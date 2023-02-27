Образование во время войны: альтернативные варианты для тех, кто переживает, что будут знать их дети

Украинские родители современных школьников очень озабочены качеством знаний, которые усваивают их дети в результате обучения во время войны. И это оправдано, ведь растет доля самообразования, где очень важна мотивация ребенка и помощь родителей в учебе. В таких условиях все больше популярности приобретает альтернативное образование в Украине.

Альтернативное образование – возможность выбирать комфортную для ребенка и родителей форму обучения с индивидуальным подходом и уклоном на собственные интересы.

Украинцы создали портал Освіта Нова, где ответственные родители, которые ищут пути альтернативного образования для своих детей, смогут общаться, вместе находить ответы на вопросы и наконец сформировать альтернативную образование в Украине.

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На портале Освіта Нова такие виды альтернативного образования, которые актуальны во время войны:

Хоумскулинг

Альтернативные школы

Центры развития ребёнка

Хоумскулинг

Хоумскулинг, от англ. “home school” – это обучение дома. В таком формате родители и ребенок могут самостоятельно определять программу обучения, выбирать предметы и педагогов, которыми могут быть и сами родители.

Но в таком случае родители имеют огромную ответственность за качество знаний ребенка. Такая форма позволяет ребенку учиться в комфортной среде, выбирать удобное время для занятий, а также избегать риска случаев буллинга со стороны других детей или учителей.

Бытует мнение, исходящее из прошлого, что такая форма обучения для детей с физическими или психологическими недостатками, но сейчас ситуация кардинально изменилась.

Существует миф, что хоумскулеры испытывают значительные проблемы с социализацией, но сейчас это редко так.

Даже в небольших городах существуют общины хоумскулеров, которые проводят регулярные встречи и совместные занятия.

Кроме того, обучение дома не означает необходимости там постоянно находиться: как и все дети, хоумскулеры посещают кружки и секции, имеют сообщества по интересам, проводят время с друзьями и развиваются как полноценные члены общества.

Отец ученика четвёртого класса хоумскулера Виктор отмечает:

– Мы выбрали хоумскулинг, потому что имеем опыт трех альтернативных школ за четыре года, и у них есть видимые проблемы. Среди таких проблем альтернативного образования в современной Украине я вижу:

Отсутствие финансирования у большинства школ. Качественное образование – это большие и регулярные деньги. Реалии таковы, что без этого возможна только качественная домашняя школа.

Отсутствие законодательного урегулирования и поддержки альтернативного образования.

Отсутствие программ, систем, методик в большинстве альтернативных школ. Это отсутствие прямо вытекает из пунктов 1 и 2.

Почти все альтернативные школы построены по принципу “а давайте”, когда разочарованные, растерянные и неопытные родители начинают лепить школу под своих детей.

Не имея ни четкого видения, ни бизнес-плана, ни денег. Результат в большинстве школ – предсказуем. Поэтому среди альтернативных школ многие являются авторитарными или религиозными.

Альтернативные школы

В Украине таких школ много, и они имеют разные специфики, но в целом такие школы направлены на индивидуальный подход к ребенку, а также на восполнение нужд, которых не хватает в обычных школах.

Часто такие школы работают с утра до вечера, поэтому у детей есть время не только на классную работу и уроки, но и на спорт, отдых или различные секции. Но при этом программа создается на основе школьной, а некоторые альтернативные школы сохраняют двенадцати балльную систему оценивания.

Учителей выбирают родители или управляющий и контролирующий процесс обучения. В государственной школе у ​​родителей этого выбора нет: кого дали — с тем учимся, несмотря на отношения между ребенком и учителем.

Центры развития ребёнка

Такие внешкольные заведения существуют уже давно, но в нынешней ситуации они действительно могут помочь детям “добрать” то, что они не усвоили дистанционно в школе.

Это могут быть и кружки с разными видами активностей, и дополнительные занятия по школьным предметам адаптированы к уровню ребенка.

Это хорошая возможность “добрать” те знания, в которых ребенок заинтересован, а также овладеть современными навыками, значительно быстрее появляющимися в программах таких центров.

Сегодня родители особенно озабочены развитием и будущим своих детей, о том как превратить обучение в игру и мотивировать ребенка, читай в нашем материале.