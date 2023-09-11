Понимаешь — что-то не так, если ребенок в пять лет не говорит. С чем сталкиваются родители, чьи малыши имеют проблемы с речью

Родители всегда уделяют внимание развитию ребенка. Сейчас даже существует много разных игрушек, которые в этом помогают. С первого дня рождения малыша родители начинают говорить с ребенком и общаться с ним, а когда он подрастает, начинают учить его первым словам.

Когда ребенку чуть больше года, он уже может иметь словарный запас из десяти слов. Впрочем, некоторые дети могут не говорить до двух-трех лет. В этот период родители еще не беспокоятся, ведь ребенок может разговориться. Но на это уже следует обратить внимание.

А когда ребенок не говорит или не может говорить целыми предложениями и объяснить свои потребности в пять-шесть лет, есть проблемы в общении со сверстниками, нужно обращаться за помощью к специалистам. Они помогут ребенку наладить речь.

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Ведь бывает так, что ребенок может говорить сложноподчиненными предложениями, но они могут быть оторваны от контекста. Надо обращать внимание не только на словарный запас ребенка, но и суть и смысл предложений. Чтобы понимать, может ли ребенок эффективно общаться с другими.

В совместном спецпроекте Вікон, Фактов ICTV.Здоровье, ОО Let’s Do It Green, Ukraine и детского фонда ООН (ЮНИСЕФ Украина) мы расскажем важные истории украинских семей — участников проекта Объятия для каждого, кто нуждается.

Проект занимается не только диагностикой и коррекцией детей с особыми потребностями, но и повышением образованности в вопросе поддержки детей с ООП.

Этими материалами мы хотим подсветить для общества, государства и благотворительных организаций проблемы, которые следует решить для жизни и будущего украинских детей.

Молчание — тоже проблема

Своей историей с нами согласилась поделиться мать шестилетнего мальчика, у которого была проблема с речью. Имя героини и ее сына изменено.

Светлана со своим сыном Антоном проживала в Херсоне, за четыре месяца до полномасштабной войны у женщины родилась дочь. Семья еще полгода прожила в оккупации до того, как ей удалось выехать в Одессу.

Светлана рассказывает, что до полномасштабной войны в Херсоне ее сын ходил в обычный садик. Она отмечает, что в садике говорили о том, что есть проблемы, и она сама это понимала, ведь Антон неправильно разговаривал, не произносил многих звуков и много слов нужно было исправлять.

— Мы ходили и к невропатологу, с логопедами консультировались. Они говорили, что сделать это будет тяжело, но все мы исправили. В Херсоне мы еще остро не занимались этим вопросом, ведь был такой возраст, что можно было подождать, — говорит Светлана.

Так же думают и другие родители, имеющие похожую ситуацию с детьми. Если ребенок не говорит до пяти-шестилетнего возраста, то это уже особенности развития. Поэтому дети нуждаются в особых образовательных потребностях. Детский нейропсихолог, руководитель детского коррекционного направления Благотворительной организации Mental help 365 Дмитрий Вакуленко говорит, что люди могут не обращаться за профильной помощью, ведь “боятся” терминов, диагнозов, избегают их, ждут пока “перерастет”, не могут принять реальность.

Но не нужно этого бояться и откладывать, это наоборот поможет ребенку преодолеть проблемы. Но родителям может быть сложно найти хорошего специалиста, и в финансовом плане это тоже может быть недешево.

Начало полномасштабной войны и переезд в Одессу

Светлана рассказывает, что на начало полномасштабной войны ее сын отреагировал нормально.

— Я очень стрессоустойчива. Дети обычно смотрят на поведение своих родителей. Я не давала ему повода нервничать и не поддавалась этой панике. Поэтому он также воспринял все спокойно. Но он пугался громких звуков, — вспоминает женщина.

Дочери было четыре месяца, самым трудным было то, что за неделю до начала полномасштабного вторжения она заболела.

— Почти три недели мы не могли ее вылечить. Она через ингаляторы принимала разные лекарства, но это не помогало.

Это было как раз в начале полномасштабного вторжения, когда на улицу было страшно выходить. Куда-то ехать тоже было страшно, ведь ты не знаешь, куда может “прилететь”.

Также тогда не могли найти лекарства, ведь все аптеки были закрыты. Лекарства заканчивались, нужно было их где-то искать. Затем аптеки открылись, но были огромные очереди. Лекарства искали по всему городу, кто-то мог давать из знакомых, — делится женщина.

