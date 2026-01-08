Шортлист Нацотбора на Евровидение-2026: список участников и их треков

Суспільне сообщило, что уже стал известен шортлист Нацотбора на Евровидение-2026. Читай в материале, кто вошел в шортлист и с какими песнями финалисты постараются победить.

Шортлист Нацотбора на Евровидение-2026: вошедший в список

Среди участников оказалось уже 9 финалистов, которые сразятся 7 февраля между собой, среди них:

Jerry Heil — CATHARTICUS (prayer);

LAUD — Lightkeeper;

LELÉKA — Рідним;

MOLODI — THE LEGENDS;

Monokate — Ти тут;

Mr. Vel — Do Or Done;

The Elliens — Crawling whispers;

Valeriya Force — Open Our Hearts;

ЩукаРиба — Моя земля.

Напомним, что 7 февраля 2026 года состоится финал Евровидения-2026, во время которого решится, кто будет представлять Украину среди других стран Европы. Отметим, что в мае этого года в Евровидении примут участие 35 стран.

Кроме того, последнего 10 финалиста вся Украина выбирает в Дии — читай в материале, кто может быть последним финалистом и выбирай, чья песня тебе импонирует больше всего.

