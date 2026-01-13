В каком полуфинале выступает Украина на Евровидении-2026: результаты жеребьевки

Украина готовится к участию в 70-м песенном конкурсе Евровидения-2026, который будет принимать Вену. По результатам официальной жеребьевки Европейского языкового союза наш представитель выйдет на сцену во второй половине второго полуфинала, которая состоится 14 мая.
На первом этапе отбора примут участие 15 стран. Порядок выступлений распределен на две половины.
Первая половина шоу:
- Грузия;
- Португалия;
- Хорватия;
- Швеция;
- Финляндия;
- Молдова;
- Греция.
Вторая половина шоу:
- Черногория;
- Эстония;
- Сан-Марино;
- Польша;
- Бельгия;
- Литва;
- Сербия;
- Израиль.
Украина сразится в этом полуфинале вместе с еще 14 странами за право попасть в финал.
Первая половина шоу:
- Армения;
- Румыния;
- Швейцария;
- Азербайджан;
- Люксембург;
- Болгария;
- Чехия.
Вторая половина шоу:
- Албания;
- Дания;
- Кипр;
- Норвегия;
- Мальта;
- Австралия;
- Украина;
- Латвия.
По правилам конкурса из каждого полуфинала в финал пройдут по 10 лучших стран (по результатам объединенного зрительского голосования и профессионального жюри). Всего в финале за победу сразятся представители 25 стран (по 10 из каждого полуфинала плюс 5 автоматических финалистов).
Автоматически квалифицировались в финал Франция, Германия, Италия, Великобритания, а также страна-хозяин и победитель прошлого года — Австрия.
