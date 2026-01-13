Стиль життя

В якому півфіналі виступає Україна на Євробаченні-2026: результати жеребкування

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 13 Січня 2026, 11:30 2 хв.
євробачення 2026 україна в якому півфіналі
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь