Всі на мене ображаються: звідки виникає це відчуття і чому корінням сягає в дитинство

Чи було в тебе колись відчуття, що нібито на тебе й злиться хтось, а може й ні? А питати якось соромно і недоречно… Ми можемо відчувати це, коли зопалу комусь зарізко відповіли чи випадково проігнорували повідомлення, або ж в інших випадках, де людина промовчала, а могла сказати щось грубе.

Як визначити: друг на тебе ображається чи це прояви невпевненості у собі? Розповіли The Guardian.

Злість інших чи твоя невпевненість: як розрізнити відчуття

Якщо від друга чи подруги давно нічого не чутно і він/вона не кличе тебе на прогулянки, логічно, що можуть виникати думки: “Чи зробив/-ла я щось не так? Можливо, він на щось ображається?”

Психотерапевтка Мег Джозефсон каже, що страхи, пов’язані з тим, що наші друзі таємно на нас ображаються чи ненавидять, насправді в більшості випадків є проявами невпевненості у собі.

Фахівчиня пояснює, що в багатьох випадках думки, що друзі на нас за щось ображаються, є беззмістовними. Надто коли причин для образ між вами немає. Найімовірніше — люди просто зайняті! А якщо ти не можеш відійти від цього відчуття, маєш фоновий стрес, завантаженість — то твої думки можуть ставати ще агресивнішими.

Явище, коли ми думаємо, що хтось на нас за щось ображається, насправді дуже поширене, і такі думки мають чимало з нас. Одні перепитують через невпевненість, інші — намагаються вгледіти приховані сенси у переписках…

Але чому ми нав’язуємо собі такі думки?

Коли ми боїмося, що наші друзі на нас розлючені, це здається справді переконливим. Ми намагаємося полегшити цю тривогу, тому шукаємо втіхи.

Такий імпульс означає внутрішнє бажання догодити іншим і отримати схвалення.

Це називається реакцією оленя — коли ми реагуємо на уявні чи реальні загрози і намагаємося втихомирити їх, щоб відчути себе в безпеці. Перший інстинкт такої поведінки — перепитати, чи все добре. Або ж тривожні люди роблять компліменти, пропонують допомогу, аби розрядити обстановку (яка часто є надуманою).

Така реакція може виникати у дитинстві, у відповідь на критику чи нестабільну ситуацію вдома, брак уваги від батьків. Більше до реакції оленя схильні жінки, адже їм частіше доводиться заспокоювати інших.

Психотерапевтка пояснює, що в реакціях оленя немає нічого негативного, адже вони допомагають підтримувати мир. Та інколи думки про те, що на тебе хтось ображається чи ненавидить, можуть ставати нав’язливими. Згодом можуть виникнути думки, що потрібно більше старатися, аби тебе любили.

А це є саморуйнівною моделлю поведінки. Така позиція змушує сприймати дружбу як умовність, або підривати стосунки узагалі. Інколи занадто сильні думки про щось змушують нас поводитися таким чином, і це здійснюється насправді.

Подібні тривожні думки можуть стати руйнівними для тебе. Та людської злості й образ не уникнути. Найголовніше — розуміти, що це не кінець світу.

Особливо якщо ми виросли у нестабільних сім’ях, де конфлікти замовчувалися або де ми не бачили, як розбіжності розв’язувалися безпечним шляхом, ми вчимося боятися конфліктів як неминучих.

Щобільше, психологиня каже, що невелика напруженість у стосунках навіть буває корисною. Адже воно показує, що в людей можуть бути різні погляди на однакові речі.

Потрібно розуміти, що конфлікт не тільки неминучий, а й може бути зцілювальним, коли демонструє, що розбіжності чи дискомфорт не обов’язково повинні йти на шкоду близькості. До реальної близькості між людьми веде примирення.

Коли наступного разу виникнуть такі думки, зроби паузу, почни глибоко дихати і обдумай: це тривожність чи є привід для образ насправді? З практикою такого уповільнення тобі буде легше комунікувати і тривожність падатиме.

