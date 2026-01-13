Квитки на Євробачення-2026: поспішай купити — продаж стартує

Євробачення 2026 у Відні — це майже тиждень кращої сучасної музики, яскравих емоцій і нових вражень. Якщо ти давно мрієш побачити шоу наживо — можливо, саме цей рік надасть ідеальну можливість.

Як придбати квиток на Євробачення-2026, скільки він може коштувати й на коли планувати поїздку до Відня — у матеріалі.

Квиток на Євробачення 2026: коли й де купити

Перший продаж квитків на Євробачення стартує 13 січня 2026 року. Він триватиме, поки не буде розпродана поточна партія квитків.

Але є важливий нюанс: щоб мати можливість купити квитки, потрібно було пройти попередню реєстрацію на офіційному сайті Євробачення до 18 грудня 2025 року.

Саме зареєстровані фанати з 13 січня мають право офіційно придбати квиток на Євробачення.

11 січня Європейський мовний союз (EBU) розіслав усім зареєстрованим фанатам унікальний код доступу.

Електронні листи з кодами отримали саме ті фанати, які пройшли попередню реєстрацію і їхню заявку було схвалено після зазначеного дедлайну — 18 грудня 2025 року.

Якщо лист тобі прийшов — вітаємо! Але важливо пам’ятати: код — це не гарантія того, що ти потрапиш на Євробачення, а лише шанс взяти участь у закритому продажі.

Код доступу — це твій унікальний, персональний набір символів.

Код дає право один раз зайти в систему онлайн-продажу. Передавати його друзям або публікувати — суворо заборонено.

І ще: коди потрібно вводити точно так, як у листі — з великими та малими літерами.

Продаж стартує 13 січня 2026 року о 13:00 за центральноєвропейським часом (CET), о 14.00 за київським часом.

Продаж триватиме, доки не закінчиться поточна партія квитків.

Через високий попит готуйся до віртуальної черги.

Як купити квиток на Євробачення 2026: покроково

У день старту продажу (13 січня) натисни кнопку з квитками у листі від EBU.

Ти автоматично потрапиш у живу онлайн-чергу.

Дочекайся своєї черги, це може зайняти деякий час.

Після входу в систему введи свій унікальний код доступу.

Якщо виникла помилка — перевір правильність введення коду.

Користуйся лише одним вікном або вкладкою браузера, відкриття кількох вкладок може призвести до технічних збоїв.

Один код доступу дозволяє купити максимум 4 квитки, і зробити лише одне замовлення. А це означає, що не можна купити 2 білети зараз, а ще 2 — пізніше.

Проте можна купувати на різні шоу (півфінали + фінал), але в одному замовленні має бути не більше 4 квитків загалом.

Після оформлення замовлення код втрачає чинність, навіть якщо ти купиш менше ніж 4 квитки.

Під час купівлі буде потрібно вказати імена всіх глядачів шоу, тому заздалегідь підготуй дані друзів або родини.

Щоб не втратити свій шанс відвідати шоу на останньому кроці, заздалегідь підготуй платіжні дані, не оновлюй сторінку без потреби, дій швидко, але уважно.

Скільки коштує квиток на Євробачення 2026 поки невідомо, але орієнтуйся на ціни минулого року: в діапазоні від 10 до 350 євро.

І ще: якщо плани зміняться, у білетах можна вписати інше ім’я — для цього у найближчі місяці буде відкрите повторне вікно персоналізації.

Нагадаємо: півфінали та фінал Євробачення 2026 проходитиме у Відні 12, 14 та 16 травня.

Джерело інформації і фото: Eurovisionworld.

