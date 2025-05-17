І жили вони довго і щасливо, бо знали: яких помилок уникати у стосунках

Ми любимо слухати поради лише від тих людей, які самі чогось досягли в цьому житті. Однією з речей, справді вартих поваги, є щасливі і довгі стосунки. У тебе викликають захоплення пари, які живуть душа в душу понад 30-40-50 років? Саме про секрети міцних стосунків від такої пари ми тобі і розповімо.

Як зберегти стосунки: яких речей потрібно уникати в парі

Пара, яка разом пройшла навчання на сімейних терапевтів у Гарварді, і от уже майже 50 років нерозлучна, поділилася своїми секретами подружнього щастя з CNBC. Жаклін Олдс та Річард Шварц — доценти психіатрії у Гарвардській медичній школі та консультанти з психіатрії у лікарні MGH/McLean.

Разом вони працювали з подружніми парами протягом 40 років, а ще написали три книги про подолання самотності та шлюб у русі. Спільне навчання та багаторічний досвід роботи і шлюбу дав їм можливість постійно роздумувати над стосунками, і що саме їх береже.

Пара ділиться, що після 47 років подружнього життя неможливо лишитися разом, якщо ви не вмієте спілкуватися під час конфліктів.

Коли пари приходять до нас на терапію, вони часто приносять довгий список того, що інша людина могла б зробити краще і як вони повинні виявляти свою любов. Кожен відчуває, що на нього нападають, ніби він провалив тест на хорошого партнера.

Жаклін та Річард додають: найщасливіші пари говорять одне з одним завдяки доброті, любові та увазі. А ще вони ніколи не припускаються п’яти згубних помилок.

Перша помилка, якої можуть припуститися закохані, — не просити вибачення з принципу. Терапевти кажуть, що чим раніше хтось із вас перепросить — тим краще. З віком бажання образитися не зникає, однак час тільки збільшує негативні відчуття.

Вибачення не має ставати перекладанням провини та відповідальності, бути токсичним. Вибачення — це про вміння прийняти відповідальність за свої слова та дії.

Друга помилка, що руйнує стосунки, — підрив авторитету і критика на публіці. Це надто стосується незначних речей, як-от неточності в розповіді тощо. У жодному разі не можна принижувати та критикувати одне одного, а надто на людях. Краще запропонувати обговорити конкретну річ пізніше, коли будете лише вдвох.

Помилка номер три — люди плутають випадкове і навмисне. Конфлікти в парах виникають дуже часто, якщо хтось один у парі сприймає партнера як належне. Часто люди думають, що можна більше не старатися для партнера, адже він і так твій.

Поза стосунками вони виставляють себе напоказ перед друзями, сусідами та колегами. Але вдома їхня друга половинка не отримує тих самих зусиль і турботи.

Четверта помилка, якої припускаються люди у стосунках, — забувають про компліменти. Якщо спершу у парі ви часто казали одне одному приємні речі, а потім побут, роки шлюбу і спільного проживання забрали все це, рано чи пізно вам стане бракувати компліментів. Не забувай висловлювати позитив про кохану людину.

Остання помилка, якої краще уникати, — вичікування для турботи. Після сварок люди можуть вичікувати вдалого моменту, аби проявити свою любов, сказати щось приємне чи подарувати квіти. Таким способом вони втрачають той самий момент і взагалі не роблять нічого.

Якщо ви чекаєте, що ваш партнер охолоне і покаже вам, як сильно він турбується, вам, швидше за все, доведеться чекати довго. Ці тріщини можуть перетворитися на розриви, які буде важче залікувати.

Дій першим (-ою). Приготуй улюблену страву партнера, зроби маленький подарунок, скажи кілька приємнощів, обійми. Нагадай собі, як сильно ти кохаєш свого партнера.

Раніше ми розповідали, як повернути пристрасть у стосунки.

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