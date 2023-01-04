Темень необразованности или совершенно новая система обучения: как война повлияла на образование в Украине

Едва ли не самой болезненной темой последних трех лет стало образование детей и студентов, которые сначала через Covid-19, а теперь из-за войны не посещают учебные заведения очно. Такие комментарии часто звучат не только от родителей, но и от учителей и преподавателей.

Потому что речь идет не о пропущенном или неосвоенном материале ребенком, а о неспособности учиться в будущем. Многие беспокоятся, что вторжение России перечеркнуло будущее украинской молодежи, но LIGA.Life уверены: нет, не испортило и не перечеркнуло. Просто теперь родителям и педагогам следует прилагать больше усилий и учить детей по-новому.

На вопросы ответы искали педагоги, репетиторы и психологи.

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Как война повлияла на образование: память

По наблюдениям руководителя математического кружка Лямбда Аси Шумяцкой, после каждого пережитого стресса детская память и способность запоминать информацию ухудшалась. Ситуация остается на таком же уровне у детей, оставшихся жить в Украине и переживающих обстрелы, воздушные тревоги и другие сопутствующие проявления войны.

Дети, выехавшие за границу и прошедшие период адаптации, практически полностью восстанавливаются. Но, конечно, пробелы в памяти и прокрастинация заметны у всех.

В Германии с украинскими детьми 11–15 лет работает Елена Богатыренко, и она замечает отсутствие концентрации и внимания у 99% своих учеников. По словам Елены, дети теперь могут слушать кого-то не больше десяти секунд.

— К тому же присутствует огромная агрессия друг к другу, нецензурная брань присутствует уже и на уроках, в присутствии учителей. А все эти дети действительно умные и интересные.

Но труднее всего, признают педагоги, детям, которые учатся одновременно в двух школах: украинской и иностранной. Такая перегрузка настолько давит на детей, что они выполняют все задания чуть ли не в последний месяц обучения, не появляются на онлайн-уроках.

Вместе с тем довольно часто дети стали проявлять интерес к науке и новым фактам. Приходят на уроки, даже несмотря на разницу в часовых поясах — таким образом они пытаются настроить свою жизнь на довоенный лад.

Почему дети по-разному реагируют на войну

Научные исследования свидетельствуют, что более уязвимы к влиянию травматического опыта те дети, которые:

в раннем возрасте имели плохое питание, недостаточную связь с мамой или у мамы были депрессивные расстройства;

имеют генетические особенности, увеличивающие риск развития ПТСР и депрессии;

имели проблемы с ментальным здоровьем до войны;

пережили отделение от родителей во время травматических событий: у малышей трех – пяти лет значительно возрастает риск развития тревожности, психоэмоциональной нестабильности, расстройства адаптации.

Часть этих данных подтверждает опыт психотерапевта Ольги Федорец. По ее наблюдениям, определяющее влияние на детей оказала не сама война, а атмосфера в семье, царившая еще до 24 февраля.

— Мы можем говорить о психологических последствиях, если ребенок пережил ранения или на его глазах кто-то пострадал, — заключает Ольга Федорец.

Также на психоэмоциональное состояние ребенка влияет семейная ситуация: не пошел ли кто-нибудь из близких людей на фронт.

Ученые убеждены, что дети помладше проще переносят стрессовые события, если во время этой ситуации они были рядом с родителями или воспитателями. Наличие рядом матери, старших братьев-сестер или родственников является психологическим буфером, отделяющим несформированную психику ребенка от ужасов военного времени.

У детей, которые были более уязвимыми, последствия будут отражаться и на обучаемости, поскольку повышенная тревожность и депрессия сами собой являются состояниями, значительно усложняющими процесс обучения.

Отдельный стресс наносит не сама война как факт, а все, что она влечет за собой: переезд, смена школы, потеря собственной комнаты или игрушек. Особенно возрастает бдительность.

Детям трудно воспринимать другую информацию, потому что их голова превращается в одно большое ухо, которое слушает — не летит ли ракета.

Особенно плохо на память влияет гормон кортизола, который выделяется во время стресса. Потому что в память врезаются яркие картинки сразу до или после события, но через полчаса наша память просто выключается и блокирует восприятие любой другой информации.

Как помочь детям учиться во время войны

Первое правило: минимизировать стрессы по возможности. На лучшее запоминание и процесс обучения оказывает влияние связь с близкими людьми и учителями, воспитателями; хорошее владение языком, если ребенок переехал в другую страну; поддержка сверстников и высший уровень образования у родителей; меньший возраст ребенка; меньшее время, которое ребенок провел в боевых действиях.

Если ребенок находится в Украине, то родителям следует сделать от себя все зависимое, чтобы стресса в детской жизни стало меньше. Никаких принуждений учить стихи над книгой при свете фонаря, если ребенок сам такого желания не проявляет.

А главное — научи ребенка успокаивать себя в критических ситуациях. С этим помогут дыхательные упражнения.

Требования к успешности и поведению важно снизить, объясняет Федорец, поскольку половина мозга ребенка работает радаром изменений и только половина может заниматься чем-нибудь другим.

А еще — давать детям простор для творчества, потому что это действительно помогает. Одной из действенных является арт-терапия — она поможет и взрослым, и детям. Детальнее об арт-терапии можешь прочитать в нашем материале.

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