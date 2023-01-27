Як зрозуміти, що в тебе депресія: психолог пояснила, як діяти і куди звертатися

Розлад психічного здоров’я, при якому людина довгий час має пригнічений настрій та низку інших симптомів, називають депресією.

У такому стані хворий часто відчуває апатію, погано почувається та песимістично оцінює власне життя. Як зрозуміти, що в тебе депресія — читай в матеріалі.

Як зрозуміти, що в тебе депресія, і чому вона виникає

Психологиня Ольга Шевченко зазначає, що депресія найчастіше з’являється як наслідок не однієї, а багатьох причин. Наприклад, у людини можуть погіршитися стосунки з коханим, виникають проблеми на роботі, з друзями, грошима.

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Такий стан ще більше погіршується у війну, коли депресивні думки загострюються від читання заголовків та перегляду травматичних відео. Щоб людині з діагнозом депресія стало легше, їй необхідно спершу продіагностувати стан і ефективно лікуватися в експерта.

Тобто депресія — це симбіоз біологічних, психологічних, соціальних та побутових факторів. На цей стан впливає не тільки сьогоднішня реальність, в якій людина живе, а й її минуле.

Багато психологів зараз говорять про те, що чимало чинників, які впливають на розвиток депресивного стану, — родом із дитинства.

Правда в цьому є, адже якщо дитинство було важке і людина зазнавала морального, фізичного або сексуального насильства, то щонайменше багато часу свого життя відчуватиме себе покинутою.

Депресія може стати наслідком як важких втрат, так і просто складних етапів у житті. Також причиною може стати фізична хвороба (наприклад, деменція). На погіршення стану впливають наркотики, алкоголь, гормони та інші чинники.

Симптоми депресії

Ольга Шевченко виділяє найголовніші симптоми при депресії. Якщо у тебе більшість із них, психолог радить звернутися до експерта.

Основні депресивні симптоми:

зниження інтересу та задоволення від виконання справ;

відчуття пригнічення та безнадії;

відчуття, що ти невдаха або що підводиш себе або свою родину;

поганий апетит або переїдання;

відчуття втоми;

відсутність енергії;

сповільнення рухів та мовлення або навпаки — надмірна метушливість;

думки про те, що було б краще, якби тебе не було;

були труднощі із засинанням;

відчуваєш постійну втому.

Якщо ти помічаєш близьку людину, яка перебуває в такому стані, то їй потрібна допомога. Однак експертка вважає, що силоміць притягувати друга, сестру або знайомого не потрібно.

В кабінет психолога людина має прийти зі свого бажання та внутрішньої згоди.

Як допомогти людині з депресією

Навчись слухати, не перебивай. Дай можливість людині розповісти про свій стан. Не будь настирним(-ою) у своїх питаннях, але покажи, що тобі не байдуже. Проявляй зацікавленість. Допоможи знайти кваліфікованого фахівця. Підтримуй людину на всьому шляху лікування. Викинь ілюзію, що депресія може вилікуватися за тиждень. Запропонуй допомогу у буденних справах. Для людини з депресією звичні справи стають тягарем. Підвищуй власну обізнаність в темі депресії.

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