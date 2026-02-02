Грэмми 2026: полный список победителей и главные моменты

В Лос-Анджелесе официально завершилась 68-я церемония вручения самой престижной музыкальной премии мира. Шоу этого года запомнится не только яркими выступлениями, но и настоящей революцией в главной номинации.

Для тех, кто следил за интригой и хочет узнать, на Грэмми 2026 кто выиграл заветные статуэтки, мы собрали главные имена вечера.

Об этом сообщает Associated Press и BBC.

Грэмми 2026: кто победил в основных категориях

Сенсацией стал певец Bad Bunny, чей альбом Debi Tirar Mas Fotos был признан альбомом года. Это исторический момент для индустрии, ведь впервые в истории премии главный приз забрал полностью испаноязычный релиз. Получая награду под бурные овации, артист не сдерживал эмоций.

Пуэрто-Рико, поверьте мне, когда я говорю вам, что нас намного больше, чем 100 на 35. И нет ничего, чего бы мы не могли достичь. Слава Богу, спасибо Академии, спасибо всем людям, которые верили в меня на протяжении всей моей карьеры, — обратился он к залу на родном испанском языке.

Помимо главного приза, Bad Bunny забрал статуэтку за лучший альбом в жанре música urbana. Однако он был не единственным героем вечера.

Среди триумфаторов оказались хорошо знакомые имена: Билли Айлиш с ее проникновенной Wildflower стала автором Песни года, а Кендрик Ламар при участии SZA одержали победу в категории Запись года за трек Luther.

Интересно, что для Bad Bunny это был долгий путь. В 2023 году его альбом Un Verano Sin Ti также претендовал на главную награду, но тогда победил Гарри Стайлс. В этом году именно Стайлс вручал трофей пуэрториканцу, крепко обняв заметно растроганного коллегу на сцене.

Грэмми 2026: полный список тех, кто получил золотую статуэтку

Если ты ищешь полный список категорий и хочешь знать, какие еще на Грэмми 2026 победители удивляли публику, предлагаем ознакомиться с лауреатами:

Основные номинации:

Песня года: Билли Айлиш – Wildflower;

Запись года: Кендрик Ламар при участии SZA – Luther;

Лучший новый артист: Оливия Дин.

Поп и танцевальная музыка:

Лучшее сольное поп-исполнение: Леди Гага – Mayhem; Лола Янг – Messy;

Лучшая танцевальная/поп-запись: Леди Гага – Abracadabra;

Лучший танцевальный/электронный альбом: FKA Twigs – Eusexua.

Рок, металл и альтернатива:

Лучший рок-альбом: Turnstile – Never Enough;

Лучший альбом альтернативной музыки: The Cure – Songs Of A Lost World;

Лучшее метал-исполнение: Turnstile – Birds.

Рэп:

Лучший рэп-альбом: Кендрик Ламар – GNX;

Лучшая рэп-песня: Кендрик Ламар при участии Lefty Gunplay – TV Off.

R&B и афробит:

Лучшее исполнение в стиле R&B: Kehlani – Folded;

Лучшее исполнение африканской музыки: Tyla – Push 2 Start.

Кино и телевидение:

Лучший саундтрек: Ludwig Göransson – Sinners;

Лучший музыкальный фильм: John Williams – Music by John Williams.

Церемония этого года продемонстрировала невероятное жанровое разнообразие и признание глобальной культуры. Победа Bad Bunny доказала, что музыка не имеет языковых барьеров, а результаты Грэмми 2026 уже стали частью большой истории мирового шоу-бизнеса.

