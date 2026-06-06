Мальдіви на Поліссі та олені: куди поїхати в Житомирській області з дітьми та друзями

З настанням літа дедалі частіше хочеться вирватися з міста ближче до природи — туди, де є вода, ліс і мальовничі краєвиди. Поплавати в прохолодному озері, позасмагати на березі річки або просто провести день на свіжому повітрі, насолоджуючись тишею та спокоєм.

Для такого відпочинку зовсім не обов’язково витрачати значні кошти на далекі подорожі. Чимало цікавих локацій для літніх мандрівок можна знайти на Житомирщині — неподалік від дому та без зайвих витрат.

Житомирська область приховує у своїх лісах, селах і кар’єрах десятки місць, здатних здивувати навіть досвідчених мандрівників. Тут можна відпочити біля бірюзових озер, відкрити для себе маловідомі природні пам’ятки, доторкнутися до історії та побачити краєвиди, які легко сплутати з популярними туристичними локаціями за кордоном.

Вікна зібрали найцікавіші місця області, де можна поплавати, насолодитися природою, відкрити нові маршрути для подорожей вихідного дня та просто відпочити від міської метушні.

Куди піти на вихідні в Житомирі

Житомир має власні унікальні локації, де можна провести час не менш цікаво, ніж у далеких поїздках. Якщо ти роздумуєш, куди піти в Житомирі, зверни увагу на міські парки та оглядові майданчики.

Один із таких прикладів — Крошенський парк.

Із 2016 року на місці занедбаної території між провулком Прудним та вулицею Покровською поступово створюють комфортний громадський простір для відпочинку.

Поруч протікає річка, неподалік розташований Соколовський кар’єр, а сама територія з кожним роком стає дедалі затишнішою для прогулянок і сімейного дозвілля.

У центрі міста на гостей завжди чекає Замкова гора — одна з найвідоміших оглядових локацій Житомира.

Куди піти в Житомирі та куди поїхати в Житомирській області / 3 Фотографії

Якщо ти хочеш піти кудись на природу в Житомирі, саме звідси відкривається мальовничий краєвид на річку Тетерів, а численні легенди про старовинні підземні ходи додають цьому місцю особливої атмосфери. Поруч розташована й колоритна Козина хата — одна з туристичних візитівок міста.

Втім, справжня краса Житомира часто приховується не лише у відомих туристичних місцях. Під час прогулянок варто звернути увагу на звичайні двори житлових будинків.

Серед багатоповерхівок нерідко можна побачити доглянуті клумби з трояндами, ліліями та чорнобривцями, створені руками самих мешканців.

Куди поїхати: Житомирська область приховує дивовижні кар’єри / 2 Фотографії

Саме такі деталі формують особливий характер міста й нагадують, що затишок починається з небайдужості людей.

Де поплавати в Житомирі: відпочинок біля води без виїзду з міста

Якщо на далеку подорож немає часу, гарною альтернативою стане Богунський кар’єр, розташований приблизно за 20 кілометрів від центру Житомира. Це місце — справжній топ, де можна відпочити в Житомирі на природі, адже за останні роки територію тут суттєво облаштували зону для комфортного відпочинку.

На березі з’явився чистий пісок, зручний спуск до води, лавочки, урни та дитячий майданчик. Для любителів активного дозвілля облаштовані пірс для стрибків і тарзанка, а в сезон поруч працюють точки з вуличною їжею та напоями.

Завдяки поєднанню водойми, лісу та облаштованої інфраструктури Богунський кар’єр давно став одним із найпопулярніших місць літнього відпочинку для житомирян.

Втім, це не єдина локація для купання в місті. Серед популярних місць відпочинку біля води також — Соколовський кар’єр, Малинівський кар’єр та міський Гідропарк.

Куди поїхати на вихідні в Житомирській області з дітьми та друзями

Житомирська область багата на місця, які легко сплутати з популярними курортами за кордоном. Це ідеальний напрямок, якщо ви плануєте, куди поїхати на вихідні в Житомирській області всією компанією.

