Состав жюри Нацотбора Евровидения-2026: кто будет оценивать финалистов

Суспільне мовлення объявило состав жюри на Нацотбор Евровидения-2026. Читай в материале, кто будет оценивать выступления финалистов уже скоро.

Жюри Нацотбора Евровидения-2026: кто будет оценивать выступления

В состав жюри вошли пять человек, известных всему украинскому шоу-бизнесу:

Победительница Евровидения-2004 Руслана; Певица и сонграйтер ZLATA OGNEVICH; Украинский композитор и певец Евгений Филатов; Генеральный продюсер медиахолдинга ТАВР Медиа Виталий Дроздов; Режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.

Что думают участники жюри о Евровидении-2026

Как отмечала Руслана, рецепта победы на конкурсе нет, однако успех может наступить даже тогда, когда этого не ждешь:

Я хочу услышать песню, которая произведет революцию в музыке с помощью украинских элементов. Хочется увидеть артиста, который на большой сцене покажет, что у нас достаточно драйва, чтобы победить. Важна именно песня. Евровидение – это песенный конкурс!

В то же время, певица ZLATA OGNEVICH подчеркнула важные факторы, на которые она будет обращать внимание во время финала Нацотбора:

В первую очередь я буду обращать внимание на вокал: чистоту, контроль, выносливость и то, как голос звучит вживую. Но не менее важны искренность и харизма — ощущение, что артисту есть что сказать миру.

Как отметил Евгений Филатов, при выборе песни для него будет важна ее структура, и, конечно, вокальный талант исполнителя:

Это соревнование на лучшую песню, поэтому, конечно, я буду обращать внимание на аранжировку, структуру песни, вокальный талант и стилистический и смысловой замысел выступления.

Генпродюсер медиахолдинга ТАВР Медиа Виталий Дроздов тоже высказал свое мнение по поводу Евровидения:

…Конкурс Евровидения, по моему мнению, это не только возможность еще раз представить страну на международной арене, но и следующий шаг на этом пути украинской музыки в мировую музыкальную экосистему.

Режиссер Константин Томильченко заметил и рассказал, что именно усиливает впечатление от выступления лично для него:

Мы слушаем песню и исполнение, а постановка усиливает впечатление от конкурсной композиции.

Победителя Нацотбора Евровидения-2026 определят голосование жюри (50%) и зрителей (другие 50%) во время финала, который состоится 7 февраля.

