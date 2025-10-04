“Гарний, але дурненький”: як поп-культура стала засуджувати хлопців за несамостійність

Останнім часом у масовій культурі виник новий тренд — співачки та діячки мистецтва ніби засуджують посередніх чоловіків. Підігріла тренд зокрема співачка Сабріна Карпентер та її пісня Manchild, де йдеться про привабливих, але “дурненьких” хлопців, і співається “Чому ти такий сексі, І такий дурний водночас / І як ти виживав на планеті так довго?”

Критика чоловіків у піснях: чому все зайшло так далеко

Це не єдиний трек, де так різко критикують і, можна сказати, принижують чоловіків за нерішучість, флегматичність і постійні роздуми над життям замість дій, “руки не з того місця” тощо.

Видання The Economist поділилося, як нова маскульт-тенденція демонструє розрив між молодими дівчатами і хлопцями.

Та не лише у текстах Сабріни Карпентер є критика чоловіків. Також про це йдеться у творах Чаппелл Роан, Perrie, Карлі Саймон, Бейонсе, Тейлор Свіфт, Дуа Ліпи та інших.

У подкасті Switched On Pop Чарлі Хардінг поділився, що сучасні пісні відображають досвід авторів, і вони поступово відходять від загального до особистого.

Та нинішня хвиля пісень зі схожим мотивом “недоладних, слабких” чоловіків наштовхує на думки про соціальне зрушення, що, певно, вже відбулося.

Йдеться, що в більш розвинених країнах жінки мають більше фінансової свободи і змоги, а тому схильні перебирати чоловіками.

За даними дослідницького центру П’ю, 35% американок у віці від 25 до 54 років були самотні у 2023 році, порівняно з 29% у 1990 році.

Жінки вимагають більшого, ніж просто допомоги в хатній роботі, а тому рідше погоджуються на стосунки, якщо не вважають партнера підходящим, достатньо самостійним, освіченим і незалежним.

Дослідження вказують, що молоді жінки та чоловіки віддаляються у постійно зростаючій кількості речей і поглядів. Це тепер стосується питань політики, освіти, поглядів на інститут шлюбу, стосунки тощо.

Чоловіки нині приєдналися до боротьби на так званому “музичному фронті”. Деякі випускають треки, що радше нагадують ображених підлітків, наприклад, як альбом американського кантрі-співака Моргана Уоллена I’m the Problem, де чоловік співає: “Якщо я такий жахливий, то чому ти так довго зі мною?”

Так мистецтво знову дає поштовх до роздумів про деякі соціальні зсуви. Наприклад, щодо того, що такого відбулося, що погляди жінок і чоловіків на створення родини і вступу в стосунки тепер кардинально відрізняються, або ж щодо того, чому сучасні молоді хлопці рідше відповідають вимогам партнерок. І навіть про те, чи є достатнім рівень самостійності більшості молоді зараз?

