Как понять, что у тебя депрессия: психолог объяснила, как действовать и куда обращаться

Расстройство психического здоровья, при котором человек долгое время имеет угнетенное настроение и ряд других симптомов, называют депрессией.

В таком состоянии больной часто чувствует апатию, плохо чувствует себя и пессимистично оценивает собственную жизнь. Как понять, что у тебя депрессия — читай в материале.

Как понять, что у тебя депрессия, и почему она возникает

Психолог Ольга Шевченко отмечает, что депрессия чаще всего возникает как следствие не одной, а многих причин. К примеру, у человека могут ухудшиться отношения с любимым, возникают проблемы на работе, с друзьями, деньгами.

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Такое положение еще больше усугубляется в войну, когда депрессивные мысли обостряются от чтения заголовков и просмотра травматических видео.

Чтобы человеку с диагнозом депрессия стало легче, ему необходимо сначала продиагностировать состояние и эффективно лечиться у эксперта.

То есть депрессия — это симбиоз биологических, психологических, социальных и бытовых факторов. На это состояние влияет не только сегодняшняя реальность, в которой человек живет, но и его прошлое.

Многие психологи сейчас говорят о том, что большинство факторов, влияющих на развитие депрессивного состояния, родом из детства.

Правда в этом есть, ведь если детство было тяжелым и человек испытывал моральное, физическое или сексуальное насилие, то по меньшей мере много времени своей жизни будет чувствовать себя брошенным.

Депрессия может стать следствием как тяжелых потерь, так и просто сложных этапов в жизни. Также причиной может стать физическое заболевание (например, деменция). На ухудшение состояния оказывают влияние наркотики, алкоголь, гормоны и прочее.

Симптомы депрессии

Ольга Шевченко выделяет главные симптомы при депрессии. Если у тебя большинство из них — психолог советует обратиться к эксперту.

Основные депрессивные симптомы:

снижение интереса и удовлетворение от выполнения дел;

чувство угнетения и безнадежности;

ощущение, что ты неудачник или что подводишь себя или свою семью;

плохой аппетит или переедание;

чувство усталости;

отсутствие энергии;

замедление движений и речи или наоборот — чрезмерная суетливость;

мысли о том, что было бы лучше, если бы тебя не было;

были трудности с засыпанием;

чувствуешь постоянную усталость.

Если ты замечаешь близкого человека, который находится в таком состоянии, ему нужна помощь. Однако эксперт считает, что силой притягивать друга, сестру или знакомого не нужно.

В кабинет психолога человек должен прийти по своему желанию и согласию.

Как помочь человеку с депрессией

Научись слушать, не перебивай. Дай возможность человеку рассказать о своем состоянии. Не будь назойливым(-ой) в своих вопросах, но покажи, что тебе не безразлично. Проявляй интерес. Помоги найти квалифицированного специалиста. Поддерживай человека на всем пути лечения. Избавься от иллюзии, что депрессия может вылечиться через неделю. Предложи помощь в будничных делах. Для человека с депрессией обычные дела становятся обузой. Повышай собственную осведомленность в теме депрессии.

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