Шортлист Нацотбора на Евровидение-2026: список участников и их треков

Суспільне сообщило, что уже стал известен шортлист Нацотбора на Евровидение-2026. Читай в материале, кто вошел в шортлист и с какими песнями финалисты постараются победить.
Шортлист Нацотбора на Евровидение-2026: вошедший в список
Среди участников оказалось уже 9 финалистов, которые сразятся 7 февраля между собой, среди них:
- Jerry Heil — CATHARTICUS (prayer);
- LAUD — Lightkeeper;
- LELÉKA — Рідним;
- MOLODI — THE LEGENDS;
- Monokate — Ти тут;
- Mr. Vel — Do Or Done;
- The Elliens — Crawling whispers;
- Valeriya Force — Open Our Hearts;
- ЩукаРиба — Моя земля.
Напомним, что 7 февраля 2026 года состоится финал Евровидения-2026, во время которого решится, кто будет представлять Украину среди других стран Европы. Отметим, что в мае этого года в Евровидении примут участие 35 стран.
Кроме того, последнего 10 финалиста вся Украина выбирает в Дии — читай в материале, кто может быть последним финалистом и выбирай, чья песня тебе импонирует больше всего.
