Психология

Считаешь, что это несерьезно? Что такое арт-терапия и как она помогает пережить травматическое событие

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 ноября 2022, 17:00
Що таке арттерапія та чим вона корисна
Фото: Pexels

Больше новостей
Як обігріти дім
Как обогреть квартиру без газа и электричества: быстрые способы
Відкриття McDonald's у Львові: 4 заклади відновили роботу - адреса
Теперь не только в Киеве! McDonald’s открыл рестораны во Львове: адреса и правила работы
Історія про евакуацію харківського дитбудинку Гармонія
“Я думала только об одном — как спасти детей”: история об эвакуации воспитанников харьковского детдома
Як приготувати рисовий пудинг
Рисовый пудинг из минимального количества ингредиентов от Евгения Клопотенко
Смотреть больше

Материалы по теме

Як підтримати психіку під час ракетних ударів
Перевіряти тривожну валізку та проживати свої емоції: як підтримати свою психіку під час війни
Как поддержать психику во время ракетных ударов
Проверять тревожный чемоданчик и проживать свои эмоции: как поддержать психику во время войны
Как пережить развод во время войны
Развод между нами: почему люди расходятся во время войны и как пережить такой опыт
Як люди реагують на травматичні події — пояснення психологині
Сильный стресс может внести изменения в характер — как мы реагируем на травматические события

Видео
0:03:21
Социальные сети в России

Железный занавес опускается? Россиян отрезают от мира и блокируют доступ к соцсетям
0:05:25
Сапери
Разминирование может длиться десятилетиями! Саперы о последствиях нашествия оккупантов
Карта боевых действий в Украине
Актуальная карта боевых действий в Украине 2 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:32
Черкаси
Не растерялись! Как жители Черкасской области живут без света и воды
0:04:27
Чернігів
Восстал из пепла: как живет Чернигов после массовых атак по городу
0:05:19
Як працює аеророзвідка України – репортаж із Луганської області
На страже украинского неба: как работают аэроразведчики в Луганской области
0:04:23
Sikorsky Challenge
Инновационные медицинские изобретения и новейшее вооружение: какие проекты презентовали на фестивале Sikorsky Challenge
0:01:38
Екскурсія по бліндажу
Не только безопасно, но и комфортно! Экскурсия по блиндажу от бойцов ВСУ
0:11:11
Юрій Ігнат розповів про ефективність ППО та масовані атаки ворога
Россия “утилизирует” тысячи ракет! В Воздушных силах рассказали о массовых атаках по Украине и как их отбивают ВСУ
0:04:40
Архангельське: історія звільнення та як люди жили в окупації
Люди бежали от оккупантов на лодках и ждали ВСУ — история деоккупированного поселка Архангельское
Больше видео
Психологічна підтримка українців за кордоном
Читать дальше
Если призраки войны не покидают — психологическая поддержка украинцев за границей

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь