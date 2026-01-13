В якому півфіналі виступає Україна на Євробаченні-2026: результати жеребкування

Україна готується до участі у 70-му пісенному конкурсі Євробачення-2026, який прийматиме Відень. За результатами офіційного жеребкування Європейської мовної спілки, наш представник вийде на сцену у другій половині другого півфіналу, що відбудеться 14 травня.

У першому етапі відбору візьмуть участь 15 країн. Порядок виступів розподілений на дві частини.

Перша половина шоу:

Грузія;

Португалія;

Хорватія;

Швеція;

Фінляндія;

Молдова;

Греція.

Друга половина шоу:

Чорногорія;

Естонія;

Сан-Марино;

Польща;

Бельгія;

Литва;

Сербія;

Ізраїль.

Євробачення-2026: в якому півфіналі виступатиме Україна

Україна змагатиметься у цьому півфіналі разом із ще 14 країнами за право потрапити до фіналу.

Перша половина шоу:

Вірменія;

Румунія;

Швейцарія;

Азербайджан;

Люксембург;

Болгарія;

Чехія.

Друга половина шоу:

Албанія;

Данія;

Кіпр;

Норвегія;

Мальта;

Австралія;

Україна;

Латвія.

За правилами конкурсу з кожного півфіналу до фіналу пройдуть по 10 найкращих країн (за результатами об’єднаного голосування глядачів та професійного журі). Загалом у фіналі за перемогу змагатимуться представники 25 країн (по 10 з кожного півфіналу плюс 5 автоматичних фіналістів).

Автоматично кваліфікувалися до фіналу Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, а також країна-господар та минулорічний переможець — Австрія.

