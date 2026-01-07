Нацвідбір Євробачення-2026: коли дивитися фінал

Суспільне Мовлення офіційно оголосило дату, коли буде фінал Національного відбору на Євробачення-2026 в Україні у форматі масштабного телевізійного концерту — деталі проведення читай у матеріалі.

Нацвідбір Євробачення 2026: дата проведення

Як зазначалось, саме 7 лютого відбудеться фінал Нацвідбору, після якого ми дізнаємось останнього учасника.

Наразі вже відомі імена дев’яти фіналістів, які пройшли сито попередніх прослуховувань. Вакантним залишається лише одне, десяте місце, яке посяде переможець онлайн-голосування глядачів серед претендентів із лонглиста, до якого увійшли:

Khayat.

Karyotyp.

Mon Fia.

Anstay.

Марта Адамчук.

Oks.

Повний перелік усіх десяти учасників фінального шоу організатори оприлюднять до 15 січня 2026 року.

Це був дуже непростий вибір — формування шортліста Нацвідбору-2026. Я бачу і чую його максимально вокальним, пісенним, конкурентним і з цікавими виконавцями,

— прокоментувала Jamala, що цього року стала музичною продюсеркою конкурсу.

Креативним меседжем конкурсу обрано гасло “Будь унікальним”, що, за задумом команди, має підкреслити важливість індивідуальності та власного голосу кожного артиста.

Цьогорічний захід, окрім вибору представника країни на міжнародній арені, матиме важливу благодійну складову, адже організатори спільно з центром Superhumans ініціюють збір коштів для протезування українських ветеранів.

Для нас важливо, щоб Нацвідбір мав соціальну місію. Адже це подія, яка привертає увагу і може згуртувати вкотре, щоб спільно зробити важливу справу,

— зазначила директорка департаменту спецпроєктів Суспільного Мовлення й голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська.

