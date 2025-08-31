“Нехай я буду в 25 нецілована”: какая украинская молодь не хочет отношений

В мире, где соцсети наполнены идеализированными парами, а масс-медиа воспевают любовь как высшую ценность, все больше молодых людей сознательно выбирают путь без отношений.

Это не просто временный тренд, а заметное социокультурное изменение, отражающее глубокие сдвиги в приоритетах современного поколения.

Кажется, что для многих из них первый поцелуй уже не является обязательным обрядом инициации, а скорее одной из опций, которую можно отложить на неопределённый срок или вовсе отказаться от нее. Об этом пишет BBC.

Эта тенденция особенно заметна среди представителей поколения Z, рожденных в период с середины 90-х до 2010-х годов. Их уже называют поколением без секса. И не потому, что у них нет интереса к физической близости, а потому, что для них это не является высшим приоритетом.

Гораздо важнее становятся личностное развитие, образование, карьера, путешествия и поиск себя.

Жизнь без пары: что говорят те, кто выбрал одиночество

Украинцы, так же как и их ровесники в других странах, являются частью этого глобального явления.

Марина из Киева, которой 31 год, откровенно поделилась в соцсети Threads своей историей: у нее никогда не было отношений. Ее пост вызвал неоднозначную реакцию — от зависти до непонимания, но также стал свидетельством того, что подобных историй становится все больше.

Марина подчеркивает, что не считает свою ситуацию проблемой. Ей хорошо в одиночестве, ведь ее жизнь наполнена путешествиями, хобби и работой, которая приносит удовольствие.

Она утверждает, что часто отношения слишком романтизируют, а на деле они могут быть источником травм и разочарований.

Чтобы быть с кем-то, нужно понимать, кто ты есть, где твои границы, то есть сначала вырасти самому, а потом уже коснуться ветками дерева другого, иначе будет мало места, — говорит Марина, объясняя свою философию.

Другая украинка, Христина, 24-летняя сотрудница книжного магазина из Ивано-Франковска, также никогда не имела отношений. Она подчеркивает важность психологической зрелости. По ее словам, чтобы иметь здоровые отношения с другим человеком, сначала нужно научиться быть в порядке с самим собой.

Секс без обязательств или поцелуи с первым встречным — это не про меня. Пусть мне будет 25, и я ни разу не целовалась, без отношений, но это буду я, и я не делала чего-то ради галочки, — объясняет Христина.

Для нее, как и для многих ее ровесников, на первом месте стоит качество, а не количество. Это поколение больше не ощущает давления стереотипов, которые заставляли предыдущие поколения вступать в брак как можно скорее.

Они открыто говорят о своих страхах, в частности о рисках, связанных с войной, и о том, как тяжело открываться кому-то, когда есть вероятность потерять этого человека.

Высокие ожидания и финансовые реалии

В то время как женщины часто подчеркивают личностный рост как причину своего одиночества, мужчины — такие, как 30-летний Владислав, живущий в Словакии, и 26-летний Игорь из Ивано-Франковска — указывают на другие факторы.

Они часто сталкиваются с отказами и ощущают, что требования женщин к потенциальным партнёрам чрезмерно завышены.

Владислав признается, что его неуверенность началась еще в школьные годы. Война только усилила его страхи:

Как я могу построить семью, если не уверен, что смогу ее защитить?

Он сосредоточился на саморазвитии и финансовом успехе, но чувство недостаточности остается. Он считает, что требования к мужчинам выросли до нереального уровня, особенно в контексте высоких финансовых ожиданий, которые часто демонстрируются в соцсетях.

— Я понял это по ее желаниям. Она хотела того, чего я не мог ей дать, — делится Владислав об одном из своих свиданий.

Игорь из Ивано-Франковска имеет похожий опыт. Он считает, что завышенные требования — такие, как зарплата в $3–5 тысяч, наличие машины и отдельной квартиры — часто отпугивают мужчин.

Для него пандемия и полномасштабное вторжение стали весомыми причинами не искать отношений, ведь они отбили желание для знакомств.

Что говорят психологи

Психолог Оксана Пшегорницкая подтверждает, что требования к отношениям действительно изменились.

— Если раньше брак был экономическим союзом, где партнеры помогали друг другу выживать, то сейчас молодежь ищет в одном человеке все — и сексуального партнера, и финансовую стабильность, и эмоциональную поддержку — говорит специалист.

Однако есть и положительные аспекты. Современное поколение стало психологически более грамотным. Они не боятся говорить о своих личных границах, тревожности и необходимости сепарации от родителей.

Они понимают, что для здоровых отношений нужно сначала проработать себя. Это новое сознание позволяет им не соглашаться на компромиссы, на которые шли их родители или даже старшие братья и сестры.

Это не значит, что молодежь совсем не стремится к близости. Напротив — они ищут ее, но не спешат и хотят, чтобы она была глубокой и осознанной, а не для галочки.

Ранние браки в Украине часто возникают из-за войны, беременности или желания быстрее отделиться от родителей, но это не всегда гарантирует зрелость и стабильность в отношениях. Психологи подчеркивают: настоящая основа для счастливого союза — не возраст, а эмоциональная зрелость и готовность к партнерству.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!