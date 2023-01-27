Як зрозуміти, що в тебе депресія: психолог пояснила, як діяти і куди звертатися

Розлад психічного здоров’я, при якому людина довгий час має пригнічений настрій та низку інших симптомів, називають депресією.
У такому стані хворий часто відчуває апатію, погано почувається та песимістично оцінює власне життя. Як зрозуміти, що в тебе депресія — читай в матеріалі.
Психологиня Ольга Шевченко зазначає, що депресія найчастіше з’являється як наслідок не однієї, а багатьох причин. Наприклад, у людини можуть погіршитися стосунки з коханим, виникають проблеми на роботі, з друзями, грошима.
Такий стан ще більше погіршується у війну, коли депресивні думки загострюються від читання заголовків та перегляду травматичних відео. Щоб людині з діагнозом депресія стало легше, їй необхідно спершу продіагностувати стан і ефективно лікуватися в експерта.
Тобто депресія — це симбіоз біологічних, психологічних, соціальних та побутових факторів. На цей стан впливає не тільки сьогоднішня реальність, в якій людина живе, а й її минуле.
Тобто депресія — це симбіоз біологічних, психологічних, соціальних та побутових факторів. На цей стан впливає не тільки сьогоднішня реальність, в якій людина живе, а й її минуле.
Багато психологів зараз говорять про те, що чимало чинників, які впливають на розвиток депресивного стану, — родом із дитинства.
Правда в цьому є, адже якщо дитинство було важке і людина зазнавала морального, фізичного або сексуального насильства, то щонайменше багато часу свого життя відчуватиме себе покинутою.
Депресія може стати наслідком як важких втрат, так і просто складних етапів у житті. Також причиною може стати фізична хвороба (наприклад, деменція). На погіршення стану впливають наркотики, алкоголь, гормони та інші чинники.
Ольга Шевченко виділяє найголовніші симптоми при депресії. Якщо у тебе більшість із них, психолог радить звернутися до експерта.
Основні депресивні симптоми:
Якщо ти помічаєш близьку людину, яка перебуває в такому стані, то їй потрібна допомога. Однак експертка вважає, що силоміць притягувати друга, сестру або знайомого не потрібно.
В кабінет психолога людина має прийти зі свого бажання та внутрішньої згоди.
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