Куди поїхати влітку: кар’єр із червоною водою

Якщо шукаєте одну з найнезвичніших локацій Житомирщини, варто вирушити до Іршанська.Ц Приблизно за 80 кілометрів від Житомира, на території Хорошівської громади, розташовані знамениті Червоні озера — штучні водойми, що утворилися на місці видобутку титанових руд.

Саме завдяки особливому мінеральному складу вода тут має незвичний червонуватий відтінок. Купатися в озерах не рекомендують, тож ця локація більше підходить для прогулянок, фотосесій та знайомства з незвичайними пейзажами.

Пейзажі тут настільки незвичні, що місцями нагадують кадри з фантастичних фільмів. Дістатися до озер можна автомобілем трохи більше ніж за годину або рейсовим автобусом, а останню частину маршруту пройти пішки.

Головна особливість цієї локації — її унікальний вигляд. Тож якщо шукаєте місце для ефектних фото та нових вражень, Червоні озера точно заслуговують на увагу.

Житомирські Мальдіви: Дружбівський кар’єр “Кварц”

Одне з найвідоміших місць для літнього відпочинку на Житомирщині — Дружбівський кар’єр «Кварц». Недарма його називають житомирськими Мальдівами: тут на мандрівників чекають насичено-бірюзова вода та світлі піщані схили, які створюють незвичний для Полісся пейзаж.

Куди піти в Житомирі та куди поїхати в Житомирській області / 3 Фотографії

Локація останніми роками стала надзвичайно популярною серед туристів і фотографів. Завдяки поєднанню прозорої води та білих пісків кар’єр справді нагадує кадри з курортних листівок.

Нині промислові роботи тут не ведуться, тому територія відкрита для відвідувачів. А ще цю подорож легко поєднати з відвідинами інших цікавих місць. Приблизно за пів години їзди звідси розташоване загадкове Камінне село — одна з найвідоміших природних пам’яток Житомирщини.

Є й менш відома альтернатива для тих, хто шукає спокою. Поруч знаходиться Дібровський кар’єр із прозорою водою та значно меншою кількістю відпочивальників. Це гарний варіант для тих, хто хоче насолодитися природою без натовпів і туристичного галасу, вибираючи, куди поїхати на вихідні в Житомирській області.

Голубі озера та Озеро-кит

За 28 кілометрів від Житомира, неподалік Кмитова та Великих Кошарищ, розташована мережа Голубих озер. Вони утворилися на місці колишнього буровугільного кар’єру й сьогодні вважаються однією з найпопулярніших природних локацій області.

Найбільша водойма має подовгасту форму, а прозорість води вражає настільки, що в сонячну погоду можна розгледіти дно біля берега. Максимальна глибина озера сягає близько 43 метрів.

Сюди часто приїжджають із наметами, влаштовують пікніки, рибалять або просто відпочивають на березі. Завдяки значній глибині вода навіть у спекотні дні залишається прохолодною, що робить це місце особливо привабливим для літнього відпочинку. До речі, ще одне Голубе озеро розташоване на півночі Житомирщини, неподалік Овруча.

Для тих, хто шукає більш усамітнені маршрути, варто звернути увагу на Скіфське озеро біля села Левків, яке місцеві жителі називають Озером-китом.

Куди поїхати в Житомирській області з дітьми / 4 Фотографії

Якщо подивитися на водойму з висоти, її обриси справді нагадують величезного кита. Дістатися сюди можна пішки — від кінцевої автобусної зупинки через ліс веде мальовничий маршрут завдовжки близько двох кілометрів. Дорога проходить уздовж річки Тетерів і сама по собі може стати приємною частиною подорожі.

На озері є невеликий острівець із дерев’яним містком, облаштовані місця для відпочинку та будиночок на березі. За переказами, колись у цій місцевості знаходили скіфські артефакти, звідки й походить назва водойми. Сьогодні це тихе й атмосферне місце, де можна відпочити від міського шуму та побути наодинці з природою.

