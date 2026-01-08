Нацотбор на Евровидение-2026: голосование за последнего участника начато

Сегодня, 8 января, началось голосование за последнего, десятого финалиста Нацотбора на Евровидение-2026 в Украине — читай в материале. Сколько оно продлится, и выбирай, за кого будешь голосовать ты.

Началось голосование за последнего финалиста Нацотбора на Евровидение-2026

Как указано в официальном Telegram-канале Евровидение Украина, голосование за последнего финалиста уже началось с 8 января в 10 часов утра и продлится до 13 января также в 10 утра.

Для того, чтобы проголосовать, тебе необходимо:

Открыть Действие и перейти в Сервисы. Во вкладке Сервисы нажать Опросы. Выбрать номер кандидата, за которого ты хочешь проголосовать.

Читать по теме Нацотбор Евровидения-2026: когда смотреть финал Когда будет финал Нацотбора Евровидения-2026?

Согласно сообщению, кандидаты получили следующие порядковые номера, в соответствии с которыми следует голосовать в приложении:

№1. KHAYAT — Герци

№2. Karyotype — DNA

№3. MON FIA — Do You Hear Me?

№4. ANSTAY — by the way

№5. Марта Адамчук — Silvered Pines

№6. OKS — SAY IT ALL

Ранее мы писали, какие финалисты Нацотбора на Евровидение-2026 уже известны — читай в материале, кто будет бороться в финале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!