Уроки ухаживаний от пингвинов: что такое пеблинг и как он укрепит твои отношения

В социальных сетях появился новый тренд. Он называется пеблинг. Название означает дарение небольших подарков, проявлений спонтанной заботы и действий, показывающих, что человек тебе неравнодушен. Психологи уверены, что пеблинг способен укрепить твои отношения с любимым человеком. А больше об этом рассказало издание Healthline.

Что такое пеблинг и как укрепить отношения

Дословно пеблинг переводится как “подношение камешков” или его еще называют пингвиньим пеблингом. Исследователи наблюдали за пингвинами-шкиперами на Антарктиде во время брачного сезона и заметили, что самцы приносят самкам в подарок камешки.

Так они ухаживают. Пингвины ищут самый лучший камень, чтобы понравиться самке. Если самке нравится камень, он становится первым в их гнезде. Даже когда у пингвинов рождаются дети, самец продолжает приносить камни любимой. Поведение с камнями легло в основу современного тренда на заботу.

Люди адаптировали тренд под себя и вместо камней дарят небольшие подарки и проявления внимания, замечают мелочи и воплощают маленькие желания своих любимых. Это работает и в отношениях с друзьями. К пеблингу также относятся:

обмен видео или мемами на любимую тематику друга/любимого человека;

приготовление пищи для кого-то;

отправка цветов;

открытки и записки;

сюрпризы;

создание общих плейлистов;

изготовление поделок друг для друга.

Очень полезным пеблинг становится для пар, особенно тех, которые живут на расстоянии или поддерживают платонические отношения. Пеблинг рассматривается как проявление заботы и спонтанный способ сказать кому-то о любви.

Некоторые онлайн-сообщества людей с аутизмом считают пеблинг нейродивергентным языком любви, поскольку он выражает расположение, не требуя слов.

Как воплотить методы пеблинга в жизнь

На самом деле порадовать любимого человека или друга — дело не такое уж сложное! Если хочешь подарить подарок — подумай, какая небольшая и простая вещь поднимет настроение. Это должно быть что-то такое, чтобы человек понял, что это о нем, а не любая вещь из магазина.

Также это может быть какая-то только ваша “тема”. Или любимая рассказывала тебе о книге, которую хотела бы прочитать. Жесты должны быть недорогими, но значимыми — в этом смысл. Тебе не нужно привлекать сверхусилия, чтобы показать, что любишь человека.

Пеблинг можно использовать для развития отношений на начальных этапах. Маленькие подарки, милые действия — все это станет вашей опорой и воспоминаниями в будущем.

Но не атакуй человека своим вниманием, оно не должно быть чрезмерным или вызывать чувство долга перед тобой. Если твоим вниманием не заинтересовались — уважай чужие границы.

Вот еще несколько примеров пеблинга:

отправь видео в соцсетях, которое ассоциируется с этим человеком;

подари безделушку, например, брелок на ключи;

принеси печенье;

составь для человека плейлист музыки, который должен ему понравиться;

позвони и удели свое время;

помоги с делами;

поделись интересными фактами, которые прочел/-а сегодня;

позови на кофе.

Такие проявления заботы будут сближать вас и поддерживать отношения даже на расстоянии. А еще пеблинг может помочь поддерживать отношения в более взрослом возрасте. Это просоциальное поведение, которое несет пользу обоим. Оно может уменьшить чувство одиночества и развить твои коммуникативные навыки.

