помощью специалистов по ряду причин.

Вице-президент по вопросам молодежного развития и инклюзивных проектов ОО Let’s Do It, Green Ukraine Олег Рыбалка рассказал, что Обійми для кожного, хто потребує имеют цель в течение 2023-2025 годов помочь 10 тыс. детей. В первую очередь это дети с ООП, сироты, из приемных семей, дети военнослужащих.

За почти полтора года проект осуществил более 20 тыс. коррекционных сессий с детьми. Психологическую помощь получили 1545 детей и 1,5 тыс. родителей.

История 13-летнего Максима с особыми образовательными потребностями

Марина Гончарова — мама 13-летнего Максима, у которого особые образовательные потребности. Она поделилась собственной историей и путём в коррекционном центре.

Мальчику еще в дошкольном возрасте поставили диагноз — синдром дефицита внимательности и гиперактивности (СДВГ). В то же время, обращаться к узкопрофильным специалистам врачи не посоветовали, ведь сказали, что Максим это “перерастет”.

Мы с мужем начали искать и подбирать ребенку занятия, которые будут его успокаивать и сосредотачивать. Плавание и стрельба помогали сдерживаться, но обучение было тяжелым, — рассказывает мама подростка с ООП.

— Когда началась война, нашему сыну было 11 лет. Он пережил тяжелый опыт оккупации, потерю дома, друзей. Я заметила, что ребенок стал агрессивным и тревожным. Мы не знали, что с этим делать.

Также за это время мы много раз меняли города проживания, Максим менял школы. Он не мог найти друзей, начались плохие отношения со сверстниками. Это его очень раздражало, мы тоже были расстроены.

Тогда Марина решила обратиться к психологу, чтобы специалист помог найти выход из ситуации. Он направил ребенка к нейропсихологу. В Украине бесплатно найти такого специалиста очень тяжело, почти невозможно. Марина случайно узнала о коррекционном проекте.

Очередь детей на реабилитацию была длинной, поэтому пришлось ждать 1,5 месяца. Но Максим уже прошел курс из 16 коррекционных занятий. За это время ему удалось наладить доверительные отношения с нейропсихологом, получить поддержку и ценные советы. Мальчик улучшил координацию, внимание и память. Проблем в общении со сверстниками сейчас нет.

Я поняла, какую нужно проводить работу с ребенком, ведь раньше не знала, чем могу помочь своему ребенку. Мы продолжаем работу дома, выполняем задания, — рассказывает Марина Гончарова.

Как получить необходимые условия детям с ООП в школах и садах

Ключевой эксперт по вопросам детей с инвалидностью, детей раннего возраста из Международной благотворительной организации Партнерство каждому ребенку Алена Терещенко рассказала больше, что делать родителям детей с ООП, чтобы они не испытывали дискомфорт во время учебы в школе или саду и имели надлежащие условия.

Прежде всего, следует понимать, что дети с ООП — широкая категория. Родители или официальные представители ребенка сначала должны пройти оценку ребенка в инклюзивно-ресурсном центре.

По результатам оценки центра выписывается рекомендация родителям и отделу образования по месту жительства. Семья может обратиться в отдел образования для подбора группы или класса, — говорит Терещенко.

Дополнительные психологически-реабилитационные занятия со специалистами различных направлений должны быть указаны в заключении инклюзивно-ресурсного центра. По ним отдел образования сообщает о ближайшем учреждении, удовлетворяющем такие образовательные потребности, или нужные занятия предоставляются в дистанционном формате.

Многие родители просто не знают, на что имеют права они и их ребенок. Государство выделяет средства на дополнительные меры по коррекции и развитию, а также на создание условий для детей с ООП.

Есть типичный список т.н. ассистивных технологий, которые каждое учебное заведение должно применять для детей, нуждающихся в особых образовательных потребностях. Узнать, что в него входит, можно здесь.

Кто и как может присоединиться к команде специалистов

Проект Обійми для кожного, хто потребує приглашает к сотрудничеству и партнерству всех желающих — от специалистов до организаций и проектов. Команда нуждается в специалистах разного направления: от логопедов, реабилитологов до психотерапевтов.

Контакты:

электронная почта: official@letsdoitgreenukraine.com.ua

номер телефона: +38 067 565 9994

Проект масштабируется, поэтому люди, которые способны помогать детям с ООП, могут присоединиться к команде. Специалистов отбирают через социальные сети и личную коммуникацию с нейропсихологом и руководителем программ детской психологической помощи Mental Help 365 Дмитрием Вакуленко.

Раньше мы рассказывали, с чем сталкиваются родители, чьи малыши имеют проблемы с речью.

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