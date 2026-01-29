Ведучі Євробачення-2026: які австрійські зірки вестимуть телешоу

Австрійський суспільний мовник ORF офіційно оголосив імена тих, хто стане обличчям 70-го ювілейного Пісенного конкурсу Євробачення-2026. Читай в матеріалі, хто буде вести шоу протягом трьох днів.

Ведучі Євробачення-2026: хто вестиме шоу

Господарями головної сцени Європи у Відні стануть дві видатні постаті австрійського шоубізнесу — телеведуча та підприємиця Вікторія Сваровскі, а також популярний актор і сценарист Міхаель Островскі.

Ведучі Євробачення-2026 у Відні: Вікторія Сваровскі

Вікторія Сваровскі, яка народилася в Інсбруку, вже давно довела, що здатна збудувати успішну кар’єру незалежно від світового бренду своєї родини. Її шлях у шоубізнесі розпочався зі співпраці з Sony Music та роботи в Лос-Анджелесі з володаркою Греммі Даян Уоррен.

Справжнім телевізійним проривом для Вікторії стала перемога в шоу Let’s Dance, після чого вона стала постійною ведучою цього проєкту та наймолодшою суддею в історії Das Supertalent.

Крім телебачення, Вікторія успішно розвиває власний косметичний бренд ORIMEI та з’являється на обкладинках Forbes і ELLE. На початку 2026 року вона також здивувала світ участю в легендарному ралі Дакар, підтвердивши статус людини, яка не боїться найскладніших викликів.

Хто буде ведучими на Євробаченні-2026: Міхаель Островскі

Партнером Вікторії на сцені стане Міхаель Островскі — один із найбільш популярних акторів Австрії, відомий своїми комедійними ролями та режисерськими роботами. Міхаель здобув визнання завдяки фільмам Nacktschnecken та Der Onkel, де він виступив не лише як актор, а й як автор сценарію та режисер.

Його досвід ведучого включає такі престижні заходи, як театральна премія Nestroy та музична нагорода Amadeus. За ведення програми 100 років радіо він отримав престижну австрійську телевізійну премію Romy, що ще раз підкреслює його здатність тримати увагу багатотисячної аудиторії.

Вікторія та Міхаель стануть ідеальними амбасадорами конкурсу. Нагадаємо, що конкурс Євробачення пройде у Відні: півфінали відбудуться 12 та 14 травня, а грандіозний фінал заплановано на 16 травня 2026 року.

