Вызовы большого лидерства: как защитить команду от выгорания и не потерять себя

Быть лидером — это не просто раздавать указания. Это ежедневный вызов, где даже самые лучшие намерения разбиваются о реальность. Когда ты стремишься создать здоровую и продуктивную команду, на твоем пути непременно возникают препятствия, которые могут изнурить даже самого опытного руководителя.

Однако существуют проверенные стратегии, которые помогут тебе не просто выжить в этом шторме, но и сохранить свою эффективность.

Об этом пишет Psychology Today.

Одной из самых больших проблем является культура переутомления, которая часто царит в крупных организациях. Ты можешь искренне хотеть, чтобы твои подчиненные работали умнее, а не дольше, но если вокруг все живут в режиме 24/7, ты будешь чувствовать себя белой вороной.

Культура переутомления: как тебе защитить команду от выгорания

Чтобы преодолеть это, тебе стоит сосредоточиться на результатах. Показывай вышестоящему руководству, как твоя счастливая команда закрывает ключевые приоритеты быстрее тех, кто выгорает.

Отслеживай конкретные цифры, например, уровень текучести кадров или вовлеченность, и демонстрируй их боссам. Также не забывай искать единомышленников среди других менеджеров — вместе продвигать идею адекватной рабочей нагрузки гораздо легче.

Еще один вызов — это так называемые плохие яблоки. Иногда один сложный сотрудник может испортить атмосферу во всем коллективе. Но помни, что люди редко бывают абсолютно плохими. Вместо того чтобы фокусироваться только на ошибках, попробуй замечать и подкреплять их сильные стороны.

Когда ты акцентируешь внимание на позитиве, ты даешь человеку четкий сигнал, какое поведение хочешь видеть в дальнейшем. В то же время поддерживай тех, кто уже является образцом для подражания, делая их поведение нормой для всей группы.

Если же проблема в нехватке навыков — не бойся отправлять людей на обучение, ведь большинство профессиональных привычек можно развить.

Ты также должен осознать, что невозможно всегда угодить всем. В лидерской практике постоянно возникают ситуации, когда потребности твоих людей диаметрально противоположны. Вместо того чтобы пытаться задобрить каждого, работай над прозрачностью своих решений.

Большинство работников готовы принять даже непопулярный выбор, если они понимают его логику и видят, что ты искренне взвесил все точки зрения. Объясняя свое почему, ты убираешь лишние предположения о фаворитизме и строишь доверие.

Читать по теме Эмпатичное лидерство: почему лучше быть человечным руководителем, чем чрезмерно суровым В чем заключается эмпатичное лидерство и чем оно лучше для производительности сотрудников?

Собственное благополучие лидера: как перезарядить батарейки после рабочего дня

Никогда не забывай о собственном благополучии. Ты не сможешь вдохновлять других, если твой собственный ресурс на нуле. Твоя устойчивость является частью устойчивости всей команды. Научись расслабляться после рабочего дня, полностью отключаясь от гаджетов.

Прогулка на природе или чтение книги — это не пустая трата времени, а необходимая подзарядка.

Также попробуй планировать свое расписание на неделю вперед, чтобы разгрузить мозг от постоянного планирования мелочей. Когда у тебя есть хобби, которое приносит радость вне офиса, это дает тебе энергию быть тем лидером, которым ты действительно хочешь быть. Лидерство — это тяжелый труд, но с правильными инструментами ты сможешь преодолеть любые барьеры.

А что делать, если не уважаешь своего босса, хотя он или она не собираются тебя увольнять? Читай советы в нашем материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!