Нацотбор на Евровидение-2026: голосование за последнего участника начато

Сегодня, 8 января, началось голосование за последнего, десятого финалиста Нацотбора на Евровидение-2026 в Украине — читай в материале. Сколько оно продлится, и выбирай, за кого будешь голосовать ты.
Как указано в официальном Telegram-канале Евровидение Украина, голосование за последнего финалиста уже началось с 8 января в 10 часов утра и продлится до 13 января также в 10 утра.
Для того, чтобы проголосовать, тебе необходимо:
- Открыть Действие и перейти в Сервисы.
- Во вкладке Сервисы нажать Опросы.
- Выбрать номер кандидата, за которого ты хочешь проголосовать.
Согласно сообщению, кандидаты получили следующие порядковые номера, в соответствии с которыми следует голосовать в приложении:
№1. KHAYAT — Герци
№2. Karyotype — DNA
№3. MON FIA — Do You Hear Me?
№4. ANSTAY — by the way
№5. Марта Адамчук — Silvered Pines
№6. OKS — SAY IT ALL
