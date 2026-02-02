Грэмми 2026: полный список победителей и главные моменты

В Лос-Анджелесе официально завершилась 68-я церемония вручения самой престижной музыкальной премии мира. Шоу этого года запомнится не только яркими выступлениями, но и настоящей революцией в главной номинации.
Для тех, кто следил за интригой и хочет узнать, на Грэмми 2026 кто выиграл заветные статуэтки, мы собрали главные имена вечера.
Грэмми 2026: кто победил в основных категориях
Сенсацией стал певец Bad Bunny, чей альбом Debi Tirar Mas Fotos был признан альбомом года. Это исторический момент для индустрии, ведь впервые в истории премии главный приз забрал полностью испаноязычный релиз. Получая награду под бурные овации, артист не сдерживал эмоций.
Пуэрто-Рико, поверьте мне, когда я говорю вам, что нас намного больше, чем 100 на 35. И нет ничего, чего бы мы не могли достичь. Слава Богу, спасибо Академии, спасибо всем людям, которые верили в меня на протяжении всей моей карьеры, — обратился он к залу на родном испанском языке.
Помимо главного приза, Bad Bunny забрал статуэтку за лучший альбом в жанре música urbana. Однако он был не единственным героем вечера.
Среди триумфаторов оказались хорошо знакомые имена: Билли Айлиш с ее проникновенной Wildflower стала автором Песни года, а Кендрик Ламар при участии SZA одержали победу в категории Запись года за трек Luther.
Интересно, что для Bad Bunny это был долгий путь. В 2023 году его альбом Un Verano Sin Ti также претендовал на главную награду, но тогда победил Гарри Стайлс. В этом году именно Стайлс вручал трофей пуэрториканцу, крепко обняв заметно растроганного коллегу на сцене.
Грэмми 2026: полный список тех, кто получил золотую статуэтку
Если ты ищешь полный список категорий и хочешь знать, какие еще на Грэмми 2026 победители удивляли публику, предлагаем ознакомиться с лауреатами:
Основные номинации:
- Песня года: Билли Айлиш – Wildflower;
- Запись года: Кендрик Ламар при участии SZA – Luther;
- Лучший новый артист: Оливия Дин.
Поп и танцевальная музыка:
- Лучшее сольное поп-исполнение: Леди Гага – Mayhem; Лола Янг – Messy;
- Лучшая танцевальная/поп-запись: Леди Гага – Abracadabra;
- Лучший танцевальный/электронный альбом: FKA Twigs – Eusexua.
Рок, металл и альтернатива:
- Лучший рок-альбом: Turnstile – Never Enough;
- Лучший альбом альтернативной музыки: The Cure – Songs Of A Lost World;
- Лучшее метал-исполнение: Turnstile – Birds.
Рэп:
- Лучший рэп-альбом: Кендрик Ламар – GNX;
- Лучшая рэп-песня: Кендрик Ламар при участии Lefty Gunplay – TV Off.
R&B и афробит:
- Лучшее исполнение в стиле R&B: Kehlani – Folded;
- Лучшее исполнение африканской музыки: Tyla – Push 2 Start.
Кино и телевидение:
- Лучший саундтрек: Ludwig Göransson – Sinners;
- Лучший музыкальный фильм: John Williams – Music by John Williams.
Церемония этого года продемонстрировала невероятное жанровое разнообразие и признание глобальной культуры. Победа Bad Bunny доказала, что музыка не имеет языковых барьеров, а результаты Грэмми 2026 уже стали частью большой истории мирового шоу-бизнеса.
