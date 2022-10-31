Дистанционное образование (не) равно социальная изоляция. Возможно ли социализировать ребенка дома?

Пандемия коронавируса, карантин, а теперь полномасштабная война в Украине лишили украинских детей привычного обучения в школах. Следовательно, полноценного общения со сверстниками.

Психологи говорят, что отсутствие такой коммуникации может негативно отразиться на состоянии ребенка. Потому что школьники нуждаются в новых впечатлениях, эмоциях и общении. А когда речь идет об обучении, еще и в поддержке учителей.

Однако даже в условиях дистанционного обучения ребенку можно и нужно помочь социализироваться. И это должны делать, прежде всего, родители, считает детский психолог Оксана Науменко.

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— Знаете, свобода одного человека кончается там, где начинается свобода другого. И именно в семье ребенок должен научиться понимать: где мои границы, где границы другого человека. То есть здесь все начинается в семье — уважение к личности ребенка, уважение к потребностям взрослого, — говорит психолог.

И отмечает, что школа и детский сад эти навыки развить не помогут. Ведь воспитание личности происходит именно в семье.

— У школы задача другая. Не столько социализировать, а прежде всего дать образование. Поэтому не следует школу наделять воспитательными функциями, — говорит она.

Так что психолог советует родителям больше общаться со своими детьми и научить их распознавать собственные эмоции, понимать себя. Для этого чаще интересуйся настроением ребенка, эмоциями и как прошел день.

А еще именно взрослые должны помочь ребенку самоорганизоваться во время дистанционки. Особенно, если малыши учится в начальной школе.

Если ты переводишь на дистанционное обучение ребенка младшей школы, то все время помогай войти в ритм обучения, для того чтобы он или она научились учиться, — отмечает Оксана Науменко.

Нужно помочь сыну или дочери составить расписание, разобрать трудные моменты, понять, что не получилось.

Не для того чтобы наказать ребенка, а для того, чтобы выработать гибкий график.

Можно спросить: “Вот смотри, такая тема — когда ты готов(-а) ее учить, когда ты наиболее трудоспособен(-а)?”

На самом деле дистанционное образование хорошо подходит для более старших детей, для подростков. У них есть определенные намерения и осознание того, что им это нужно. У них уже выработана воля.

Но, в любом случае, организовать ребенку начало обучения — это все равно задача родителей. В среднем это занимает два – три месяца — пока ребенок поймет, как ему учиться, — говорит детский психолог.

В целом в дистанционном обучении психологи видят еще немало преимуществ.

Это возможность подстроить темп обучения под себя и уменьшить психологическое давление на ребенка.

Таким образом, школьник становится более спокойным, уверенным и смелым в будущем. А еще дома у ребенка больше шансов научиться говорить “нет”.

— Школа этому не учит. Очень трудно научить говорить “нет” ребенка, когда он находится в среде школьников. Включается другая психология — психология толпы. А именно дома, в домашней обстановке, ребенок учится говорить “нет”, — отмечает специалист.

“Я это не хочу”, “мне это не нужно” — если эти навыки не закреплены в семейном общении, то ребенок может легко поддаться влиянию толпы. И может действовать, как толпа — уйти с урока, воровать, врать.

А еще дистанционное обучение дает ребенку возможность не равняться на других. Быть самим собой.

Ведь, по словам психолога, обычно в школе всех подгоняют под одни требования, которым все должны отвечать.

Следовательно, дети друг друга сравнивают: “А твой сосед по парте написал контрольную на столько баллов, а ты не написал”. И так далее.

Американские исследования говорят, что формирование личности и индивидуальности в местных онлайн-школах проходит быстрее. Дети не подвергаются влиянию толпы и более сконцентрированы на себе, на своих индивидуальных особенностях, на внимании к собеседнику. Потому учатся слушать себя.

— Они более уверены, потому что не поддаются массовой травле и буллингу, — подчеркивает Оксана Науменко.

Для социализации ребенка психолог советует родителям записать свое чадо на разные внеклассные кружки или занятия спортом.

А еще — не оставлять детей в одиночестве. Не только помогать с учебой, но и чаще вместе проводить досуг — смотреть интересные сериалы, познавательное видео. Поинтересоваться, как прошел день. А в выходные вместе погулять.

Все это со временем обязательно даст свой положительный результат.

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