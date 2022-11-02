Считаешь, что это несерьезно? Что такое арт-терапия и как она помогает пережить травматическое событие

Пережить травматическое событие помогает искусство. Доктор психологических наук Инна Лукьянец рассказала для Фактов ICTV. Здоровье, почему арт-терапия эффективна в лечении ПТСР.

По ее словам, этот метод эффективен потому, что извлекает из глубин памяти наши тревоги и страхи. Они находятся на уровне бессознательного, и мы можем их не понимать. Арт-терапия выводит их наружу.

Что такое арт-терапия

Арт-терапия — направление в психологии, связанное с искусством или художественной деятельностью. Но это не всегда рисование.

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Разновидности арт-терапии:

рисование;

лепка;

мозаика;

аппликации;

работа с цветным песком и т.д.

Также можно мастерить что-то своими руками, если мужчина или женщина больше любят это. Можно слушать вдохновляющие мелодии. Надо делать что угодно, где есть элемент творчества.

Почему арт-терапия эффективна

Этот вид терапии применяют, если человек пережил травму. Это могут быть военные и гражданские, взрослые и дети.

Постепенно человеку удается освободить бессознательное от напряжения, вызванного травмой. Это может быть что угодно. Кто-то может пострадать от взрывов, но это не повлияет на моральное состояние. А кого-то могут травмировать звуки сирен, все мы разные. Об этом следует помнить.

Травма создает напряжение, переходящее на уровень сознательного и проявляющееся страхами, тревогами, бессонницей, проблемами с коммуникацией и прочим. Арт-терапия помогает:

улучшить психоэмоциональное состояние;

преодолеть апатию;

подавить агрессию;

избавиться от фобий;

найти решение той или иной проблемы;

устранить посттравматический синдром;

успокоить нервы;

повысить жизненный тонус;

раскрыть таланты пациента и т.д.

Эксперты рекомендуют после травматических событий двигаться, делать какие-то вещи своими руками, чтобы избавиться от негатива и перевести организм в гармоническое состояние.

Метод арт-терапии специфичный, он игровой, он может не восприниматься серьезно. Арт-терапия может не подойти людям, которые вообще не умеют и не любят заниматься какими-либо видами творчества или предпочитают говорить о своих переживаниях.

Тогда они могут сочинять сказки о своих переживаниях и чувствах. Это один из подвидов арт-терапии. Практически в каждом городе Украины есть центры арт-терапии. Но лучше выбирать не сам центр, а специалиста, с которым хочешь работать.

Украинцы достаточно долго живут в постоянном стрессе и напряжении. Ранее мы рассказывали, как улучшить эмоциональное состояние во время войны.

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