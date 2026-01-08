Шортлист Нацвідбору на Євробачення-2026: перелік учасників та їх треків

Суспільне повідомило, що вже став відомий шортлист Нацвідбору на Євробачення-2026. Читай у матеріалі, хто увійшов до шортлиста та з якими піснями фіналісти намагатимуться перемогти.

Шортлист Нацвідбору на Євробачення-2026: хто увійшов до списку

Серед учасників опинилось вже 9 фіналістів, які змагатимуться 7 лютого між собою, серед них:

Jerry Heil — CATHARTICUS (prayer);

LAUD — Lightkeeper;

LELÉKA — Рідним;

MOLODI — THE LEGENDS;

Monokate — Ти тут;

Mr. Vel — Do Or Done;

The Elliens — Crawling whispers;

Valeriya Force — Open Our Hearts;

ЩукаРиба — Моя земля.

Нагадаємо, що 7 лютого 2026 року відбудеться фінал Євробачення-2026 під час якого вирішиться, хто представлятиме Україну серед інших країн Європи. Зазначимо, що в травні цього року на Євробаченні візьмуть участь 35 країн.

Крім того, останнього 10 фіналіста вся Україна обирає в Дії — читай в матеріалі, хто може бути останнім фіналістом та обирай, чия пісня тобі імпонує найбільше.

