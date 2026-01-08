Стиль життя

Шортлист Нацвідбору на Євробачення-2026: перелік учасників та їх треків

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 08 Січня 2026, 18:00 1 хв.
шортлист євробачення 2026
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь