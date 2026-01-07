Нацотбор Евровидения-2026: когда смотреть финал

Суспільне мовлення официально объявило дату финала Национального отбора на Евровидение-2026 в Украине в формате масштабного телевизионного концерта — подробности проведения читай в материале.

Нацотбор Евровидения 2026: дата проведения

Как отмечалось, именно 7 февраля состоится финал Нацотбора, после которого мы узнаем последнего участника.

На данный момент уже известны имена девяти финалистов, прошедших отбор на предварительных прослушиваниях. Вакантным остается только одно, десятое место, которое займет победитель онлайн-голосования зрителей среди претендентов из лонг-листа, в который вошли:

Khayat.

Karyotyp.

Mon Fia.

Anstay.

Марта Адамчук.

Oks.

Полный список всех десяти участников финального шоу организаторы обнародуют до 15 января 2026 года.

Это был очень сложный выбор — формирование шорт-листа Нацотбора-2026. Я вижу и слышу его максимально вокальным, песенным, конкурентным и с интересными исполнителями,

— прокомментировала Jamala, которая в этом году стала музыкальным продюсером конкурса.

Креативным месседжем конкурса выбран лозунг «Будь уникальным», который, по замыслу команды, должен подчеркнуть важность индивидуальности и собственного голоса каждого артиста.

Нынешнее мероприятие, кроме выбора представителя страны на международной арене, будет иметь важную благотворительную составляющую, ведь организаторы совместно с центром Superhumans инициируют сбор средств для протезирования украинских ветеранов.

Для нас важно, чтобы Нацотбор имел социальную миссию. Ведь это событие, которое привлекает внимание и может вновь сплотить, чтобы совместно сделать важное дело,

— отметила директор департамента спецпроектов Суспільного мовлення и глава украинской делегации на Евровидении Оксана Скибинская.

