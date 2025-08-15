“Все меня недолюбливают”: как изменить вредный паттерн мышления

Когда мы кого-то любим, то можем засыпать этого человека комплиментами, не считаться с какими-то недостатками и говорить: “Ты лучший! Лучшая!” Хотя иногда на самом деле мы так не думаем, и все же видим то, что человеку стоило бы изменить в себе. То же касается и наших друзей и близких!

Но мы не хотим показаться грубыми, потерять чье-то внимание и привязанность, а потому можем прибегать к определенному подхалимству. Как чрезмерное желание угодить кому-то может действительно влиять на отношения? Рассказали The New York Times.

Они меня недолюбливают: откуда берется это чувство

Если ты замечал/-а за собой склонность к подхалимству, приятным фразам ради ублажения — стоит прекратить это делать. Такое поведение может спровоцировать у тебя чувство неуверенности в себе, которое будет со временем расти и снижать твою самооценку.

Психотерапевт из Сан-Франциско Мэг Джозефсон рассказала, что когда-то имела клиентку, которая была убеждена, что все ее ненавидят и за глаза на самом деле относятся плохо. Доказательств, что это так, у нее не было. Эту же закономерность психотерапевт отследила у себя и других клиентов.

Чувство, что нас недолюбливают, может появляться даже после сообщений без смайликов или “не в той интонации”, после того, как кто-то нас не увидел или не поздоровался, и еще по сотне причин, которые мы себе додумали. Это укол неуверенности, заставляющий нас думать, что мы потеряли уважение, любовь и достойное отношение от кого-либо без причины.

Психотерапевт опубликовала такое сообщение в соцсетях: “Все в порядке, они не злятся на тебя тайно”. Тысячи людей поделились, что часто испытывают этот страх, а затем мучают себя подобными мыслями.

К чему здесь подхалимство

Врач начала анализировать, откуда у людей берется чувство, что их недолюбливают. Она пришла к мысли, что немалую роль играет подхалимство. Чаще всего наша нервная система, когда испытывает опасность, может действовать по одному из трех сценариев: бей, беги или замри.

Но лесть, считает психотерапевт, может становиться реакцией на стресс номер четыре. Психолог Пит Уокер описал эту концепцию как такую, что лесть может становиться защитной реакцией, которая сформировалась в детстве в ответ на травму. Она предполагает то, что ребенок хотел максимально угодить родителям, когда его отругали. Это перекочевало во взрослую жизнь.

Поэтому, когда мы испытываем стрессовую ситуацию или неприятность с мыслью, что кто-то нас не любит, стараемся улучшить отношение к себе всеми способами. Это и есть подхалимство.

Исследования этого явления находятся на начальной стадии. Лестное поведение в отношении других рассматривают как реакцию на межличностное насилие, форму диссоциации и покорную реакцию, направленную на избежание конфликта.

Но пока недостаточно данных, чтобы считать подхалимство нервной реакцией.

Те, кто изо всех сил старается стать полезными и приятными для других, потенциально ощущают будущую угрозу или пользу этих людей. Это также идет от семейных отношений, где, например, внимание и похвалу отца нужно было “заслужить” или подстроиться под чье-то настроение.

То же самое может происходить и на работе. Если мы видим руководителя не в том настроении, стараемся улучшить его, чтобы не попасть под раздачу негатива. Это тоже является формой подхалимства. Такая лесть может быть выгодна людям не только в карьере, но и в вопросах физической безопасности, финансовой обеспеченности и т.д.

Но у тех, кто застрял в этой реакции, импульс быть бдительным к угрозам и эмоционально контролировать окружающих преувеличен, и это выливается в ситуации, когда мы действительно в безопасности, но наше тело думает, что это не так.

Как перестать думать, что все вокруг тебя не любят

Чтобы помочь людям, которых грызут мысли о том, что их недолюбливают, психотерапевт Мэг Джозефсон дает три ключевых совета.

Не думай автоматически о том, что ты сделал/-а что-то не так.

Лови эти мысли и ставь себе вопрос: “Правда ли то, в чем я себя сейчас убеждаю?”, “Поведение этого человека действительно странное или мне могло показаться?”, “Могут ли быть у этого человека собственные причины отстраненности: стресс, много дел, плохое настроение?”

Это не значит, что люди никогда не будут на вас злиться. Но полезно остановиться и напомнить себе, что ваш тревожный разум обманывал вас в прошлом.

Проверь, не прибегаешь ли ты к подхалимству, чтобы изменить чье-то отношение к себе.

Проанализируй свои действия насчет конкретного человека. Были ли в них попытки показаться лучше? Понравиться? Вызвать к себе благосклонные чувства? Прекрати говорить людям приятные вещи, если на самом деле так не думаешь и хочешь этим заслужить позитивное отношение к себе.

Но если человек общается с тобой методом пассивной агрессии и не делится с тобой ничем, тебе не стоит прилагать усилия, чтобы угадывать, о чем именно думает этот человек.

Сделай честное общение своей целью.

Постепенно откажись от льстивых вещей и лжи, чтобы порадовать другого человека. Делай такие комплименты, которые не будут обманом. С людьми, от которых чувствуешь безопасность, можно быть прямолинейными. Можно поделиться с ними своей проблемой и попросить о совете/помощи.

Не используй “ложь во благо”. Такая тактика может укрепить отношения с кем-то только на короткий период, пока другой человек не узнает правду.

