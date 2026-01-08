Нацвідбір на Євробачення-2026: голосування за останнього учасника розпочато

Сьогодні, 8 січня, розпочалося голосування за останнього, десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2026 в Україні — читай в матеріалі. скільки воно триватиме, та обирай, за кого голосуватимеш ти.

Розпочалося голосування за останнього фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2026

Як зазначено в офіційному Telegram-каналі Євробачення Україна, голосування за останнього фіналіста вже розпочато з 8 січня 10 години ранку, і триватиме воно до 13 січня також 10 ранку.

Для того, щоб проголосувати, тобі необхідно:

Відкрити Дію та перейти у Сервіси. У вкладці сервіси натиснути Опитування. Обрати номер кандидата, за якого ти хочеш проголосувати.

Читати на тему Нацвідбір Євробачення-2026: коли дивитися фінал Коли буде фінал Нацвідбору Євробачення-2026?

Згідно з повідомленням, кандидати отримали наступні порядкові номери, відповідно до яких варто голосувати у застосунку:

№1. KHAYAT — Герци

№2. Karyotype — DNA

№3. MON FIA — Do You Hear Me?

№4. ANSTAY — by the way

№5. Марта Адамчук — Silvered Pines

№6. OKS — SAY IT ALL

Раніше ми писали, які фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2026 вже відомі — читай у матеріалі, хто боротиметься в фіналі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!