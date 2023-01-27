Как понять, что у тебя депрессия: психолог объяснила, как действовать и куда обращаться

Расстройство психического здоровья, при котором человек долгое время имеет угнетенное настроение и ряд других симптомов, называют депрессией.
В таком состоянии больной часто чувствует апатию, плохо чувствует себя и пессимистично оценивает собственную жизнь. Как понять, что у тебя депрессия — читай в материале.
Психолог Ольга Шевченко отмечает, что депрессия чаще всего возникает как следствие не одной, а многих причин. К примеру, у человека могут ухудшиться отношения с любимым, возникают проблемы на работе, с друзьями, деньгами.
Такое положение еще больше усугубляется в войну, когда депрессивные мысли обостряются от чтения заголовков и просмотра травматических видео.
Такое положение еще больше усугубляется в войну, когда депрессивные мысли обостряются от чтения заголовков и просмотра травматических видео.
Чтобы человеку с диагнозом депрессия стало легче, ему необходимо сначала продиагностировать состояние и эффективно лечиться у эксперта.
То есть депрессия — это симбиоз биологических, психологических, социальных и бытовых факторов. На это состояние влияет не только сегодняшняя реальность, в которой человек живет, но и его прошлое.
Многие психологи сейчас говорят о том, что большинство факторов, влияющих на развитие депрессивного состояния, родом из детства.
Многие психологи сейчас говорят о том, что большинство факторов, влияющих на развитие депрессивного состояния, родом из детства.
Правда в этом есть, ведь если детство было тяжелым и человек испытывал моральное, физическое или сексуальное насилие, то по меньшей мере много времени своей жизни будет чувствовать себя брошенным.
Депрессия может стать следствием как тяжелых потерь, так и просто сложных этапов в жизни. Также причиной может стать физическое заболевание (например, деменция). На ухудшение состояния оказывают влияние наркотики, алкоголь, гормоны и прочее.
Ольга Шевченко выделяет главные симптомы при депрессии. Если у тебя большинство из них — психолог советует обратиться к эксперту.
Основные депрессивные симптомы:
Если ты замечаешь близкого человека, который находится в таком состоянии, ему нужна помощь. Однако эксперт считает, что силой притягивать друга, сестру или знакомого не нужно.
В кабинет психолога человек должен прийти по своему желанию и согласию.
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