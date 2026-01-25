Почему мы боимся просить помощи и как научиться это делать

Психологи говорят, что современные люди живут в эру уязвимости. Культура, довольно долго поощрявшая молчание по поводу личных проблем, уступает место новым трендам на искренность и откровенность.

Однако многие сталкиваются с противоречивой тенденцией — просить о помощи становится гораздо труднее, чем раньше. Людям не хочется создавать неудобства другим. К тому же становится страшно получить отказ.

Просьба о помощи может угрожать самооценке, поскольку может означать потерю контроля. Поэтому многие люди испытывают страх, что их будут считать менее способными или более зависимыми. Psychology Today рассказали, почему так происходит и как научиться просить о помощи.

Почему люди боятся просить о помощи

Нежелание просить о помощи часто является не столько страхом, что другие люди жестоки, сколько беспокойством, что они слишком устали или перегружены делами, чтобы откликнуться.

Однако исследования риска самоубийства подчеркивают, что это опасное ощущение: именно убеждение в том, что я буду бременем становится одной из причин, почему люди перестают обращаться за помощью.

Ежедневное сопротивление этой потребности может ухудшить качество жизни и усугубить эпидемию одиночества и социальной изоляции. Впрочем, ученые спешат сообщить, что наши ожидания по поводу других людей обычно ошибочны, а люди готовы помогать, несмотря на разные факторы.

В серии исследований, опубликованных в Journal of Personality and Social Psychology, люди на целых 50% недооценили насколько вероятно, что другие выполнят прямую просьбу о помощи. В то же время, те, кто могут помочь, склонны недооценивать то, насколько людям бывает неудобно об этом просить.

Простыми словами, люди, нуждающиеся в поддержке, не просят ее, тогда как те, кто мог бы помочь, считают, что их бы попросили, если бы была такая потребность.

Чтобы разрешить этот кризис, следует изменить то, как мы думаем о просьбе о помощи. В современном мире это нередко измеряется через призму задолженности или других факторов: кто кому виновен, кто попросил многовато, а будет ли справедливо этого попросить и т.д.

Читать по теме Манифест одиночества: как цифровой побег стал главным трендом современности Почему в 2025 году изоляция стала культом?

Значительная часть нашей жизни основывается на транзакциях, а лозунг “я никому ничего не виноват” часто тоже играет не последнюю роль. Однако людям разрешено быть в нужде и быть не в балансе. А помощь в этих случаях является актом гуманности.

Не менее важна взаимность. На практике это может звучать по-разному, например: “Я сегодня заберу твоего ребенка, и я знаю, что когда-нибудь могу рассчитывать на тебя, когда мне это понадобится”. Это способствует построению крепких отношений и позволяет поддерживать их долгосрочно.

Следует научиться просить помощи по принципу: “Мы просим о помощи и помогаем другим, когда можем”. Именно построение взаимной культуры помощи может помочь просить о ней, не чувствуя стыда.

К сожалению, психика молодых людей из поколения Z рушится гораздо быстрее, чем ей можно было бы помочь. Специалисты объяснили, почему так происходит.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!