Війна та діти з особливими освітніми потребами в Україні — які проблеми виникають та як їх розв’язати

Відсутність світла чи підключення до інтернету, повітряні тривоги та вибухи, нове середовище та зі стабільності — лише невпевненість у завтрашньому дні. З такими викликами стикаються чи не всі українці під час повномасштабної війни.

Та діти все ж таки більш вразливі до цих факторів, а особливо, коли вони мають особливі освітні потреби (ООП). Для цієї малечі іноді звичайний похід у школу може стати справжнім випробуванням. Що ж тоді говорити про їхні потреби, коли повномасштабна війна продовжує чинити потужний довгостроковий вплив на всіх у нашій країні?

Тому у спільному спецпроекті Вікон, Фактів ICTV.Здоров’я, ГО Let’s Do It Green, Ukraine та дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ Україна) ми розповімо важливі історії українських родин — учасників проекту Обійми для кожного, хто потребує.

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Проект зараз займається не лише діагностикою та корекцією дітей з особливими потребами, але й підвищенням освіченості у питанні підтримки дітей з ООП.

Цими матеріалами ми хочемо підсвітити для суспільства, держави та благодійних організацій проблеми, які потрібно розв’язати для життя та майбутнього українських дітей.

А сьогодні ми ділимось основними тезами, які варто знати кожній людині в країні про це важливе питання.

Що означає термін дитина з ООП

Дитина з особливими освітніми потребами зазвичай потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в навчанні, щоб забезпечити дотримання її права на освіту.

Інклюзивно-ресурсний центр проводить комплексну оцінку розвитку дитини, після чого й визначає, чи є у неї особливі освітні потреби.

Проект Обійми для кожного, хто потребує здебільшого працює з дітьми, які мають такі діагнози:

розлад аутистичного спектра (РАС);

розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ);

порушення розвитку мовлення;

порушення інтелектуального розвитку;

тривожні розлади (зокрема ПТСР);

депресія.

Виклики та упередження у навчанні дітей з ООП

Фахівці проекту займаються проведенням психологічної реабілітаційної допомоги дітям з ООП, навчанням батьків персоналізованому комплексу його корекції та реабілітації відповідно до результатів діагностики та запиту. Так зрештою після корекційної роботи, яка може тривати від одного до шести місяців, отримують опис як поставлених індивідуальних цілей, так і їх досягнення, а також оцінку ефективності програми.

Проте, як зазначають творці проекту, у листі очікування на участь у проекті станом на 15 липня 2023 року перебуває понад 1500 дітей, оскільки попит на психологічну діагностику та корекцію значно перевищує можливості як фінансові, так і кадрові.

Крім того, існують і певні упередження щодо дітей та підлітків з ООП. Та важливо розуміти, що вони потребують довгострокової та систематичної корекції, разом з тим супровід має бути постійно з дитиною.

Водночас дітей та підлітків з ООП вкрай неправильно позиціювати як ресурсне навантаження на суспільство, яке необхідно обслуговувати. Адже успішний досвід роботи спеціально розроблених довгострокових національних програм та їх цільове проектне фінансування, як, наприклад, у США чи Ізраїлі, може зробити дитину автономною в межах можливого.

Також за таких умов особа з ООП буде більш соціально адаптованою та перспективною з точки зору потенційної власної затребуваності на внутрішньому ринку праці.

Проблеми та варіанти їх розв’язання

Проблем можна знайти чимало у будь-якій сфері життя, але деякі напряму негативно впливають на сферу психічного здоров’я дітей.

Кадровий дефіцит

Роботою з дітьми з ООП займаються корекційні спеціалісти. І хоча гострий дефіцит таких кадрів відчувався й до повномасштабної війни, з її початком спеціалісти почали виїжджати до інших країн. А в ЄС, де заробітна плата щонайменше у сім разів перевищує українську, змогли за спрощеною системою підтверджувати свою кваліфікацію.

Тож це стало передумовою для відтоку спеціалістів, які потенційно могли займатись і корекційною роботою зокрема.

Що з цим робити? Рішенням може стати створення безкоштовних освітніх модулів на базі програм з діагностики та корекції дітей з ООП. Наприклад, це може бути підготовка студентів старших курсів профільних ВНЗ та формування кадрового резерву з можливістю максимально швидкої інтеграції вже підготовленого фахівця до корекційної проектної діяльності.

Зруйнована інфраструктура

Щонайменше 15% інклюзивно-ресурсних центрів було знищено росіянами.

Також не можна не згадати й про руйнацію дитячих лікарень, шкіл, садочків, локацій позашкільного дозвілля як у державному, так і комерційному сегменті. Таким чином інфраструктура, яка не постраждала, несе непосильне навантаження, а люди, які не мають до неї доступ, відчувають обмеженість у сервісі психологічної допомоги.

Що з цим робити? Можна почати розробку, впровадження та масштабування комбінованих форматів індивідуальної корекційної роботи з дітьми, щоб задовольнити потребу в психологічному сервісі.

Недовіра до психологічних послуг та недостатня освіченість у цій сфері

Хоч питання психологічної підтримки й набуває популярності, але освіченість у цій сфері й досі недостатня, адже дехто й досі може плутати, за якої потреби звертатись до психолога чи психотерапевта, а коли — до психіатра.

Також робота корекційних спеціалістів має недостатнє юридичне регулювання, через що часом люди з неналежною освітою та компетентністю беруться за роботу з психікою людини.

Звідси виникає не лише проблема недовіри до всіх спеціалістів, але й можуть бути більш відчутні негативні наслідки для дитини: хибні чи відверто шкідливі поради батькам, шахрайство та маніпуляції малечею чи її батьками, психічне чи фізичне насильство.

Що з цим робити? Насамперед необхідно переймати досвід країн західних демократій, де робота з психікою дітей та підлітків з ООП потребує відповідної освіти. А для цього мають бути чітко сформульовані вимоги до кваліфікації корекційних фахівців, їхнього досвіду, знання сучасних програм.

Водночас необхідно разом з комплексними та довгостроковими програмами з діагностики та корекційного супроводу впроваджувати й інформаційні національні кампанії, що будуть спрямовані на підвищення освіченості батьків та дітей у питанні роботи з дітьми з ООП.

Також проект Обійми для кожного, хто потребує запрошує до співробітництва та партнерства всіх охочих.

Контакти організації:

електронна пошта: official@letsdoitgreenukraine.com.ua

номер телефону: +38 067 565 9994

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