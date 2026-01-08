Шортлист Нацвідбору на Євробачення-2026: перелік учасників та їх треків

Суспільне повідомило, що вже став відомий шортлист Нацвідбору на Євробачення-2026. Читай у матеріалі, хто увійшов до шортлиста та з якими піснями фіналісти намагатимуться перемогти.
Шортлист Нацвідбору на Євробачення-2026: хто увійшов до списку
Серед учасників опинилось вже 9 фіналістів, які змагатимуться 7 лютого між собою, серед них:
- Jerry Heil — CATHARTICUS (prayer);
- LAUD — Lightkeeper;
- LELÉKA — Рідним;
- MOLODI — THE LEGENDS;
- Monokate — Ти тут;
- Mr. Vel — Do Or Done;
- The Elliens — Crawling whispers;
- Valeriya Force — Open Our Hearts;
- ЩукаРиба — Моя земля.
Нагадаємо, що 7 лютого 2026 року відбудеться фінал Євробачення-2026 під час якого вирішиться, хто представлятиме Україну серед інших країн Європи. Зазначимо, що в травні цього року на Євробаченні візьмуть участь 35 країн.
Крім того, останнього 10 фіналіста вся Україна обирає в Дії — читай в матеріалі, хто може бути останнім фіналістом та обирай, чия пісня тобі імпонує найбільше.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!