Молоді шлюби — приречені? Поговорили з сімейною терапевткою

“До 25 не одружились — перше розлучення пропустили!”, або “Як молочний чоловік уже випав, значить — готові до серйозного шлюбу” — чув (-ла) такі жарти?

У кожному жарті є лише доля жарту. За статистикою Мін’юсту, у 2024 році кількість розлучень зросла на 42%, тоді як зареєстрованих шлюбів уклали на 19% менше ніж за попередній рік.

Наразі не існує певної статистики про вік людей, які одружилися та розлучилися. Та й причин для розлучень є чимало: війна, відстань, фінансове становище, побут, діти тощо.

Водночас часто однією із причин розриву є ранній вік одруження. ВООЗ зазначає, що пубертат триває в середньому до 24 років.

А це означає, що до цього віку людина ще формується, її мозок навчається, а цінності можуть змінюватися.

Вікна вирішили розібратися, чи дійсно в Україні існує проблема молодих шлюбів. Що взагалі можна називати юним чи молодим шлюбом, чи дійсно вік партнерів напряму впливає на стосунки після весілля, чи всі твердження про юні союзи — правдиві та над чим варто працювати у парі будь-якого віку — про все це ми поговорили з сімейною терапевткою та психологинею Оксаною Сашенко.

Що таке молоді шлюби

Оксана Сашенко, готуючись до нашої розмови, провела опитування серед своєї аудиторії. Більшість респондентів відповіли, що ранні шлюби, на їхню думку, це ті, що уклалися у віці до 27-30 років.

— ВООЗ під ранніми шлюбами має на увазі союзи до 18 років. Але також ВООЗ зазначає, що пубертатний період у людини триває приблизно до 24 років.

Тому у нашій розмові варто відштовхуватися від двох показників: фактичний вік та емоційна зрілість. І я переконана, що емоційна зрілість з паспортним віком ніяк не повʼязані, — зазначає психотерапевтка.

Адже у віці 19 років людина може бути повністю зрілою та сепарованою від батьків, так само як і у 40 років хтось досі не знає, ким стане, коли “виросте”.

Ранні шлюби, це ті, в які ми увійшли не знаючи себе, не маючи достатньої сепарації, опори в собі, ідентичності, самості.

— Чи можете розказати, які тенденції помічаєте зараз в Україні? Чи стало більше шлюбів до 30 років?

— Так дивно, але водночас у нас є дуальність тенденцій. З одного боку, через виклики війни молоді люди схильні до того, аби одружуватися після декількох місяців знайомства.

Паралельно з цим спостерігається і тенденція до непоспіху: люди хочуть спершу вкорінитися у соціальній сфері, професії, отримати певний статус, фінансову свободу чи незалежність.

— Які ще фактори впливають на бажання швидко створити власну сімʼю?

— Стосунки мають бути інструментом для досягнення цілей. Але дуже багато людей вважають стосунки та шлюб самоціллю. Так не повинно бути.

Шлюб має бути союзом двох зрілих людей і стати інструментом для досягнення цілей партнерів — фінансових, професійний, соціальних. Це про розвиток у всіх сенсах слова.

Часто шлюбом намагаються перекрити власні дефіцити. Наприклад: я на своїх ногах “не стою”, тому шукаю людину, яка закриє мої потреби, — каже Оксана Сашенко.

Вона також наголошує, що частково створення союзу у юному віці — це також про втечу від батьків, сепарацію фізичну чи емоційну.

Але переїзд чи створення власної сімʼї не завжди гарантує сепарацію від батьків, наголошує терапевтка.

Ще однією причиною юних шлюбів експертка називає ранні вагітності.

— Чи стануть обоє щасливими за таких обставин? Ні, не факт. Чи зможуть люди, які вступають у шлюб через те, що народиться дитинка, стати батьками якісно? Таке буває, але не завжди, — додає Оксана Сашенко.

Молоді шлюби: переваги та недоліки

— З якими викликами стикнуться партнери у молодому шлюбі?

— З низкою, починаючи від того, що коли ми входимо в шлюб не знаючи себе, не маючи певної автономії, соціальної чи емоційної ідентичності — ми будемо їх шукати.

Люди — динамічні істоти, ми маємо тенденцію до змін. Вступаючи у стосунки у 18, вже за пʼять років ми будемо іншими. Є ризик, що розвиток в обох людей буде різний, — пояснює терапевтка.

Саме звідси — фрази штибу “не нагулялися”, усвідомлення потреби у карʼєрі тощо.

За словами експертки, в таких випадках люди неодмінно стикаються із розчаруванням і це — обовʼязкова фаза.

Однак коли ми вступаємо у стосунки зрілими, то усвідомлюємо, що розвінчання міфів про партнера — це норма, криза. А кризи є у всіх парах.

Криза існує для того, аби її пройти разом. Коли цих знань немає, “злітання рожевих окулярів” дуже ранить.

— Попри все перераховане вище — ви бачите переваги молодих союзів?

— Звісно! Як на мене, то дуже класною перевагою є плекання гніздечка і збереження вірності від початку і до кінця. Це про вміння підтримувати одне одного, досвід тощо.

