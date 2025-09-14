“Всі погані, а я хороший”: що робити, якщо друг постійно жаліється на життя

Певно, у кожного з нас буває настрій, коли хочеться жалітися на все і всіх. Навіть якщо зазвичай це не наш підхід до життя. Та часто в нашому оточенні є люди, які жаліються не раз, а перетворюють це на стиль життя і манеру спілкування.
Коли це одноразова ситуація, ми щиро хочемо підтримати людину і щось їй порадити, та коли ти йдеш на зустріч і знаєш, що слухатимеш там “які всі погані”, це може відбирати останні сили й бажання підтримувати спілкування з людиною.
Але так можна втратити всіх друзів! Що робити, якщо друг починає жалітися на життя, а тобі цього слухати не хочеться? Як культурно його зупинити, розповіли The Washington Post.
Друг постійно жаліється: як попросити його припинити
Інколи спільні скарги на щось можуть зміцнити дружбу та прояснити погляди на конкретні речі. Та є і деструктивні ситуації, коли скарги іншої людини забирають твою енергію і настрій. Аби не припиняти дружбу, варто навчитися переводити розмову зі скарг в інше русло.
Якщо скарги не стосуються буденних речей — погоди, заторів, комуналки тощо, а стають токсичними, агресивними і без почуття гумору, вони найчастіше відштовхують. Таке неприємне спілкування може не лише зіпсувати тобі настрій, а й зробити так, що подібним способом скаржитимешся на життя вже ти.
Коли ти бачиш, що твій друг починає перетворюватися на токсичного буркотуна, спробуй ці поради.
- Спершу думки про контекст.
Якщо скарги нові, інтенсивні чи стосуються кількох речей, варто подумати, а чи не відбувається чогось у житті твого друга? Розпитай та спробуй підтримати. Можливо, хтось із родичів захворів чи твого друга / подругу звільнили з роботи.
Часто люди жаліються на щось навколо, коли не можуть говорити про власну глибоку проблему. Твоя щира зацікавленість та підтримка можуть допомогти людині відчути себе важливою і не самотньою у своїй біді. Можна спробувати сказати таке: “Схоже, останнім часом все довкола вибиває тебе з колії. Що тебе найбільше дратує?”
- Слухай менш активно.
Ця порада може здатися токсичною, однак якщо друг/подруга агресивно на щось жаліється — спробуй удати, що тебе це зовсім не цікавить. Якщо ти активно долучаєшся до скарг і критики, це продовжиться.
Натомість менша зацікавленість спонукатиме вас перейти до більш ресурсних тем. Підтримати таку розмову можна простим: “О, чудово тебе розумію!” А далі обговоріть щось приємне.
- Спробуй порекомендувати професійну допомогу.
Інколи скарги на життя є ознакою депресії чи інших розладів. А з огляду на те, що найімовірніше, ти не психолог/-иня, ти не зможеш надати людині кваліфіковану допомогу і тверезий погляд на її проблеми.
Натомість із цим добре впорається психолог/психотерапевт чи психіатр. Порадь людині до нього звернутися, якщо бачиш, що це може стати корисним.
Аби зменшити різкість такої поради, спробуй сказати так: “Якби таке сталося у моєму житті, я б не впорався/-лась без психолога”.
- Спробуй прямолінійний підхід.
Якщо вже немає сил терпіти скарги друга чи подруги, спробуй про це сказати. Деякі навіть не здогадуються, що їхні скарги забирають чужу енергію і сили. Скажи це спокійним тоном і запитай, чи велика кількість скарг за останній час пов’язана з якими серйозними змінами у житті людини.
А коли скарги людини беззмістовні і навіть не потребують твоєї поради, можна спитати, що тобі робити з цією інформацією, чи не реагувати. Так людина може задуматися про причину скарг і їхню недоречність.
- Відступитися.
Це останній спосіб, який може розв’язати ситуацію. Якщо людина забирає в тебе сили, спробуй дистанціюватися від неї на якийсь час. Можна скоротити кількість зустрічей з разу на тиждень до разу на місяць. Так ти встигатимеш “відновитися” після такого спілкування.
Хоча люди, які скаржаться, можуть втомлювати, сприймайте їх як чесних і красномовних, — каже психотерапевтка Леслі Олдерман.
