“Все плохие, а я хороший”: что делать, если друг постоянно жалуется на жизнь

Наверное, у каждого из нас бывает настроение, когда хочется жаловаться на все и всех. Даже если обычно это не наш подход к жизни. Но часто в нашем окружении есть люди, которые не раз жалуются, а превращают это в стиль жизни и манеру общения.

Когда это одноразовая ситуация, мы искренне хотим поддержать человека и что-то ему посоветовать, но когда ты идешь на встречу и знаешь, что будешь слушать там “какие все плохие”, это может отбирать последние силы и желание поддерживать общение с человеком.

Но так можно лишиться всех друзей! Что делать, если друг начинает жаловаться на жизнь, а тебе этого не хочется слушать? Как его культурно остановить, рассказали The Washington Post.

Друг постоянно жалуется: как попросить его прекратить

Иногда совместные жалобы на что-то могут укрепить дружбу и прояснить взгляды на конкретные вещи. Но есть и деструктивные ситуации, когда жалобы другого человека забирают твою энергию и настроение. Чтобы не прекращать дружбу, стоит научиться переводить разговор из жалоб в другое русло.

Если жалобы не касаются обычных вещей — погоды, пробок, коммуналки и т.д., а становятся токсичными, агрессивными и без чувства юмора, они чаще всего отталкивают. Такое неприятное общение может не только испортить тебе настроение, но и сделать так, что таким способом будешь жаловаться на жизнь уже ты.

Когда ты видишь, что твой друг начинает превращаться в токсичного ворчуна, попробуй эти советы.

Сначала мысли о контексте.

Если жалобы новые, интенсивные или касающиеся нескольких вещей, стоит подумать, а не происходит ли чего-нибудь в жизни твоего друга? Расспроси и попробуй поддержать. Возможно, кто-то из родственников заболел или твоего друга/подругу уволили с работы.

Часто люди жалуются на что-то вокруг, когда не могут говорить о своей глубокой проблеме. Твоя искренняя заинтересованность и поддержка могут помочь человеку почувствовать себя важным и не одиноким в своей беде. Можно попробовать сказать такое: “Похоже, в последнее время все вокруг выбивает тебя из колеи. Что тебя больше всего раздражает?”

Слушай менее активно.

Этот совет может показаться токсичным, однако если друг/подруга агрессивно на что-то жалуется — попробуй сделать вид, что тебя это совсем не интересует. Если ты активно приобщаешься к жалобам и критике, это продолжится.

Между тем меньший интерес будет побуждать вас перейти к более ресурсным темам. Поддержать такой разговор можно простым: “О, отлично тебя понимаю!” А дальше обсудите что-нибудь приятное.

Читать по теме Все меня обижаются: откуда возникает это чувство и почему корнями уходит в детство Как наши семьи могли сформировать у тебя тревожные и навязчивые мысли?

Попробуй порекомендовать профессиональную помощь.

Иногда жалобы на жизнь являются признаком депрессии или других расстройств. А учитывая, что вероятнее всего, ты не психолог, ты не сможешь оказать человеку квалифицированную помощь и трезво оценить его проблемы.

В то же время хорошо справится психолог/психотерапевт или психиатр. Посоветуй человеку к нему обратиться, если видишь, что это может оказаться полезным.

Чтобы уменьшить резкость такого совета, попробуй сказать так: “Если бы такое произошло в моей жизни, я бы не справился/-лась без психолога”.

Попробуй прямолинейный подход.

Если нет сил терпеть жалобы друга или подруги, попробуй об этом сказать. Некоторые даже не догадываются, что их жалобы забирают чужую энергию и силы. Скажи это спокойным тоном и спроси, связано ли большое количество жалоб за последнее время с какими-то серьезными изменениями в жизни человека.

А когда жалобы человека бессодержательны и даже не нуждаются в твоем совете, можно спросить, что тебе делать с этой информацией, или не реагировать. Так человек может задуматься о причине жалоб и их неуместности.

Отступить.

Это последний способ, который может разрешить ситуацию. Если человек забирает у тебя силы, попробуй дистанцироваться от него на время. Можно сократить количество встреч с раза в неделю до одного раза в месяц. Так ты будешь успевать “восстановиться” после такого общения.

Хотя люди, которые жалуются, могут утомлять, воспринимайте их как честных и красноречивых, — говорит психотерапевт Лесли Олдерман.

“Место женщины — на кухне”. Среди молодежи назревает новый тренд сексизма. Парни фанатеют от блогеров, которые учат унижать и ненавидеть женщин.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!