Нацвідбір на Євробачення-2026: голосування за останнього учасника розпочато

Розпочалося голосування за останнього фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2026
Як зазначено в офіційному Telegram-каналі Євробачення Україна, голосування за останнього фіналіста вже розпочато з 8 січня 10 години ранку, і триватиме воно до 13 січня також 10 ранку.
Для того, щоб проголосувати, тобі необхідно:
- Відкрити Дію та перейти у Сервіси.
- У вкладці сервіси натиснути Опитування.
- Обрати номер кандидата, за якого ти хочеш проголосувати.
Згідно з повідомленням, кандидати отримали наступні порядкові номери, відповідно до яких варто голосувати у застосунку:
№1. KHAYAT — Герци
№2. Karyotype — DNA
№3. MON FIA — Do You Hear Me?
№4. ANSTAY — by the way
№5. Марта Адамчук — Silvered Pines
№6. OKS — SAY IT ALL
