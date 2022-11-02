Считаешь, что это несерьезно? Что такое арт-терапия и как она помогает пережить травматическое событие

Пережить травматическое событие помогает искусство. Доктор психологических наук Инна Лукьянец рассказала для Фактов ICTV. Здоровье, почему арт-терапия эффективна в лечении ПТСР.
По ее словам, этот метод эффективен потому, что извлекает из глубин памяти наши тревоги и страхи. Они находятся на уровне бессознательного, и мы можем их не понимать. Арт-терапия выводит их наружу.
Арт-терапия — направление в психологии, связанное с искусством или художественной деятельностью. Но это не всегда рисование.
Разновидности арт-терапии:
Также можно мастерить что-то своими руками, если мужчина или женщина больше любят это. Можно слушать вдохновляющие мелодии. Надо делать что угодно, где есть элемент творчества.
Этот вид терапии применяют, если человек пережил травму. Это могут быть военные и гражданские, взрослые и дети.
Постепенно человеку удается освободить бессознательное от напряжения, вызванного травмой. Это может быть что угодно. Кто-то может пострадать от взрывов, но это не повлияет на моральное состояние. А кого-то могут травмировать звуки сирен, все мы разные. Об этом следует помнить.
Травма создает напряжение, переходящее на уровень сознательного и проявляющееся страхами, тревогами, бессонницей, проблемами с коммуникацией и прочим. Арт-терапия помогает:
Эксперты рекомендуют после травматических событий двигаться, делать какие-то вещи своими руками, чтобы избавиться от негатива и перевести организм в гармоническое состояние.
Метод арт-терапии специфичный, он игровой, он может не восприниматься серьезно. Арт-терапия может не подойти людям, которые вообще не умеют и не любят заниматься какими-либо видами творчества или предпочитают говорить о своих переживаниях.
Тогда они могут сочинять сказки о своих переживаниях и чувствах. Это один из подвидов арт-терапии. Практически в каждом городе Украины есть центры арт-терапии. Но лучше выбирать не сам центр, а специалиста, с которым хочешь работать.
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