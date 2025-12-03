Финалисты Нацотбора 2026 года: кто будет бороться за право представить Украину

Оргкомитет Национального отбора наконец обнародовал список счастливчиков, которые попали в лонг-лист. Среди претендентов — как громкие возвращения опытных звезд, так и абсолютно новые, свежие имена украинской сцены. Об этом рассказало Суспільне на официальной странице в Instagram.

Финалисты Нацотбора Евровидения 2026: кто вошел в список

Лайнап этого года поражает своим разнообразием. Здесь и поп-хиты, и инди-музыка, и мощный фолк. Особое внимание фанов привлекла Jerry Heil, которая идет на очередной штурм конкурса, и Monokate — сольный проект звезды Go_A. Также попробует свои силы вокалист LAUD, для которого это уже не первый отбор.

Вот как выглядит полная девятка претендентов:

Jerry Heil;

LAUD;

LELÉKA;

MOLODI;

Monokate;

Mr. Vel;

The Elliens;

Valeriya Force;

ЩукаРиба.

Эти артисты уже готовят свои номера, чтобы удивить страну.

Читать по теме Где будет Евровидение-2026: известен ли город проведения и почему волнуется Австрия Рассказываем, что известно о Евровидении-2026 на этот момент.

Нацотбор на Евровидение 2026 финалисты: что говорит Джамала о выборе

Музыкальный продюсер конкурса Джамала не скрывает: определить лучших было сверхсложной задачей, ведь уровень заявок очень высокий. Теперь, когда известны предварительные имена, судьба многих будет зависеть от активности аудитории.

— Это был очень непростой выбор — формирование шорт-листа. Впереди — голосование зрителей. И хочется попросить всех не пренебрегать им, ведь решается судьба шестерых артистов. Поэтому очень важно, чтобы зрители были активными и голосовали за своих фаворитов, — подчеркнула победительница Евровидения-2016.

Финалисты Нацотбора 2026: ключевые даты и когда ждать шоу

Впереди самое интересное — борьба за путевку на большую сцену. Организаторы напоминают о важных дедлайнах:

До 15 января 2026 года — будет обнародован окончательный список участников финального концерта (после учета зрительского голосования);

Февраль 2026 года — состоится грандиозный финал, где Украина выберет своего представителя.

А пока мы ждем новые хиты, предлагаем вспомнить триумфаторов прошлых лет. Кто покорял европейскую сцену раньше — читай в нашей подборке победителей Евровидения за последние 25 лет.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!