Пісні на вірші Лесі Українки: музичні збірки та композиції у виконанні Олі Полякової та Jerry Heil

25 лютого народилася Леся Українка — поетеса, без якої неможливо уявити українську літературу. Її називають однією з найсильніших постатей нашої культури, а її тексти ніколи не залишаться в минулому, вони й сьогодні звучать пристрасно і актуально.

Які сучасні пісні на вірші Лесі Українки можна слухати на YouTube — ми зібрали для тебе добірку творів, які зворушують, надихають, огортають ніжністю і світлим смутком, і які захочеться почути ще, і ще…

Пісні на слова Лесі Українки

У її віршах — глибина думки, жага свободи, внутрішня боротьба й водночас тонка ніжність. Це поезія про силу духу й право бути собою.

Минуло понад сто років, а її поезія продовжує бути живою, вона надихає, підтримує й нагадує, що справжня література не має терміну давності.

Пісні на поезію Лесі Українки, які співають Оля Полякова та Jerry Heil

Три роки тому поп-зірка Оля Полякова та композитор та співак Артем Пивоваров дуетом виконали пісню Лесі Українки Тішся. Ідея запису належала Артему, який ініціював культурний проєкт Твої вірші, мої ноти.

Він пропонував артистам створювати нові композиції на вірші українських поетів.

Ідея була така: Артем Пивоваров пише музику, а слова бере з поетичних текстів — у випадку Тішся це рядки з вірша Лесі Українки, які він адаптував у сучасну пісню.

Після того, як музика була створена, артисти записали спільний кліп, у якому кожен зняв свою частину відео: Артем — у горах Словенії, а Оля — на березі Дніпра в Україні. Вийшло по-справжному зворушливо.

Співачка Jerry Heil, учасниця Національного відбору Євробачення 2026, минулого року записала свою версію культового вірша Contra spem spero! — одного з найсильніших текстів Лесі Українки, написаного ще у 1890 році.

Назва перекладається з латини як Без надії сподіваюсь, і в цьому вся філософія твору: внутрішній спротив і віра навіть у найтемніші часи.

Артистка грала на фортепіано , і така камерність виступу ніби посилила звучання слів — вони проникали до самого серця.

Погодься, після прослуховування пісень на вірші Леся Українка залишається нотка меланхолії та бажання повертатися до них знову і знову. Це наче зустріч із кимось близьким і рідним, хто розуміє тебе без слів.

