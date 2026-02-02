Греммі 2026: повний список переможців та головні моменти

У Лос-Анджелесі офіційно завершилася 68-ма церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії світу. Цьогорічне шоу запам’ятається не лише яскравими виступами, а й справжньою революцією в головній номінації.

Для тих, хто слідкував за інтригою і хоче дізнатися, на Греммі 2026 хто виграв заповітні статуетки, ми зібрали головні імена вечора.

Греммі 2026: хто переміг в основних категоріях

Сенсацією став співак Bad Bunny, чий альбом Debi Tirar Mas Fotos було визнано альбомом року. Це історичний момент для індустрії, адже вперше в історії премії головний приз забрав повністю іспаномовний реліз. Отримуючи нагороду під бурхливі овації, артист не стримував емоцій.

Пуерто-Рико, повірте мені, коли я кажу вам, що нас набагато більше, ніж 100 на 35. І немає нічого, чого ми не могли б досягти. Слава Богу, дякую Академії, дякую всім людям, які вірили в мене протягом усієї моєї кар’єри, — звернувся він до залу рідною іспанською мовою.

Окрім головного призу, Bad Bunny забрав статуетку за найкращий альбом у жанрі música urbana. Проте він був не єдиним героєм вечора. Серед тріумфаторів опинилися добре знайомі імена: Біллі Айліш з її проникливою Wildflower стала авторкою Пісні року, а Кендрік Ламар за участю SZA вибороли перемогу в категорії Рекорд року за трек Luther.

Цікаво, що для Bad Bunny це був довгий шлях. У 2023 році його альбом Un Verano Sin Ti також претендував на головну нагороду, але тоді переміг Гаррі Стайлс. Цього року саме Стайлс вручав трофей пуерториканцю, міцно обійнявши помітно зворушеного колегу на сцені.

Греммі 2026: повний список тих, хто отримав золоту статуетку

Якщо ти шукаєш повний перелік категорій та хочеш знати, які ще на Греммі 2026 переможці дивували публіку, пропонуємо ознайомитися з лауреатами:

Основні номінації:

Пісня року: Біллі Айліш – Wildflower;

Рекорд року: Кендрік Ламар за участю SZA – Luther;

Найкращий новий артист: Олівія Дін

Поп та танцювальна музика:

Найкращий сольний поп-виступ: Леді Гага – Mayhem; Лола Янг – Messy;

Найкращий танцювальний/поп-запис: Леді Гага – Abracadabra;

Найкращий танцювальний/електронний альбом: FKA Twigs – Eusexua.

Рок, метал та альтернатива:

Найкращий рок-альбом: Turnstile – Never Enough;

Найкращий альбом альтернативної музики: The Cure – Songs Of A Lost World;

Найкраще виконання металу: Turnstile – Birds.

Реп:

Найкращий реп-альбом: Кендрік Ламар – GNX;

Найкраща реп-пісня: Кендрік Ламар за участю Лефті Ганплея – TV Off.

R&B та афробит:

Найкраще виконання в стилі R&B: Kehlani – Folded;

Найкраще виконання африканської музики: Тайла – Push 2 Start.

Кіно та телебачення:

Найкращий саундтрек: Ludwig Göransson – Sinners;

Найкращий музичний фільм: John Williams – Music by John Williams.

Цьогорічна церемонія продемонструвала неймовірну жанрову різноманітність та визнання глобальної культури. Перемога Bad Bunny довела, що музика не має мовних бар’єрів, а результати Греммі 2026 вже стали частиною великої історії світового шоубізнесу.

