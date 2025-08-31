“Нехай я буду в 25 нецілована”: чому українська молодь не хоче стосунків

У світі, де соцмережі наповнені ідеалізованими парами, а мас-медіа оспівують кохання як найвищу цінність, все більше молодих людей свідомо обирають шлях без стосунків.

Це не просто тимчасовий тренд, а помітна соціокультурна зміна, що відображає глибокі зміни у пріоритетах сучасного покоління.

Здається, що для багатьох із них перший поцілунок більше не є обов’язковим, а радше стає однією з опцій, яку можна відкласти на невизначений термін або й зовсім від неї відмовитися. Про це пише BBC.

Ця тенденція особливо помітна серед представників покоління Z, народжених у період із середини 90-х до 2010-х років. Їх уже називають поколінням без сексу. Та не тому, що вони не мають інтересу до фізичної близькості, а тому, що для них це не є найвищим пріоритетом.

Набагато важливішими стають особистісний розвиток, освіта, кар’єра, подорожі та пошук себе.

Життя без пари: що кажуть ті, хто обрав самотність

Українці, так само як і їхні однолітки з інших країн, є частиною цього глобального явища.

Марина з Києва, якій 31 рік, відверто поділилася у соцмережі Threads своєю історією: у неї ніколи не було стосунків. Її допис викликав неоднозначну реакцію — від заздрості до нерозуміння, але він також став свідченням того, що таких історій стає дедалі більше.

Марина підкреслює, що не вважає свою ситуацію проблемою. Їй добре на самоті, адже її життя наповнене мандрівками, хобі та роботою, яка приносить задоволення. Вона стверджує, що часто стосунки занадто романтизують, а насправді вони можуть бути джерелом травм та розчарувань.

Щоб бути з кимось, треба розуміти, хто ти є, які твої межі, тобто спочатку вирости самому, аби потім торкнутися гілками дерева іншого, інакше буде мало місця, — каже Марина, пояснюючи свою філософію.

Інша українка, 24-річна працівниця книгарні з Івано-Франківська Христина, також ніколи не мала стосунків. Вона наголошує на важливості психологічної зрілості. За її словами, щоб мати здорові стосунки з іншою людиною, спершу треба навчитися бути в порядку із собою.

Секс без зобов’язань чи поцілунки з першим-ліпшим — це не про мене. Нехай я буду у 25 нецілована, без стосунків, але це буду я, і я не робила чогось задля галочки.

Для неї, як і для багатьох її однолітків, на першому місці стоїть якість, а не кількість. Це покоління більше не відчуває тиску стереотипів, які змушували попередні покоління вступати в шлюб якнайшвидше.

Вони відкрито говорять про свої страхи, зокрема про ризики, пов’язані з війною, і про те, як важко відкриватися комусь, коли є ймовірність втратити цю людину.

Високі очікування та фінансові реалії

У той час, як жінки часто наголошують на особистісному зростанні як причині своєї самотності, чоловіки, такі як 30-річний Владислав, який живе у Словаччині, та 26-річний Ігор з Івано-Франківська, вказують на інші фактори.

Вони часто стикаються з відмовами та відчувають, що вимоги жінок до потенційних партнерів надмірно завищені.

Владислав зізнається, що його невпевненість почалася ще у шкільні роки. Війна лише посилила його страхи:

Як я можу побудувати родину, якщо не впевнений, що зможу її захистити?

Чоловік зосередився на самовдосконаленні та фінансовому успіху, але почуття недостатності залишається. Він вважає, що вимоги до чоловіків виросли до нереального рівня, особливо в контексті високих фінансових очікувань, які часто демонструються у соцмережах.

Я зрозумів це по її забаганках. Вона хотіла того, чого я не міг їй дати, — ділиться Владислав про одне зі своїх побачень.

Ігор з Івано-Франківська має схожий досвід. Він вважає, що завищені вимоги, як-от зарплата в $3-5 тисяч, наявність машини й окремої квартири, часто відлякують чоловіків.

Для нього пандемія і повномасштабне вторгнення стали вагомими причинами не шукати стосунків, адже вони відбили бажання для знайомств.

Що кажуть психологи

Психологиня Оксана Пшегорницька підтверджує, що вимоги до стосунків справді змінилися.

Якщо раніше шлюб був економічним союзом, де партнери допомагали один одному виживати, то зараз молодь шукає в одній людині все — і сексуального партнера, і фінансову стабільність, і емоційну підтримку, і спільні цінності.

— Сучасні молоді люди чекають надто багато від своїх партнерів – якоюсь мірою вони очікують, що це буде ідеальна людина, — пояснює експертка.

Однак є й позитивні аспекти. Сучасне покоління стало психологічно грамотнішим. Вони не бояться говорити про свої особисті кордони, тривожність та необхідність сепарації від батьків.

Вони розуміють, що для здорових стосунків треба спочатку пропрацювати себе. Ця нова свідомість дозволяє їм не погоджуватися на компроміси, на які йшли їхні батьки чи навіть старші брати та сестри.

Це не означає, що молодь зовсім не прагне близькості. Навпаки, вони шукають її, але не поспішають і хочуть, щоб вона була глибокою та свідомою, а не для галочки.

Ранні шлюби в Україні часто виникають через війну, вагітність чи бажання швидко відокремитися від батьків, але це не завжди гарантує зрілість і стабільність у стосунках. Психологи наголошують: справжня основа для щасливого союзу — не вік, а емоційна зрілість і готовність до партнерства.

