В якому півфіналі виступає Україна на Євробаченні-2026: результати жеребкування

Україна готується до участі у 70-му пісенному конкурсі Євробачення-2026, який прийматиме Відень. За результатами офіційного жеребкування Європейської мовної спілки, наш представник вийде на сцену у другій половині другого півфіналу, що відбудеться 14 травня.
У першому етапі відбору візьмуть участь 15 країн. Порядок виступів розподілений на дві частини.
Перша половина шоу:
- Грузія;
- Португалія;
- Хорватія;
- Швеція;
- Фінляндія;
- Молдова;
- Греція.
Друга половина шоу:
- Чорногорія;
- Естонія;
- Сан-Марино;
- Польща;
- Бельгія;
- Литва;
- Сербія;
- Ізраїль.
Євробачення-2026: в якому півфіналі виступатиме Україна
Україна змагатиметься у цьому півфіналі разом із ще 14 країнами за право потрапити до фіналу.
Перша половина шоу:
- Вірменія;
- Румунія;
- Швейцарія;
- Азербайджан;
- Люксембург;
- Болгарія;
- Чехія.
Друга половина шоу:
- Албанія;
- Данія;
- Кіпр;
- Норвегія;
- Мальта;
- Австралія;
- Україна;
- Латвія.
За правилами конкурсу з кожного півфіналу до фіналу пройдуть по 10 найкращих країн (за результатами об’єднаного голосування глядачів та професійного журі). Загалом у фіналі за перемогу змагатимуться представники 25 країн (по 10 з кожного півфіналу плюс 5 автоматичних фіналістів).
Автоматично кваліфікувалися до фіналу Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, а також країна-господар та минулорічний переможець — Австрія.
