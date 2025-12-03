Фіналісти Нацвідбору 2026: хто боротиметься за право представити Україну

Оргкомітет Національного відбору нарешті оприлюднив список щасливчиків, які потрапили до лонглиста. Серед претендентів — як гучні повернення досвідчених зірок, так і абсолютно нові, свіжі імена української сцени. Про це розповіло Суспільне на офіційні сторінці в Instagram.

Фіналісти Нацвідбору Євробачення 2026: хто увійшов до списку

Цьогорічний лайнап вражає своєю різноманітністю. Тут і поп-хіти, і інді-музика, і потужний фолк. Особливу увагу фанів привернула Jerry Heil, яка йде на черговий штурм конкурсу, та Monokate— сольний проект зірки Go_A. Також спробує свої сили вокаліст LAUD, для якого це вже не перший відбір.

Ось як виглядає повна дев’ятка претендентів:

Jerry Heil;

LAUD;

LELÉKA;

MOLODI;

Monokate;

Mr. Vel;

The Elliens;

Valeriya Force;

ЩукаРиба.

Ці артисти вже готують свої номери, щоб здивувати країну.

Нацвідбор на Євробачення 2026 фіналісти: що каже Джамала про вибір

Музична продюсерка конкурсу Джамала не приховує: визначити кращих було надскладним завданням, адже рівень заявок дуже високий. Тепер, коли відомі попередні імена, доля багатьох залежатиме від активності аудиторії.

— Це був дуже непростий вибір — формування шортлиста. Попереду — голосування глядачів. І хочеться попросити всіх не нехтувати ним, адже вирішується доля шістьох артистів. Тому дуже важливо, щоб глядачі були активними й голосували за своїх фаворитів, — наголосила переможниця Євробачення-2016.

Фіналісти Нацвідбору 2026: ключові дати та коли чекати шоу

Попереду найцікавіше — боротьба за путівку на велику сцену. Організатори нагадують про важливі дедлайни:

До 15 січня 2026 року — буде оприлюднено остаточний список учасників фінального концерту (після врахування глядацького голосування);

Лютий 2026 року — відбудеться грандіозний фінал, де Україна обере свого представника.

А поки ти чекаєш на нові хіти, пропонує згадати тріумфаторів минулих років. Хто підкорював європейську сцену раніше — читай у нашій добірці переможців Євробачення за останні 25 років.

