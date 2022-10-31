Батьківство
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Дистанційна освіта (не) дорівнює соціальна ізоляція. Чи можливо соціалізувати дитину вдома?

Наталія Жуковська 31 Жовтня 2022, 18:00
Дистанційна освіта (не) дорівнює соціальна ізоляція. Чи можливо соціалізувати дитину вдома?

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