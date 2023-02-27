Освіта під час війни: альтернативні варіанти для тих, хто переймається, що знатимуть їхні діти

Українські батьки сучасних школярів дуже переймаються якістю знань, які засвоюють їхні діти за результатами навчання під час війни. І це виправдано, адже зростає частка самоосвіти, де дуже важлива мотивація дитини та допомога батьків у навчанні. За таких умов, все більше популярності набуває альтернативна освіта в Україні.

Альтернативна освіта — можливість обирати комфортну для дитини та батьків форму навчання з індивідуальним підходом і ухилом на власні інтереси.

Українці створили портал Освіта Нова, де відповідальні батьки, які шукають шляхи альтернативної освіти для своїх дітей, зможуть спілкуватись, разом знаходити відповіді на запитання і врешті сформувати альтернативну освіту в Україні.

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На порталі Освіта Нова такі види альтернативної освіти, які актуальні під час війни:

Хоумскулінг

Альтернативні школи

Центри розвитку дитини

Хоумскулінг

Хоумскулінг, від англійського home school — це навчання вдома. В такому форматі батьки та дитина самостійно можуть визначати програму навчання, обирати предмети й педагогів, якими можуть бути й самі батьки. Але в такому випадку, батьки мають величезну відповідальність за якість знань дитини.

Така форма дає змогу дитині навчатися в комфортному середовищі, обирати зручний час для занять, а також уникати ризиків випадків булінгу зі сторони інших дітей або вчителів.

Побутує думка, яка йде з минулого, що така форма навчання для дітей з фізичними або психологічними вадами, але зараз ситуація кардинально змінилася.

Існує міф, що хоумскулери мають значні проблеми з соціалізацією, але наразі це рідко так. Навіть в невеликих містах існують спільноти хоумскулерів, які проводять регулярні зустрічі та сумісні заняття.

Крім того, навчання вдома не означає необхідності постійно там знаходитися: як і усі діти, хоумскулери відвідують гуртки та секції, мають спільноти за інтересами, проводять час із друзями та розвиваються як повноцінні члени суспільства.

Батько чотирикласника-хоумскулера Віктор зазначає:

– Ми обрали хоумскулінг, тому що маємо досвід трьох альтернативних шкіл за чотири роки, і в них є видимі проблеми. Серед таких проблем альтернативної освіти в сучасній Україні особисто я бачу такі:

Відсутність фінансування у більшості шкіл. Якісна освіта — це великі та регулярні гроші. Реалії такі, що без цього можлива якісна лише домашня школа.

Відсутність законодавчого врегулювання та державної підтримки альтернативної освіти.

Відсутність програм, систем, методик в більшості альтернативних шкіл.

Ця відсутність прямо витікає з пунктів 1 та 2. Майже всі альтернативні школи збудовані за принципом “а нумо”, коли розчаровані, розгублені та недосвідчені батьки починають ліпити школу під своїх дітей.

Не маючи ані чіткого бачення, ані бізнес-плану, ані грошей. Результат в більшості шкіл — передбачуваний. Через все це серед альтернативних шкіл більшість є авторитарними або релігійними.”

Альтернативні школи

В Україні таких шкіл багато, і вони мають різні специфіки, але загалом, такі школи спрямовані на індивідуальний підхід до дитини, а також на заповнення потреб, яких не вистачає у звичайних школах.

Часто такі школи працюють з ранку до вечора, тож у дітей є час не лише на класну роботу й уроки, але й на спорт, відпочинок, або різноманітні секції.

Але при цьому програма створюється на основі шкільної, а деякі альтернативні школи зберігають дванадцятибальну систему оцінювання.

Вчителів обирають батьки або той, хто керує та контролює процес навчання. В державній школі в батьків цього вибору немає: кого дали — з тим вчимося, не зважаючи на відносини між дитиною та вчителем.

Центри розвитку дитини

Такі позашкільні заклади існують вже давно, але в теперішній ситуації вони справді можуть допомогти дітям “добрати” те, що вони не засвоїли дистанційно у школі.

Це можуть бути й гуртки з різними видами активностей, й додаткові заняття зі шкільних предметів адаптовані до рівня дитини.

Це гарна можливість “добрати” ті знання, в яких дитина зацікавлена, а також оволодіти сучасними навичками, які значно швидше з’являються в програмах таких центрів.

Сьогодні батьки особливо переймаються розвитком і майбутнім своїх дітей, про те як перетворити навчання на гру та вмотивувати дитину, читай у нашому матеріалі.