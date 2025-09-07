Все меня обижаются: откуда возникает это чувство и почему корнями уходит в детство

Было ли у тебя когда-то ощущение, будто на тебя и злится кто-нибудь, а может и нет? А спрашивать как-то стыдно и некстати… Мы можем чувствовать это, когда сгоряча кому-то резко ответили или случайно проигнорировали сообщения, или же в других случаях, где человек промолчал, а мог сказать что-то грубое.

Как определить: друг на тебя обижается или это проявление неуверенности в себе? Рассказали The Guardian.

Злость других или твоя неуверенность: как различить чувства

Если от друга или подруги давно ничего не слышно и он/она не зовет тебя на прогулки, логично, что могут появляться мысли: “Сделал/-а ли я что-то не так? Возможно, он/она на что-то обижается?”

Психотерапевт Мег Джозефсон говорит, что страхи, связанные с тем, что наши друзья тайно обижаются или ненавидят нас, на самом деле в большинстве случаев являются проявлениями неуверенности в себе.

Специалист объясняет, что во многих случаях мысли, что друзья на нас за что-то обижаются, бессмысленны. Особенно когда причин для обид между вами нет. Скорее всего, люди просто заняты! А если ты не можешь отойти от этого чувства, у тебя есть фоновый стресс, загруженность — то твои мысли могут становиться еще более агрессивными.

Явление, когда мы думаем, что кто-то на нас за что-то обижается, действительно очень распространено, и такие мысли имеют многие из нас. Одни переспрашивают из-за неуверенности, другие — пытаются увидеть скрытые смыслы в переписках…

Но почему мы навязываем себе такие мысли?

Когда мы боимся, что наши друзья на нас злятся, это кажется действительно убедительным. Мы стараемся облегчить эту тревогу, поэтому ищем утешение.

Такой импульс означает внутреннее желание угодить другим и получить одобрение.

Это называется реакцией оленя — когда мы реагируем на воображаемые или реальные угрозы и стараемся утихомирить их, чтобы почувствовать себя в безопасности. Первый инстинкт такого поведения — переспросить, все ли хорошо. Или же тревожные люди делают комплименты, предлагают помощь, чтобы разрядить обстановку (часто надуманную).

Такая реакция может появляться в детстве, в ответ на критику или нестабильную ситуацию дома, нехватку внимания от родителей. Больше реакции оленя подвержены женщины, ведь им чаще приходится успокаивать других.

Психотерапевт объясняет, что в реакциях оленя нет ничего негативного, ведь они помогают поддерживать мир. Но иногда мысли о том, что на тебя обижаются или ненавидят, могут становиться навязчивыми. Впоследствии могут возникнуть мысли, что нужно больше стараться, чтобы тебя любили.

А это саморазрушающая модель поведения. Такая позиция заставляет воспринимать дружбу как условность или подрывать отношения вообще. Иногда слишком сильные мысли о чем-то заставляют нас вести себя так, и это происходит на самом деле.

Подобные тревожные мысли могут стать разрушительными для тебя. Но человеческой злости и обиды не избежать. Самое главное — понимать, что это не конец света.

Особенно если мы выросли в нестабильных семьях, где конфликты умалчивались или где мы не видели, как разногласия решались безопасным путем, мы учимся бояться конфликтов как неизбежных.

Более того, психолог говорит, что небольшая напряженность в отношениях даже бывает полезной. Ведь оно показывает, что у людей могут быть разные взгляды на одинаковые вещи.

Стоит понимать, что конфликт не только неизбежен, но и может быть исцеляющим, когда демонстрирует, что разногласия или дискомфорт не обязательно должны идти в ущерб близости. К реальной близости между людьми ведет примирение.

Когда в следующий раз появятся такие мысли, сделай паузу, начни глубоко дышать и обдумай: это тревожность или есть повод для обид на самом деле? С практикой такого замедления тебе будет легче общаться и тревожность будет падать.

