“Всі погані, а я хороший”: що робити, якщо друг постійно жаліється на життя

Певно, у кожного з нас буває настрій, коли хочеться жалітися на все і всіх. Навіть якщо зазвичай це не наш підхід до життя. Та часто в нашому оточенні є люди, які жаліються не раз, а перетворюють це на стиль життя і манеру спілкування.

Коли це одноразова ситуація, ми щиро хочемо підтримати людину і щось їй порадити, та коли ти йдеш на зустріч і знаєш, що слухатимеш там “які всі погані”, це може відбирати останні сили й бажання підтримувати спілкування з людиною.

Але так можна втратити всіх друзів! Що робити, якщо друг починає жалітися на життя, а тобі цього слухати не хочеться? Як культурно його зупинити, розповіли The Washington Post.

Друг постійно жаліється: як попросити його припинити

Інколи спільні скарги на щось можуть зміцнити дружбу та прояснити погляди на конкретні речі. Та є і деструктивні ситуації, коли скарги іншої людини забирають твою енергію і настрій. Аби не припиняти дружбу, варто навчитися переводити розмову зі скарг в інше русло.

Якщо скарги не стосуються буденних речей — погоди, заторів, комуналки тощо, а стають токсичними, агресивними і без почуття гумору, вони найчастіше відштовхують. Таке неприємне спілкування може не лише зіпсувати тобі настрій, а й зробити так, що подібним способом скаржитимешся на життя вже ти.

Коли ти бачиш, що твій друг починає перетворюватися на токсичного буркотуна, спробуй ці поради.

Спершу думки про контекст.

Якщо скарги нові, інтенсивні чи стосуються кількох речей, варто подумати, а чи не відбувається чогось у житті твого друга? Розпитай та спробуй підтримати. Можливо, хтось із родичів захворів чи твого друга / подругу звільнили з роботи.

Часто люди жаліються на щось навколо, коли не можуть говорити про власну глибоку проблему. Твоя щира зацікавленість та підтримка можуть допомогти людині відчути себе важливою і не самотньою у своїй біді. Можна спробувати сказати таке: “Схоже, останнім часом все довкола вибиває тебе з колії. Що тебе найбільше дратує?”

Слухай менш активно.

Ця порада може здатися токсичною, однак якщо друг/подруга агресивно на щось жаліється — спробуй удати, що тебе це зовсім не цікавить. Якщо ти активно долучаєшся до скарг і критики, це продовжиться.

Натомість менша зацікавленість спонукатиме вас перейти до більш ресурсних тем. Підтримати таку розмову можна простим: “О, чудово тебе розумію!” А далі обговоріть щось приємне.

Спробуй порекомендувати професійну допомогу.

Інколи скарги на життя є ознакою депресії чи інших розладів. А з огляду на те, що найімовірніше, ти не психолог/-иня, ти не зможеш надати людині кваліфіковану допомогу і тверезий погляд на її проблеми.

Натомість із цим добре впорається психолог/психотерапевт чи психіатр. Порадь людині до нього звернутися, якщо бачиш, що це може стати корисним.

Аби зменшити різкість такої поради, спробуй сказати так: “Якби таке сталося у моєму житті, я б не впорався/-лась без психолога”.

Спробуй прямолінійний підхід.

Якщо вже немає сил терпіти скарги друга чи подруги, спробуй про це сказати. Деякі навіть не здогадуються, що їхні скарги забирають чужу енергію і сили. Скажи це спокійним тоном і запитай, чи велика кількість скарг за останній час пов’язана з якими серйозними змінами у житті людини.

А коли скарги людини беззмістовні і навіть не потребують твоєї поради, можна спитати, що тобі робити з цією інформацією, чи не реагувати. Так людина може задуматися про причину скарг і їхню недоречність.

Відступитися.

Це останній спосіб, який може розв’язати ситуацію. Якщо людина забирає в тебе сили, спробуй дистанціюватися від неї на якийсь час. Можна скоротити кількість зустрічей з разу на тиждень до разу на місяць. Так ти встигатимеш “відновитися” після такого спілкування.

Хоча люди, які скаржаться, можуть втомлювати, сприймайте їх як чесних і красномовних, — каже психотерапевтка Леслі Олдерман.

