Ведущие Евровидения-2026: какие австрийские звезды будут вести телешоу

Австрийский общественный вещатель ORF официально объявил имена тех, кто станет лицом 70-го юбилейного песенного конкурса Евровидения-2026. Читай в материале, кто будет вести шоу в течение трех дней.

Ведущие Евровидение-2026: кто будет вести шоу

Хозяевами главной сцены Европы в Вене станут две выдающиеся фигуры австрийского шоу-бизнеса — телеведущая и предпринимательница Виктория Сваровски, а также популярный актер и сценарист Михаэль Островски.

Ведущие Евровидения-2026 в Вене: Виктория Сваровски

Родившаяся в Инсбруке Виктория Сваровски уже давно доказала, что способна построить успешную карьеру независимо от мирового бренда своей семьи. Ее путь в шоу-бизнесе начался с сотрудничества с Sony Music и работы в Лос-Анджелесе с обладательницей Грэмми Дайан Уоррен.

Настоящим телевизионным прорывом для Виктории стала победа в шоу Let’s Dance, после чего стала постоянной ведущей этого проекта и самой молодой судьей в истории Das Supertalent.

Помимо телевидения Виктория успешно развивает собственный косметический бренд ORIMEI и появляется на обложках Forbes и ELLE. В начале 2026 года она также удивила мир участием в легендарном ралли Дакар, подтвердив статус человека, который не боится сложных вызовов.

Кто будет ведущим на Евровидении-2026: Михаэль Островски

Партнером Виктории на сцене станет Михаэль Островски – один из самых популярных актеров Австрии, известный своими комедийными ролями и режиссерскими работами. Михаэль получил признание благодаря фильмам Nacktschnecken и Der Onkel, где выступил не только как актер, но и как автор сценария и режиссер.

Его опыт ведущего включает в себя такие престижные мероприятия, как театральная премия Nestroy и музыкальная награда Amadeus. За ведение программы 100 лет радио он получил престижную австрийскую телевизионную премию Romy, еще раз подчеркивающую его способность удерживать внимание многотысячной аудитории.

Виктория и Михаэль станут идеальными послами конкурса. Напомним, конкурс Евровидения пройдет в Вене: полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а грандиозный финал запланирован на 16 мая 2026 года.