Відпочинок на природі: дикі ліси та місця сили

Тим, хто хоче втекти від міського шуму та побути наодинці з природою, варто вирушити на північ Житомирщини. Поліський природний заповідник і Словечансько-Овруцький кряж належать до найцікавіших природних територій області, де ландшафти збереглися майже в первозданному вигляді. Якщо ти вирішуєш, куди поїхати в Житомирській області для повного перезавантаження, то Полісся стане найкращим вибором.

Дістатися сюди можна з Овруча автобусом до села Селезівка. На десятки кілометрів навколо — ліси, болота та майже повна відсутність великих населених пунктів і жвавих автомагістралей. Саме тому цей край вважається одним із найбільш малолюдних і природно збережених в Україні.

Тут можна познайомитися зі стародавнім поліським ремеслом бортництва — традиційним способом добування меду з дупел і спеціально облаштованих колод у лісі. Для туристів також доступні екскурсії та відпочинок у гостьовому будинку біля старовинного водяного млина. Щоправда, про візит варто домовлятися заздалегідь.

Ще одна цікава природна локація — заказник «Дідове озеро». Це унікальний болотний масив із характерною для Полісся екосистемою. Через особливі природні умови сосни та берези тут ростуть дуже повільно і навіть за багато десятиліть залишаються невисокими.

Під ногами простягаються зарості журавлини та м’які килими сфагнового моху, які місцями сягають кількох десятків сантиметрів завтовшки. Це місце особливо сподобається любителям екотуризму, піших прогулянок і спостереження за дикою природою.

Маленька Європа та жива історія

Якщо хочеться урізноманітнити відпочинок культурними враженнями, варто звернути увагу на менш відомі, але не менш цікаві локації Житомирщини. Одна з них — селище Мар’янівка, розташоване менш ніж за 70 кілометрів від Житомира. Це чудове місце, куди можна поїхати в Житомирській області з дітьми, адже у місцевому парку жителі власноруч створили колекцію копій відомих світових пам’яток.

Тут можна побачити Ейфелеву вежу, Статую Свободи, єгипетського Сфінкса біля піраміди та інші незвичні об’єкти, які роблять прогулянку особливо цікавою. Увечері композиції підсвічуються, а в центрі парку працює музичний фонтан.

Найкращі маршрути: куди поїхати в Житомирській області з дітьми на цілий день / 3 Фотографії

Неподалік розташований лісгосп, де мешкають плямисті олені. Відвідувачі можуть поспостерігати за тваринами зблизька, а інколи навіть погодувати їх.

Відчути атмосферу українського Полісся можна у селі Савлуки. Тут сестри Надія та Галина Романчук відреставрували стару батьківську хату й перетворили її на музей традиційного побуту.

У будинку зберігаються старовинні вишиванки, предмети домашнього вжитку, робочий ткацький верстат та інші автентичні речі, які знайомлять відвідувачів із життям поліського села минулих поколінь. Атмосфера тут настільки особлива, що здається, ніби час справді зупинився.

Ще одна впізнавана туристична локація області — Острів кохання у Старому Солотвині. Невеликий дерев’яний будиночок на крихітному острові посеред річки Коднянки давно став одним із символів Житомирщини та улюбленим місцем для фотосесій, романтичних прогулянок і відпочинку на природі.

Житомирщина вражає різноманіттям: тут є бірюзові кар’єри, лісові озера, дикі поліські ландшафти, автентичні музеї та атмосферні міські простори. Тож обирай маршрут до душі, адже варіантів, куди поїхати в Житомирській області для нових вражень, знайдеться чимало.

Фото в матеріалі: Юлія Хоменко та Олена Макаренко.

Раніше ми розповідали усе про місто Житомир де знаходиться, як дістатися та що подивитись.

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