Зараз всі наводять у приклад пару Катерини та Олександра Усиків. Адже вона покохала його ще тоді, коли він був просто хлопцем, що любить спорт, — каже терапевтка.

Вона наголошує, що чимало таких пар пройшли кризи у стосунках, пробачили помилки одне одному і їхні почуття перероджувалися, оголювалася величезна вдячність.

До любові ми доростаємо. Кристальну чисту любов, а не “гормональне штириво” ми отримуємо навіть не за рік і не за три роки. Це величезний шлях, — каже Оксана Сашенко.

Як пройти кризу у стосунках

Як зазначає сімейна психотерапевтка, кризи бувають у всіх парах і це — цілковита норма. Адже такі періоди допомагають партнерам зростати разом та особистісно зокрема, якщо знати, як правильно діяти.

— Я бачу лише один варіант: об’єднуватися у спільному намірі й час від часу перевіряти, чи залишається наш намір спільним. Умовно: ми зійшлися, пообіцяли одне одному “довго і щасливо”, хочемо бути разом. Отож до першої кризи — ми разом.

Потім дивимось і знову перевіряємо: чи точно ми обираємо одне одного, чи валідні наші попередні домовленості тощо.

Також я б радила не забирати свободу одне в одного.

Не забувайте про важливість терапевтичних діалогів, в яких ми зустрічаємося для того, аби знову звіритися, чи в одному напрямку ми рухаємося.

Одним з основних сценаріїв для мене є вміння вирішувати конфлікти. Тому ніколи не пізно записатися на курс конфліктології чи тренінг проходження конфліктів, бо конфлікт насправді — не зло. Це якраз та точка, в якій пара зможе зростати.

Ще один пункт — вмійте виставляти кордони між вами та третіми людьми. Всі домовленості мають бути “на старті”, а не після пʼяти років шлюбу. Проговоріть, що для кожного з вас є зрадою.

І загалом, звірте погляди на заощадження, фінанси, спільні покупки, прийняття рішень, вибір місця проживання, міграцію, виховання дітей, спільний бюджет, сімейні обов’язки та побут.

Часто проблеми у сімʼях ховаються за шкарпетками чи качаном від яблука.

— Які етапи мають пройти будь-які здорові стосунки?

— Перш за все, ще до сімейних стосунків, людина має пройти сепарацію від батьків та здобути певну автономію. У сімейній терапії це називається фазою монади. Тут відбувається пізнання себе та своїх цінностей.

Якщо людина не пройшла етап монади, то не зможе увійти в діаду — фазу від створення власної сімʼї та народження першої дитини.

Якщо людина “вистрибує” з батьківської сімʼї одразу у власну, то немає змоги пізнати себе. Згодом ця потреба все одно “фонитиме”.

Тут є велика небезпека, що людина стикнеться з кризою 27-28 років, яка сильно бʼє по цінностях. Якщо ще є шлюб, то на цей вік одночасно припадає і криза семи років подружжя.

І накладання двох цих криз — це дуже важко. Це негативно відображається на обох партнерах у сімʼї, — висновує експертка.

Якщо говорити про романтичні стосунки, то вони проходять кілька фаз:

цукерково-букетний період, або фаза залицяння;

розчарування — коли наші фантазії про партнера не збігаються з реальністю;

відсторонення, контрзалежність — це не про негатив, а про можливість дослідити себе та іншу людину у цих стосунках;

нова близькість, сходинка вгору;

злиття;

чергове розчарування та криза — і так циклічно.

Стосунки динамічні, вони розвиваються хвилеподібно, але ця хвилеподібність не опускає нас на дно. А навпаки, як перевернутий водоспад — знизу догори, — пояснює терапевтка.

Саме так партнери доростають до справжньої любові.

Батьки втручаються у життя молодят: чи норма це?

Не рідкість, коли молоді сімʼї не йдуть з орбіти своїх батьків. Це не лише про питання житлової площі, а й про емоційну привʼязаність до старшого покоління.

Ми запитали Оксану Сашенко, яку роль можуть батьки відігравати у стосунках подружжя, що лише на початку свого життєвого шляху.

Ніяку роль батьки не повинні відігравати у стосунках молодого подружжя.

— Батьки повинні залишатися для нас старшими важливими фігурами у житті. Вони мають підставляти нам плече опори, приймати за будь-яких життєвих обставин.

Але не давати порад, коли їх не просять. Завдання батьків не втручатися у життя дітей, які виросли. Працювати треба тоді, коли дитина лише зʼявляється на світ.

Це велика проблема, коли мама чоловіка постійно повчає невістку і розповідає, як її сина треба любити. Батьки мають від щирого серця побажати дітям щастя і не втручатися доти, доки цього не попросять.

Звісно, ми не говоримо про винятки, коли йдеться про деструктивні стосунки, фізичне та емоційне насильство, — каже Оксана Сашенко.

Ніхто не вчиться на чужих порадах. Найбільше досвіду та зростання ми отримуємо на власних помилках.

Звісно, помилок у житті не уникнути. Та краще завчасно знати, що може негативно вплинути на тебе та твою кохану людину. Раніше ми розповідали, яких помилок у стосунках варто уникати.

