Почему психика молодых разрушается быстрее, чем мы можем ее спасти

Еще недавно ученые описывали жизнь как своеобразную U-образную кривую счастья. В детстве мы чувствуем себя на вершине, затем приходят годы взросления со стрессами, счетами, работой и семейными заботами. А потом — облегчение в зрелости, когда появляется больше свободы и времени для себя.

Но, как говорят исследователи, эта кривая стремительно меняется. Сегодня молодежь стартует не с оптимизма, а с тревог и депрессий.

И вместо плавного падения и подъема формируется скорее угол падения — резкое снижение уровня счастья уже с подросткового возраста. Об этом пишет Psychology Today.

Почему молодежь страдает больше

Психологи объясняют: поколение Z живет в условиях постоянной поликризисности. Их детство пришлось на пандемию COVID-19, юность сопровождают новости об изменении климата, войне, а теперь еще и неопределенность из-за искусственного интеллекта, который ломает представления о стабильной карьере.

Если раньше подростковый возраст был кузницей идентичности, то теперь он скорее похож на хаос без ориентиров. А пережитые в юности потрясения, по словам ученых, оставляют самые глубокие шрамы.

Эксперты убеждены: старые подходы больше не работают. Учебные программы и карьерные пути до сих пор строятся так, словно мир движется по прямой линии — школа, университет, работа.

На самом деле современная молодежь живет в мире, где любая стабильность может рассыпаться за несколько лет.

Поэтому ключевой навык будущего — не узкая специализация, а умение быстро адаптироваться, менять направления и приобретать разные навыки. Ученые советуют развивать полиматов — людей, которые могут сочетать разные сферы и чувствовать себя уверенно в хаосе.

Что нужно изменить

Молодым людям стоит давать больше шансов на реальные стажировки и практику, а не загонять их в заранее прописанные карьерные сценарии.

Важно поддерживать их любознательность и разнообразные интересы, вместо того чтобы требовать узкой специализации с первого шага. И так же стоит снять давление с фразы найди свою страсть, ведь современная жизнь редко укладывается в один выбор.

Мир неопределенности никуда не исчезнет, но мы можем научить молодое поколение не только приспосабливаться, но и процветать в нем.