Она добавляет, что врачи-педиатры, закрепленные за районами, работали в телефонном режиме, но на работу в первые дни никто не выходил.

Через полгода Светлана с детьми выехала в Одессу. Делится, что сложно было найти жилье. Она не знала, куда обращаться, чтобы получить помощь в качестве переселенки, поэтому просто искала жилье в интернете.

— Пока ехала, звонила по многим объявлениям, пыталась найти жилье. Дешевых квартир вообще не было, еще и многие не хотели брать с маленьким ребенком, ведь боялись, что он может что-то поломать или испортить. Но в конечном итоге жилье нашли, мне помог мой муж найти квартиру, — делится она.

В Одессе Светлана начала искать логопедов, чтобы улучшить речь сына.

Сложно найти хорошего специалиста

Женщина рассказывает, что в Одессе логопеды дорогие, она сравнивала цены с Херсоном. Искала разных специалистов, смотрела отзывы и рекомендации других.

Если считать все в совокупности, то ходить к логопеду дорого. Учитывая, что сыну еще назначали массаж языка, — акцентирует она.

Позже женщине дали контакты одного инклюзивно-ресурсного центра. Когда она шла туда, прошла мимо больницы, где был логопед. Там врач рассказал ей о программе Объятия для тех, кто нуждается для детей с особыми образовательными потребностями.

— Врач сказала зарегистрироваться и если все получится, то она меня запишет и будем заниматься. Она мне понравилась, мы договорились, что сын будет заниматься с ней. Но потом она меня передала другому логопеду. С ней сын занимался весь период и без массажей смог исправить свою речь.

По программе мы занимались 13 занятий, результат был отличный. Но дополнительно вне программы мы прошли еще десять занятий. И сейчас мой ребенок хорошо разговаривает, — рассказывает о занятиях Светлана.

Кроме занятий с логопедом, дома Антон и Светлана также делали разные упражнения. Ведь врач акцентировала, что без них не удастся достичь результата, который нужен.

В чем сложность этой проблемы

— Выявить проблему, на мой взгляд, не очень сложно в таком возрасте (пять-шесть лет — ред.). Когда ребенку два года, то сложно, а когда уже пять-шесть лет, ты сам(-а) это видишь и понимаешь, но сложно найти специалиста, особенно, если у тебя нет финансов.

Также сложно найти именно того, в котором будешь уверен(-а). Я читала много отзывов, рекомендаций от других людей. Но все эти отзывы были двояки, — акцентирует Светлана.

Она рассказывает об обучении сына в детском саду.

— В садике в Херсоне были логопедические группы. Моя подружка водила сына в логопедическую группу, а мой в то время ходил в обычную, потому что в логопедической не было места. Если честно, моя подружка отдельно еще водила ребенка к логопеду. Но у них была проблема с произношением буквы “р”.

Я не хочу никого обидеть, но, возможно, были недостаточно квалифицированы логопеды или мало занятий с разными наклонами, — говорит она.

Родителям, чьи дети имеют подобную проблему, она советует заняться поиском специалистов, которые помогут.

— Ведь ты сам(-а) не сможешь это сделать (исправить произношение ребенка — ред.), сколько бы литературы ты ни прочитал(-а).

Случаи бывают разные, но я считаю, что нужно обращаться к специалисту. Хотя есть и другая сторона, что не всегда у людей есть на это финансы, — рассуждает женщина.

Она делится, что в этом сентябре ее сын пошел в первый класс. У него хорошая социализация и общение. До этого Светлана водила йога на ММА и футбол. Пыталась делать все, чтобы сын был в коллективе и общался с другими детьми.

Такие случаи не единичны. Многие дети нуждаются в помощи с различными проблемами и имеют особые образовательные потребности.

Дмитрий Вакуленко говорит, что МОН фиксирует около 30 тыс. детей, обучающихся в инклюзивной системе государственного образования. Также есть распространенность РДУГ 7% среди всех детей, а это более 7 млн.

— С одной стороны понимаем, что численность детей, нуждающаяся в помощи и имеющая ООП очень большая, с другой стороны — не можем до них достучаться из-за низкого уровня образованности в сфере психического здоровья как среди родителей, так и среди педиатров, которые могут советовать подождать, потому что определенные проблемы ребенок может “перерасти”, — говорит он.

Также проект Объятия для каждого, кто нуждается, приглашает к сотрудничеству и партнерству всех желающих.

Контакты организации:

электронная почта: official@letsdoitgreenukraine.com.ua

номер телефона: +38 067 565 9994

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