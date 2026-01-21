Кто победит на Нацотборе Евровидения-2026: что говорят букмекеры

Пока десятка финалистов готовит свои постановки к решающему шоу, которое состоится 7 февраля, музыкальные эксперты и аналитики уже определили круг главных претендентов на поездку в Вену. Читай в материале, кто потенциально победит на Нацотборе Евровидения-2026.

Нацотбор на Евровидение-2026: кто победит

Список всех участников, которые будут бороться за путевку в Вену со своими песнями:

Jerry Heil — Catharticus (Prayer) Khayat — Герци Laud — Lightkeeper LELÉKA — Ridnym Molodi — legends Monokate — TYT Mr. Vel — Do or Done The Elliens — Crawling Whispers Valeriya Force — Open Our Hearts ЩукаРиба — Моя земля

Главной фавориткой отбора этого года по версии EurovisionWorld стала Jerry Heil. Певица, которая уже имеет успешный опыт выступления на европейской сцене, на этот раз представила композицию Catharticus (Prayer). Сейчас ее шансы на победу оценивают в рекордные 44%.

Такой высокий показатель объясняют не только узнаваемостью артистки, но и мощным посылом песни, который сочетает этнические мотивы с современным электронным звучанием.

Несмотря на значительный отрыв лидера, борьба за второе и третье места остается напряженной. Второе место в рейтинге симпатий с показателем 19% занимает группа LELÉKA с треком Ridnym. Коллектив покорил аудиторию аутентичным исполнением, которое традиционно имеет высокую поддержку среди украинских зрителей. Тройку лидеров замыкает проект Monokate с песней TYT, чьи шансы оцениваются в 18%.

Вот шансы всех финалистов Нацотбора на Евровидение-2026:

Напомним, что 70-й песенный конкурс Евровидение-2026 примет столица Австрии — Вена.

Однако стоит помнить, что предварительные прогнозы основаны только на студийных записях и медийной активности участников. Решающее слово остается за зрителями и профессиональным жюри, чьи оценки в прямом эфире могут кардинально изменить текущую ситуацию.

