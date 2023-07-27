Война и дети с особыми образовательными потребностями в Украине — какие проблемы возникают и как их решить

Отсутствие света или подключения к интернету, воздушные тревоги и взрывы, новая среда и из стабильного — лишь неуверенность в завтрашнем дне. С такими вызовами сталкиваются почти все украинцы во время полномасштабной войны.

Но дети все же более уязвимы к этим факторам, особенно, когда они имеют особые образовательные потребности (ООП). Для этого малыша иногда обычный поход в школу может стать настоящим испытанием. Что тогда говорить об их потребностях, когда полномасштабная война продолжает оказывать мощное долгосрочное влияние на всех в нашей стране?

Поэтому в совместном спецпроекте Вікон, Фактов ICTV.Здоровье, ОО Let’s Do It Green, Ukraine и детского фонда ООН (ЮНИСЕФ Украина) мы расскажем важные истории украинских семей — участников проекта Объятия для каждого, кто нуждается.

Сейчас также смотрят

Проект занимается не только диагностикой и коррекцией детей с особыми потребностями, но и повышением образованности в вопросе поддержки детей с ООП.

Этими материалами мы хотим подсветить для общества, государства и благотворительных организаций проблемы, которые следует решить для жизни и будущего украинских детей.

А сегодня мы делимся основными тезисами, которые следует знать каждому человеку в стране об этом важном вопросе.

Что означает термин ребенок с ООП

Ребенок с особыми образовательными потребностями обычно требует дополнительной постоянной или временной поддержки в обучении, чтобы обеспечить соблюдение его права на образование.

Инклюзивно-ресурсный центр проводит комплексную оценку развития ребенка, после чего и определяет, есть ли у него особые образовательные потребности.

Проект Объятия для каждого, кто нуждается в основном работает с детьми, имеющими следующие диагнозы:

расстройство аутистического спектра (РАС);

расстройство дефицита внимания и гиперактивность (РДУГ);

нарушение развития речи;

нарушение интеллектуального развития;

тревожные расстройства (в том числе ПТСР);

депрессия.

Вызовы и предубеждения в обучении детей с ООП

Специалисты проекта занимаются проведением психологической реабилитационной помощи детям с ООП, обучением родителей персонализированному комплексу его коррекции и реабилитации в соответствии с результатами диагностики и запроса. Так, в конце концов, после коррекционной работы, которая может длиться от одного до шести месяцев, получают описание как поставленных индивидуальных целей, так и их достижения, а также оценку эффективности программы.

Однако, как отмечают создатели проекта, в письме ожидания на участие в проекте по состоянию на 15 июля 2023 находится более 1500 детей, поскольку спрос на психологическую диагностику и коррекцию значительно превышает возможности как финансовые, так и кадровые.

Кроме того, существуют и определенные предубеждения по отношению к детям и подросткам с ООП. Но важно понимать, что они нуждаются в долгосрочной и систематической коррекции, вместе с тем сопровождение должно быть постоянно с ребенком.

В то же время, детей и подростков с ООП крайне неправильно позиционировать как ресурсную нагрузку на общество, которое необходимо обслуживать. Ведь успешный опыт работы специально разработанных долгосрочных национальных программ и их целевое проектное финансирование, как, например, в США или Израиле, может сделать ребенка автономным в пределах возможного.

Также при таких условиях лицо с ООП будет более социально адаптированным и перспективным с точки зрения потенциальной собственной востребованности на внутреннем рынке труда.

Проблемы и варианты их решения

Проблем можно найти немало в любой сфере жизни, но некоторые направления оказывают негативное влияние на психическое здоровье детей.

Кадровый дефицит

Работой с детьми из ООП занимаются коррекционные специалисты. И хотя острый дефицит таких кадров испытывался и полномасштабной войны, но с ее началом специалисты начали выезжать в другие страны. А в ЕС, где заработная плата, по меньшей мере, в семь раз превышает украинскую, смогли по упрощенной системе подтверждать свою квалификацию.

Это стало предпосылкой для оттока специалистов, которые потенциально могли заниматься и коррекционной работой в частности.

Что с этим делать? Решением может стать создание бесплатных образовательных модулей на базе программ по диагностике и коррекции детей с ООП. Например, это может быть подготовка студентов старших курсов профильных вузов и формирование кадрового резерва с возможностью максимально быстрой интеграции уже подготовленного специалиста в коррекционную проектную деятельность.

Разрушенная инфраструктура

По меньшей мере, 15% инклюзивно ресурсных центров было уничтожено россиянами.

Также нельзя не упомянуть и о разрушении детских больниц, школ, садов, локаций внешкольного досуга как в государственном, так и коммерческом сегменте. Таким образом, не пострадавшая инфраструктура несет непосильную нагрузку, а люди, не имеющие к ней доступ, испытывают ограниченность в сервисе психологической помощи.

Что с этим делать? Можно начать разработку, внедрение и масштабирование комбинированных форматов индивидуальной коррекционной работы с детьми, чтобы удовлетворить потребность в психологическом сервисе.

Недоверие к психологическим услугам и недостаточное образование в этой сфере

Хотя вопрос психологической поддержки и приобретает популярность, но образованность в этой сфере до сих пор недостаточна, ведь некоторые до сих пор могут путать, при какой необходимости обращаться к психологу или психотерапевту, а когда — к психиатру.

Также работа коррекционных специалистов имеет недостаточное юридическое регулирование, поэтому люди с ненадлежащим образованием и компетентностью берутся за работу с психикой человека.

Отсюда возникает не только проблема недоверия ко всем специалистам, но могут быть более ощутимы негативные последствия для ребенка: ложные или откровенно вредные советы родителям, мошенничество и манипуляции малышами или их родителями, психическое или физическое насилие.

Что с этим делать? Прежде всего, необходимо перенимать опыт стран западных демократий, где работа с психикой детей и подростков с ООП требует соответственного образования. А для этого должны быть четко сформулированы требования к квалификации коррекционных специалистов, их опыту, знанию современных программ.

В то же время необходимо вместе с комплексными и долгосрочными программами по диагностике и коррекционному сопровождению, внедрять и информационные национальные кампании, направленные на повышение образования родителей и детей в вопросе работы с детьми с ООП.

Также проект Объятия для каждого, кто нуждается приглашает к сотрудничеству и партнерству всех желающих.

Контакты организации:

электронная почта: official@letsdoitgreenukraine.com.ua

номер телефона: +38 067 565 9994

За последний год было тяжело и опасно, однако украинское образование смогло устоять и не упасть от российских обстрелов, блэкаутов или терроризма. Читай, как война повлияла на школьников Украины.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!