Для тебя Психология

Больше не “странные”: почему понятие нормы меняется под влиянием культуры и технологий

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 14 февраля 2026, 16:00 2 мин.
социальные нормы
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь